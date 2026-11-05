SuperEnalotto, estrazione del 5 novembre 2026: la combinazione vincente è 17 21 28 29 51 56

di Redazione ZON

In sintesi. Il SuperEnalotto ha estratto il 5 novembre 2026 la combinazione vincente 17, 21, 28, 29, 51, 56. Il numero Jolly è 30 e il SuperStar è 90. Il concorso successivo del SuperEnalotto è in calendario il 6 novembre 2026. I dati provengono dall’estrazione ufficiale.

I punti chiave La combinazione vincente del SuperEnalotto del 5 novembre 2026 è 17, 21, 28, 29, 51, 56.

Il numero Jolly dell’estrazione SuperEnalotto del 5 novembre 2026 è 30.

Il SuperStar dell’estrazione SuperEnalotto del 5 novembre 2026 è 90.

Il concorso SuperEnalotto successivo è in calendario il 6 novembre 2026.

Per il SuperEnalotto fa fede il risultato ufficiale dell’estrazione.

Il SuperEnalotto ha estratto il 5 novembre 2026 la combinazione vincente, con il numero Jolly e il SuperStar: tutti i valori sono nella tabella qui sotto.

Estrazione SuperEnalotto di 05/11/2026: la combinazione vincente

Combinazione vincente 17 21 28 29 51 56 Numero Jolly 30 SuperStar 90

Come si controlla la schedina dopo l’estrazione del 5 novembre 2026

Si confrontano i numeri della schedina con quelli della combinazione vincente riportata in tabella. Il confronto va fatto per ogni colonna, una alla volta.

Il Jolly e il SuperStar si verificano a parte rispetto alla combinazione. Il SuperStar riguarda solo le schedine che lo includono.

Per una verifica ufficiale ci si può rivolgere al punto vendita in cui la schedina è stata registrata. Fa fede il risultato ufficiale dell’estrazione.

Il prossimo appuntamento con il SuperEnalotto è fissato per il 6 novembre 2026

Il calendario prevede una nuova estrazione il 6 novembre 2026. I risultati di quel concorso sono indipendenti da quelli del 5 novembre 2026.

Fonte: dati ufficiali dell’estrazione SuperEnalotto del 5 novembre 2026.

Domande frequenti Qual è la combinazione vincente del SuperEnalotto del 5 novembre 2026? La combinazione vincente del SuperEnalotto estratta il 5 novembre 2026 è 17, 21, 28, 29, 51, 56. Il numero Jolly è 30 e il SuperStar è 90. Qual è il numero Jolly del SuperEnalotto del 5 novembre 2026? Il numero Jolly dell’estrazione SuperEnalotto del 5 novembre 2026 è 30. Il Jolly si verifica a parte rispetto alla combinazione vincente. Qual è il SuperStar del 5 novembre 2026? Il SuperStar estratto il 5 novembre 2026 è 90. Riguarda solo le schedine del SuperEnalotto che includono il SuperStar. Quando è la prossima estrazione del SuperEnalotto? Dopo l’estrazione del 5 novembre 2026, il calendario prevede la successiva estrazione del SuperEnalotto il 6 novembre 2026. I risultati di quel concorso sono indipendenti da quelli del 5 novembre 2026. Come si controlla la schedina del SuperEnalotto dopo l’estrazione? Si confrontano i numeri della schedina con quelli della combinazione vincente, una colonna alla volta. Jolly e SuperStar si verificano a parte. Per una verifica ufficiale ci si può rivolgere al punto vendita in cui la schedina è stata registrata.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di centrare il 6 al SuperEnalotto sono di 1 su 622.614.630. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: SuperEnalotto.com + EstrazioneLotto.it + SuperEnalottoItalia + LottoJ