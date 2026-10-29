MillionDay ed Extra, i numeri estratti giovedì 29 ottobre 2026 alle 20:30
In sintesi. La cinquina vincente del MillionDay estratta giovedì 29 ottobre 2026 alle 20:30 è 8, 19, 23, 36, 39. I numeri del MillionDay Extra della stessa estrazione sono 4, 47, 3, 55, 44, cioè 3, 4, 44, 47, 55 in ordine crescente. La cinquina Extra riguarda solo le schedine con l’opzione Extra attiva.
I punti chiave
- La cinquina del MillionDay estratta giovedì 29 ottobre 2026 alle 20:30 è 8, 19, 23, 36, 39.
- La cinquina del MillionDay Extra del 29 ottobre 2026, nell’ordine di estrazione, è 4, 47, 3, 55, 44.
- La cinquina del MillionDay Extra del 29 ottobre 2026, in ordine crescente, è 3, 4, 44, 47, 55.
- La cinquina del MillionDay Extra del 29 ottobre 2026 va controllata solo da chi ha attivato l’opzione Extra al momento della giocata.
- Quote, numero dei vincitori e importi delle vincite del MillionDay del 29 ottobre 2026 vanno verificati presso il concessionario ufficiale del gioco o il punto vendita.
La cinquina vincente del MillionDay estratta giovedì 29 ottobre alle 20:30 è 8, 19, 23, 36, 39. I cinque numeri del MillionDay Extra della stessa estrazione sono 4, 47, 3, 55, 44.
Quali sono i numeri del MillionDay e dell’Extra del 29 ottobre
Il MillionDay e il MillionDay Extra hanno due cinquine distinte. La tabella riporta i numeri dell’estrazione di giovedì 29 ottobre delle 20:30. La seconda colonna mostra i numeri nell’ordine di uscita, la terza li ordina dal più basso al più alto per facilitare il controllo della schedina.
|Gioco
|Numeri in ordine di estrazione
|Numeri in ordine crescente
|MillionDay
|8, 19, 23, 36, 39
|8, 19, 23, 36, 39
|MillionDay Extra
|4, 47, 3, 55, 44
|3, 4, 44, 47, 55
La cinquina principale del MillionDay del 29 ottobre comprende tre numeri sotto il 30 (8, 19 e 23) e due sopra (36 e 39). La cinquina Extra della stessa serata comprende due numeri a una cifra (3 e 4) e tre numeri sopra il 40 (44, 47 e 55).
Come controllare la propria giocata al MillionDay
Per verificare una schedina del MillionDay del 29 ottobre conviene procedere in tre passaggi:
- Confrontare i numeri giocati con la cinquina principale 8, 19, 23, 36, 39.
- Se sulla schedina è attiva anche l’opzione Extra, confrontare gli stessi numeri con la cinquina Extra 3, 4, 44, 47, 55.
- Contare separatamente i numeri indovinati per ciascuna delle due cinquine.
I numeri dell’Extra MillionDay del 29 ottobre vanno controllati solo da chi ha attivato l’opzione Extra al momento della giocata. Una schedina giocata senza Extra partecipa soltanto all’estrazione della cinquina principale 8, 19, 23, 36, 39.
Il materiale disponibile sull’estrazione del 29 ottobre non indica le quote, il numero dei vincitori né l’importo delle eventuali vincite. Per questi dati il riferimento resta il concessionario ufficiale del gioco o il punto vendita dove è stata acquistata la schedina.
Quando si conoscono i prossimi numeri del MillionDay
L’estrazione del MillionDay di giovedì 29 ottobre si è svolta alle 20:30. I risultati delle estrazioni successive verranno pubblicati su ZON.it dopo ogni sorteggio, insieme alla cinquina dell’Extra.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Chi gioca dovrebbe farlo con somme che può permettersi di perdere.
Domande frequenti
Quali sono i numeri del MillionDay del 29 ottobre 2026?
La cinquina vincente del MillionDay estratta giovedì 29 ottobre 2026 alle 20:30 è 8, 19, 23, 36, 39. Questa cinquina vale per tutte le schedine giocate per l’estrazione del 29 ottobre 2026.
Quali sono i numeri del MillionDay Extra di giovedì 29 ottobre 2026?
I numeri del MillionDay Extra estratti giovedì 29 ottobre 2026 alle 20:30 sono 4, 47, 3, 55, 44 nell’ordine di uscita. In ordine crescente la cinquina Extra del 29 ottobre 2026 è 3, 4, 44, 47, 55.
Devo controllare i numeri dell’Extra se non ho attivato l’opzione Extra al MillionDay?
No. Una schedina del MillionDay giocata senza l’opzione Extra partecipa soltanto all’estrazione della cinquina principale. Per il 29 ottobre 2026 la cinquina principale del MillionDay è 8, 19, 23, 36, 39.
Come si controlla una schedina del MillionDay con l’opzione Extra?
Per controllare una schedina del MillionDay con l’opzione Extra si confrontano i numeri giocati prima con la cinquina principale e poi con la cinquina Extra, contando separatamente i numeri indovinati per ciascuna. Per il 29 ottobre 2026 la cinquina principale è 8, 19, 23, 36, 39 e la cinquina Extra è 3, 4, 44, 47, 55.
Dove trovo le quote e le vincite del MillionDay del 29 ottobre 2026?
Le quote, il numero dei vincitori e gli importi delle vincite del MillionDay del 29 ottobre 2026 si verificano presso il concessionario ufficiale del gioco o il punto vendita dove è stata acquistata la schedina.
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