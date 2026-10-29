MillionDay ed Extra, i numeri estratti giovedì 29 ottobre 2026 alle 20:30

di Redazione ZON

In sintesi. La cinquina vincente del MillionDay estratta giovedì 29 ottobre 2026 alle 20:30 è 8, 19, 23, 36, 39. I numeri del MillionDay Extra della stessa estrazione sono 4, 47, 3, 55, 44, cioè 3, 4, 44, 47, 55 in ordine crescente. La cinquina Extra riguarda solo le schedine con l’opzione Extra attiva.

I punti chiave La cinquina del MillionDay estratta giovedì 29 ottobre 2026 alle 20:30 è 8, 19, 23, 36, 39.

La cinquina del MillionDay Extra del 29 ottobre 2026, nell’ordine di estrazione, è 4, 47, 3, 55, 44.

La cinquina del MillionDay Extra del 29 ottobre 2026, in ordine crescente, è 3, 4, 44, 47, 55.

La cinquina del MillionDay Extra del 29 ottobre 2026 va controllata solo da chi ha attivato l’opzione Extra al momento della giocata.

Quote, numero dei vincitori e importi delle vincite del MillionDay del 29 ottobre 2026 vanno verificati presso il concessionario ufficiale del gioco o il punto vendita.

La cinquina vincente del MillionDay estratta giovedì 29 ottobre alle 20:30 è 8, 19, 23, 36, 39. I cinque numeri del MillionDay Extra della stessa estrazione sono 4, 47, 3, 55, 44.

Quali sono i numeri del MillionDay e dell’Extra del 29 ottobre

Il MillionDay e il MillionDay Extra hanno due cinquine distinte. La tabella riporta i numeri dell’estrazione di giovedì 29 ottobre delle 20:30. La seconda colonna mostra i numeri nell’ordine di uscita, la terza li ordina dal più basso al più alto per facilitare il controllo della schedina.

Gioco Numeri in ordine di estrazione Numeri in ordine crescente MillionDay 8, 19, 23, 36, 39 8, 19, 23, 36, 39 MillionDay Extra 4, 47, 3, 55, 44 3, 4, 44, 47, 55

La cinquina principale del MillionDay del 29 ottobre comprende tre numeri sotto il 30 (8, 19 e 23) e due sopra (36 e 39). La cinquina Extra della stessa serata comprende due numeri a una cifra (3 e 4) e tre numeri sopra il 40 (44, 47 e 55).

Come controllare la propria giocata al MillionDay

Per verificare una schedina del MillionDay del 29 ottobre conviene procedere in tre passaggi:

Confrontare i numeri giocati con la cinquina principale 8, 19, 23, 36, 39.

Se sulla schedina è attiva anche l’opzione Extra, confrontare gli stessi numeri con la cinquina Extra 3, 4, 44, 47, 55.

Contare separatamente i numeri indovinati per ciascuna delle due cinquine.

I numeri dell’Extra MillionDay del 29 ottobre vanno controllati solo da chi ha attivato l’opzione Extra al momento della giocata. Una schedina giocata senza Extra partecipa soltanto all’estrazione della cinquina principale 8, 19, 23, 36, 39.

Il materiale disponibile sull’estrazione del 29 ottobre non indica le quote, il numero dei vincitori né l’importo delle eventuali vincite. Per questi dati il riferimento resta il concessionario ufficiale del gioco o il punto vendita dove è stata acquistata la schedina.

Quando si conoscono i prossimi numeri del MillionDay

L’estrazione del MillionDay di giovedì 29 ottobre si è svolta alle 20:30. I risultati delle estrazioni successive verranno pubblicati su ZON.it dopo ogni sorteggio, insieme alla cinquina dell’Extra.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Chi gioca dovrebbe farlo con somme che può permettersi di perdere.