SuperEnalotto, estrazione del 31 ottobre 2026: combinazione vincente, Jolly e SuperStar

di Redazione ZON

In sintesi. La combinazione vincente del concorso SuperEnalotto di sabato 31 ottobre 2026 è 04, 18, 20, 33, 46, 78. Il numero Jolly estratto è 07 e il numero SuperStar è 02. Il concorso successivo del SuperEnalotto è in programma martedì 3 novembre 2026.

I punti chiave La combinazione vincente del SuperEnalotto di sabato 31 ottobre 2026 è 04, 18, 20, 33, 46, 78.

Il numero Jolly del SuperEnalotto del 31 ottobre 2026 è 07.

Il numero SuperStar del SuperEnalotto del 31 ottobre 2026 è 02.

Il numero Jolly del SuperEnalotto vale solo per la categoria 5+1, cioè per chi indovina 5 numeri della combinazione più il Jolly.

Il prossimo concorso del SuperEnalotto è in programma martedì 3 novembre 2026.

Ecco i numeri estratti nel concorso del SuperEnalotto di sabato 31 ottobre 2026: la combinazione vincente, il numero Jolly e il numero SuperStar sono riportati nella tabella qui sotto.

Estrazione SuperEnalotto di 31/10/2026: la combinazione vincente

Combinazione vincente 04 18 20 33 46 78 Numero Jolly 07 SuperStar 02

Per controllare la schedina bisogna confrontare i numeri con la combinazione vincente

Il primo passaggio è confrontare i numeri della propria schedina con la combinazione vincente del 31 ottobre 2026. Conta solo quante cifre coincidono, non l’ordine in cui sono state estratte.

Il numero Jolly entra in gioco solo per una categoria specifica, quella del “5+1”: vale per chi ha indovinato cinque numeri della combinazione più il Jolly. Il numero SuperStar riguarda soltanto chi lo ha aggiunto alla propria giocata.

Per una verifica definitiva conviene affidarsi ai canali ufficiali del gioco o al punto vendita in cui è stata convalidata la schedina, che possono confermare l’eventuale esito.

Il prossimo concorso del SuperEnalotto è in programma martedì 3 novembre 2026

L’estrazione successiva si terrà martedì 3 novembre 2026. ZON.it pubblicherà la nuova combinazione vincente, con Jolly e SuperStar, non appena i dati saranno disponibili e verificati.

Il gioco con vincita in denaro è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.

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Domande frequenti Quali sono i numeri del SuperEnalotto del 31 ottobre 2026? La combinazione vincente del SuperEnalotto di sabato 31 ottobre 2026 è 04, 18, 20, 33, 46, 78. Il numero Jolly è 07 e il numero SuperStar è 02. Qual è il numero Jolly e il SuperStar del SuperEnalotto del 31 ottobre 2026? Nel concorso SuperEnalotto di sabato 31 ottobre 2026 il numero Jolly estratto è 07. Il numero SuperStar estratto è 02. A cosa serve il numero Jolly nel SuperEnalotto? Il numero Jolly del SuperEnalotto conta solo per la categoria 5+1. Vale per chi ha indovinato 5 numeri della combinazione vincente più il numero Jolly. Come si controlla la schedina del SuperEnalotto? Per controllare la schedina del SuperEnalotto bisogna confrontare i numeri giocati con la combinazione vincente: conta quanti numeri coincidono, non l’ordine di estrazione. Il numero SuperStar riguarda solo chi lo ha aggiunto alla giocata. Per una verifica definitiva conviene rivolgersi ai canali ufficiali del gioco o al punto vendita in cui è stata convalidata la schedina. Quando c’è la prossima estrazione del SuperEnalotto dopo il 31 ottobre 2026? Dopo il concorso di sabato 31 ottobre 2026, la prossima estrazione del SuperEnalotto è in programma martedì 3 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di centrare il 6 al SuperEnalotto sono di 1 su 622.614.630. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: EstrazioneLotto.it + SuperEnalottoItalia