Lotto, estrazione di giovedì 29 ottobre 2026: tutti i numeri ruota per ruota

di Redazione ZON

In sintesi. Nell’estrazione del Lotto del 29 ottobre 2026 la ruota di Napoli ha dato la cinquina 15, 2, 46, 88, 49. Il 20 e il 28 escono su tre ruote ciascuno, e il 54 è primo estratto a Milano e Venezia. I dati vengono da una fonte non ufficiale: fa fede il bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I punti chiave Sulla ruota di Napoli l’estrazione del Lotto del 29 ottobre 2026 ha dato la cinquina 15, 2, 46, 88, 49.

Nell’estrazione del Lotto del 29 ottobre 2026 il numero 20 esce su tre ruote: Bari, Genova e Venezia.

Nell’estrazione del Lotto del 29 ottobre 2026 il numero 28 esce su tre ruote: Bari, Firenze e Palermo.

Nell’estrazione del Lotto del 29 ottobre 2026 il numero 54 è il primo estratto sia sulla ruota di Milano sia su quella di Venezia.

Per l’estrazione del Lotto del 29 ottobre 2026 fa fede soltanto il bollettino ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sono disponibili i numeri dell’estrazione del Lotto di giovedì 29 ottobre. Sulla ruota di Napoli la cinquina estratta è 15, 2, 46, 88, 49. I dati provengono da un’unica fonte non ufficiale e vanno confrontati con i canali ufficiali.

Tutti i numeri estratti il 29 ottobre sulle undici ruote

La tabella riporta i cinque numeri estratti su ciascuna ruota, nell’ordine di estrazione.

Ruota 1° estratto 2° estratto 3° estratto 4° estratto 5° estratto Bari 28 19 52 20 46 Cagliari 21 63 52 31 26 Firenze 86 15 6 28 25 Genova 35 59 20 34 30 Milano 54 47 64 48 30 Napoli 15 2 46 88 49 Palermo 64 66 68 71 28 Roma 47 32 22 90 36 Torino 73 61 10 24 59 Venezia 54 60 33 20 14 Nazionale 6 53 88 72 81

I numeri ripetuti su più ruote nell’estrazione del 29 ottobre

Nell’estrazione del Lotto del 29 ottobre il numero 20 esce su tre ruote: Bari, Genova e Venezia. Il numero 28 esce anch’esso su tre ruote: Bari, Firenze e Palermo.

Il 54 è il primo estratto sia sulla ruota di Milano sia su quella di Venezia. Il 52 è il terzo estratto sia a Bari sia a Cagliari. Il 30 chiude come quinto estratto sia Genova sia Milano.

Sulla ruota di Napoli il 15 è il primo estratto. Lo stesso numero compare come secondo estratto sulla ruota di Firenze. L’88 di Napoli esce anche sulla ruota Nazionale, come terzo estratto.

Cosa manca nei dati dell’estrazione del 29 ottobre

Il materiale disponibile non riporta il Numero Oro, il Doppio Oro, i numeri del 10eLotto collegato all’estrazione, le quote, le vincite né l’importo del jackpot. Non è stato reso noto se nella provincia di Salerno siano state registrate vincite.

Per il SimboLotto la schermata consultata evidenzia la ruota di Roma. La parte della pagina con la ruota abbinata e i simboli estratti risulta però illeggibile. Per questo i simboli non vengono riportati.

Come verificare la propria giocata del Lotto

Per l’estrazione del 29 ottobre fa fede soltanto il bollettino ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Prima di presentarsi in ricevitoria con una giocata, conviene confrontare i numeri con il bollettino o con lo scontrino controllato dal ricevitore.

Domande frequenti Quali numeri sono usciti sulla ruota di Napoli il 29 ottobre 2026? Nell’estrazione del Lotto del 29 ottobre 2026 sulla ruota di Napoli è uscita la cinquina 15, 2, 46, 88, 49. Il 15 è il primo estratto e il 49 il quinto. I dati provengono da una fonte non ufficiale e vanno confrontati con il bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Quali numeri sono usciti su più ruote al Lotto il 29 ottobre 2026? Nell’estrazione del Lotto del 29 ottobre 2026 il 20 esce su Bari, Genova e Venezia, mentre il 28 esce su Bari, Firenze e Palermo. Il 54 è il primo estratto a Milano e a Venezia, il 52 è il terzo estratto a Bari e a Cagliari, il 30 è il quinto estratto a Genova e a Milano. Quali sono i numeri della ruota Nazionale del 29 ottobre 2026? Nell’estrazione del Lotto del 29 ottobre 2026 sulla ruota Nazionale sono usciti 6, 53, 88, 72, 81. L’88 è uscito anche sulla ruota di Napoli, come quarto estratto. Qual è il Numero Oro del Lotto del 29 ottobre 2026? Il materiale disponibile sull’estrazione del Lotto del 29 ottobre 2026 non riporta il Numero Oro né il Doppio Oro. Mancano anche i numeri del 10eLotto, le quote, le vincite e l’importo del jackpot. Dove controllare i numeri ufficiali del Lotto del 29 ottobre 2026? Per l’estrazione del Lotto del 29 ottobre 2026 fa fede soltanto il bollettino ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Prima di andare in ricevitoria conviene confrontare la giocata con il bollettino o farla controllare dal ricevitore.