Allarme bomba sui voli: caccia a Fiumicino e protocolli di scorta spiegati

di Redazione ZON

In sintesi. Il 5 novembre 2026 un volo Finnair AY1761 da Helsinki è atterrato a Roma Fiumicino scortato dai caccia dell’Aeronautica Militare, dopo un allarme bomba rivelatosi infondato. Il 5 novembre 2026 anche un Airbus A320 di Aer Lingus, in volo da Dublino a Roma, è stato dirottato sulla base militare francese di Évreux-Fauville.

I punti chiave Il volo Finnair AY1761 da Helsinki è atterrato a Roma Fiumicino il 5 novembre 2026 intorno alle 9:30, scortato dai caccia dell’Aeronautica Militare.

L’Airbus A320 di Aer Lingus, con 151 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, è stato dirottato sulla base militare francese di Évreux-Fauville.

Il volo Wizz Air WMT3064 da Milano è atterrato a Bucarest alle 11:08 con 182 passeggeri e sette membri dell’equipaggio.

Il Regolamento UE 923/2012 (SERA) impone al pilota di un aereo sotto minaccia di atterrare appena possibile nell’aeroporto idoneo più vicino.

Secondo una ricostruzione, in cinque giorni sono scattati quattordici allarmi su quattordici aerei, con oltre duemila persone a bordo; la matrice non è stata accertata.

Il 5 novembre 2026 un volo Finnair da Helsinki è atterrato a Roma Fiumicino intorno alle 9:30, scortato dai caccia dell’Aeronautica Militare, dopo una segnalazione di allarme bomba. Gli artificieri della Polizia hanno avviato la bonifica subito dopo l’atterraggio.

Nella stessa mattinata un Airbus A320 di Aer Lingus, in volo da Dublino a Roma con 151 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, è stato dirottato sulla base militare francese di Évreux-Fauville. Secondo l’aviazione militare francese, i suoi caccia si sono alzati per intercettare l’aereo.

Che cosa è successo ai passeggeri dei voli coinvolti

Sul volo Finnair AY1761 l’allarme si è rivelato infondato. Lo ha dichiarato la responsabile della comunicazione di Finnair, Stiina Tuunanen: «Non è stato riscontrato nulla di insolito a bordo».

Un Airbus A321 di Wizz Air, decollato alle 7 da Milano Malpensa e diretto a Varsavia, è stato dirottato a Vienna. Wizz Air ha spiegato che il dirottamento è stato disposto «in conformità ai protocolli e alle procedure di sicurezza previste».

Un altro volo Wizz Air proveniente da Milano, il WMT3064, è atterrato alle 11:08 a Bucarest con 182 passeggeri e sette membri dell’equipaggio. Secondo il Servizio romeno di intelligence, i passeggeri sono stati fatti sbarcare e accompagnati nel terminal, mentre le squadre specializzate controllavano l’aereo.

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Perché i caccia scortano un aereo civile con allarme bomba

L’Annex 2 della Convenzione di Chicago, emanato dall’ICAO, prevede che ogni Stato disciplini con regolamenti l’intercettazione di aerei civili da parte di velivoli militari. L’intercettazione resta un’ultima risorsa, perché è potenzialmente pericolosa. La scorta è quindi una misura aggiuntiva e non scatta con ogni minaccia.

Il Regolamento UE 923/2012, noto come SERA, impone al pilota di un aereo sotto minaccia di atterrare appena possibile nell’aeroporto idoneo più vicino o in quello indicato dall’autorità competente. I servizi del traffico aereo devono avvisare subito l’equipaggio e trasmettere i messaggi alle autorità designate.

Secondo l’EASA, i caccia identificano l’aereo a vista, ispezionano da vicino la fusoliera e comunicano con segnali quando le radio non funzionano. Solo in ultima istanza possono neutralizzare una minaccia aerea. I segnali visivi sono standardizzati: oscillazione delle ali, lampeggio delle luci, segnali manuali.

Il contesto: allarmi su più Paesi in pochi giorni

Il 3 novembre 2026 due voli Ryanair, da Lisbona e da Dublino, erano atterrati a Fiumicino per falsi allarmi. Il 5 novembre tre aerei sono atterrati in Bulgaria, due a Sofia (da Copenaghen e Madrid) e uno a Plovdiv (da Londra). Quattro voli diretti a Praga sono stati oggetto di minacce, che la polizia ceca ha definito di «bassa credibilità».

Secondo una ricostruzione, in cinque giorni sono scattati quattordici allarmi su quattordici aerei, con oltre duemila persone a bordo. La matrice degli allarmi e un eventuale collegamento tra i casi non sono stati accertati.

Domande frequenti Cosa è successo ai voli per Roma il 5 novembre 2026? Il 5 novembre 2026 un volo Finnair da Helsinki è atterrato a Roma Fiumicino intorno alle 9:30, scortato dai caccia dell’Aeronautica Militare, dopo una segnalazione di allarme bomba. Un Airbus A320 di Aer Lingus, in volo da Dublino a Roma con 151 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, è stato invece dirottato sulla base militare francese di Évreux-Fauville. L’allarme bomba sul volo Finnair per Roma era vero? No, sul volo Finnair AY1761 l’allarme si è rivelato infondato. La responsabile della comunicazione di Finnair, Stiina Tuunanen, ha dichiarato: «Non è stato riscontrato nulla di insolito a bordo». Perché i caccia scortano un aereo civile con allarme bomba? Secondo l’EASA, i caccia identificano l’aereo a vista, ispezionano da vicino la fusoliera e comunicano con segnali quando le radio non funzionano. La scorta è una misura aggiuntiva e non scatta con ogni minaccia, perché l’intercettazione resta un’ultima risorsa, potenzialmente pericolosa. Cosa deve fare il pilota di un aereo con allarme bomba? Il Regolamento UE 923/2012, noto come SERA, impone al pilota di un aereo sotto minaccia di atterrare appena possibile nell’aeroporto idoneo più vicino o in quello indicato dall’autorità competente. I servizi del traffico aereo devono avvisare subito l’equipaggio e trasmettere i messaggi alle autorità designate. Chi c’è dietro gli allarmi bomba sui voli in Europa? La matrice degli allarmi non è stata accertata, e non è stato accertato nemmeno un eventuale collegamento tra i casi. La polizia ceca ha definito di «bassa credibilità» le minacce ai quattro voli diretti a Praga.

Immagine di repertorio

Fonte: Geopop · Sky TG24 · Milano Finanza · Agenzia Nova