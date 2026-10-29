Violenza di genere, la Campania stanzia 14,6 milioni: cosa finanzia e cosa si sa per Salerno

di Redazione ZON

In sintesi. La Giunta regionale della Campania ha approvato un programma da oltre 14,6 milioni di euro contro la violenza di genere, reso noto il 29 ottobre 2026. I fondi sostengono Centri Antiviolenza e Case Rifugio, nuove strutture, contributi diretti alle donne vittime di violenza e aiuti agli orfani di femminicidio. La quota per la provincia di Salerno non è ancora nota.

I punti chiave La Giunta regionale della Campania ha approvato un programma da oltre 14,6 milioni di euro contro la violenza di genere, reso noto il 29 ottobre 2026.

Il programma della Regione Campania è finanziato con risorse statali e regionali.

Il piano regionale sostiene i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio già attivi e finanzia nuove strutture, anche con l’acquisto o il recupero di immobili.

Il programma della Regione Campania prevede contributi alle donne vittime di violenza in 7 ambiti, dall’abitazione alle spese legali fino al reinserimento lavorativo, e contributi specifici per gli orfani di femminicidio.

La Regione Campania non ha ancora comunicato il riparto dei fondi tra le province, quindi la quota destinata alla provincia di Salerno non è nota.

La Giunta regionale della Campania ha approvato un programma da oltre 14,6 milioni di euro per prevenire e contrastare la violenza di genere. La notizia è stata diffusa il 29 ottobre 2026. I fondi provengono da risorse statali e regionali.

Cosa finanziano i 14,6 milioni della Regione Campania

Secondo la Regione Campania, una parte delle risorse sostiene i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio già attivi. Un’altra parte serve a realizzare nuove strutture, anche attraverso l’acquisto o il recupero di immobili.

Il programma della Regione Campania prevede anche la sperimentazione di nuove soluzioni abitative. L’obiettivo indicato è accompagnare le donne vittime di violenza verso una maggiore autonomia.

Il piano regionale riserva un’attenzione particolare ai territori con meno servizi e alle aree interne della Campania. Il provvedimento, per quanto reso noto finora, non indica quali comuni o province rientrino in questa categoria.

Quali aiuti diretti sono previsti per le donne vittime di violenza

Il programma della Giunta regionale della Campania finanzia contributi e percorsi personalizzati per le donne vittime di violenza. Le voci di spesa indicate dalla Regione sono sette:

abitazione;

spese legali;

assistenza sanitaria e psicologica;

attività sportive;

istruzione e formazione;

conseguimento di patenti e abilitazioni;

inserimento o reinserimento lavorativo.

Il piano della Regione Campania prevede interventi a favore dei figli delle vittime di violenza. Sono previsti inoltre contributi specifici per gli orfani di femminicidio, destinati a sostenerne l’autonomia personale, sociale e lavorativa.

Ulteriori fondi del programma regionale finanziano sensibilizzazione, prevenzione e assistenza alle vittime di mutilazioni genitali femminili. Il piano rafforza anche gli Sportelli e le Case Arcobaleno e attiva nuovi servizi contro discriminazioni e violenze legate a genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità.

Cosa ha dichiarato l’assessora Claudia Pecoraro

L’assessora alle Pari opportunità della Regione Campania, Claudia Pecoraro, ha commentato l’approvazione del provvedimento:

“Con oltre 14,6 milioni di euro rafforziamo gli strumenti di protezione e sostegno alle donne, perché la libertà dalla violenza deve essere un diritto concreto, non una promessa. […] Nessuna donna deve essere lasciata sola”.

Cosa significa il piano per la provincia di Salerno

Le informazioni diffuse dalla Regione Campania non indicano come i 14,6 milioni di euro saranno ripartiti tra le province. Non è stato reso noto quanti fondi arriveranno ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio della provincia di Salerno, né se nel Salernitano sono previste nuove strutture.

La Regione Campania non ha comunicato i tempi di erogazione dei contributi alle donne vittime di violenza. Non sono noti nemmeno i requisiti per richiederli e gli uffici a cui presentare domanda.

ZON.it aggiornerà il pezzo quando la Regione Campania pubblicherà il riparto dei fondi e le modalità di accesso ai contributi.

Domande frequenti Quanti soldi ha stanziato la Regione Campania contro la violenza di genere? La Giunta regionale della Campania ha approvato un programma da oltre 14,6 milioni di euro per prevenire e contrastare la violenza di genere. La notizia è stata diffusa il 29 ottobre 2026. I fondi provengono da risorse statali e regionali. Quali aiuti possono ricevere le donne vittime di violenza in Campania? Il programma della Regione Campania finanzia contributi e percorsi personalizzati per le donne vittime di violenza in sette ambiti: abitazione, spese legali, assistenza sanitaria e psicologica, attività sportive, istruzione e formazione, conseguimento di patenti e abilitazioni, inserimento o reinserimento lavorativo. La Regione Campania non ha ancora comunicato i requisiti, i tempi di erogazione e gli uffici a cui presentare domanda. Ci sono aiuti per gli orfani di femminicidio in Campania? Sì. Il programma da oltre 14,6 milioni di euro della Regione Campania prevede contributi specifici per gli orfani di femminicidio, destinati a sostenerne l’autonomia personale, sociale e lavorativa. Il piano regionale prevede anche interventi a favore dei figli delle vittime di violenza. Quanti fondi contro la violenza di genere arriveranno in provincia di Salerno? La quota per la provincia di Salerno non è ancora nota. Le informazioni diffuse dalla Regione Campania il 29 ottobre 2026 non indicano come i 14,6 milioni di euro saranno ripartiti tra le province, né se nel Salernitano sono previste nuove strutture.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA