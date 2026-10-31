10eLotto, i numeri vincenti dell’estrazione di sabato 31 ottobre 2026: Numero Oro, Doppio Oro ed Extra

di Redazione ZON

In sintesi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto abbinato all’estrazione del Lotto di sabato 31 ottobre 2026 sono 4, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 40, 41, 44, 47, 55, 60, 63, 72, 74 e 81. Il Numero Oro è il 15, il Doppio Oro è la coppia 15 e 60. Quote e vincite non sono state rese note.

I punti chiave I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 31 ottobre 2026 sono 4, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 40, 41, 44, 47, 55, 60, 63, 72, 74 e 81.

Il Numero Oro del 10eLotto del 31 ottobre 2026 è il 15.

Il Doppio Oro del 10eLotto del 31 ottobre 2026 è formato dalla coppia 15 e 60.

I 15 numeri Extra del 10eLotto del 31 ottobre 2026 sono 3, 13, 38, 39, 50, 51, 53, 54, 58, 67, 68, 70, 73, 75 e 90.

Le quote, il numero di vincite e gli eventuali premi in provincia di Salerno per il 10eLotto del 31 ottobre 2026 non sono ancora stati resi noti.

Sono 4, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 40, 41, 44, 47, 55, 60, 63, 72, 74 e 81 i 20 numeri vincenti del 10eLotto abbinato all’estrazione del Lotto di sabato 31 ottobre 2026.

Il Numero Oro dell’estrazione del 10eLotto del 31 ottobre 2026 è il 15. Il Doppio Oro è formato dalla coppia 15 e 60. I numeri Extra sono 15.

Tutti i numeri del 10eLotto di sabato 31 ottobre 2026

La tabella riassume i numeri del 10eLotto legato al Lotto per l’estrazione di sabato 31 ottobre 2026, suddivisi per tipo di giocata.

Voce Numeri 20 numeri vincenti 4, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 40, 41, 44, 47, 55, 60, 63, 72, 74, 81 Numero Oro 15 Doppio Oro 15, 60 Numeri Extra 3, 13, 38, 39, 50, 51, 53, 54, 58, 67, 68, 70, 73, 75, 90

Cosa non è ancora noto sull’estrazione del 31 ottobre 2026

I dati disponibili sul 10eLotto del 31 ottobre 2026 riguardano soltanto i numeri estratti. Non sono state rese note le quote, il numero di vincite registrate né eventuali premi realizzati in provincia di Salerno o in Campania.

Chi ha giocato una schedina del 10eLotto per l’estrazione del 31 ottobre 2026 deve confrontarla con i canali ufficiali del gioco o con una ricevitoria autorizzata. Il controllo in ricevitoria resta l’unico modo certo per verificare una vincita.

Quando si conoscono le prossime vincite

ZON.it aggiornerà il pezzo sul 10eLotto del 31 ottobre 2026 se saranno diffusi dati ufficiali su quote e vincite, in particolare quelle con un aggancio salernitano.

Domande frequenti Quali sono i numeri vincenti del 10eLotto del 31 ottobre 2026? I 20 numeri vincenti del 10eLotto abbinato all’estrazione del Lotto di sabato 31 ottobre 2026 sono 4, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 40, 41, 44, 47, 55, 60, 63, 72, 74 e 81. Qual è il Numero Oro del 10eLotto del 31 ottobre 2026? Il Numero Oro del 10eLotto del 31 ottobre 2026 è il 15. Il Doppio Oro della stessa estrazione è formato dalla coppia 15 e 60. Quali sono i numeri Extra del 10eLotto del 31 ottobre 2026? I numeri Extra del 10eLotto del 31 ottobre 2026 sono 15: 3, 13, 38, 39, 50, 51, 53, 54, 58, 67, 68, 70, 73, 75 e 90. Ci sono state vincite a Salerno con il 10eLotto del 31 ottobre 2026? Per il 10eLotto del 31 ottobre 2026 non sono state rese note le quote, il numero di vincite né eventuali premi realizzati in provincia di Salerno o in Campania. ZON.it aggiornerà il pezzo se saranno diffusi dati ufficiali. Come verifico se la mia schedina del 10eLotto del 31 ottobre 2026 è vincente? Una schedina del 10eLotto giocata per l’estrazione del 31 ottobre 2026 va confrontata con i canali ufficiali del gioco o con una ricevitoria autorizzata. Il controllo in ricevitoria resta l’unico modo certo per verificare una vincita.