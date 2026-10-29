10eLotto, estrazione del 29 ottobre 2026: i 20 numeri vincenti, il Numero Oro e i 15 Extra

di Redazione ZON

In sintesi. L’estrazione del 10eLotto legata al Lotto di giovedì 29 ottobre 2026 ha prodotto 20 numeri vincenti: 2, 6, 15, 19, 20, 21, 28, 32, 35, 47, 52, 54, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 73, 86. Il Numero Oro è il 28, il Doppio Oro è formato dal 28 e dal 19. Sono stati estratti anche 15 numeri Extra.

I punti chiave I 20 numeri vincenti del 10eLotto legato al Lotto del 29 ottobre 2026 sono 2, 6, 15, 19, 20, 21, 28, 32, 35, 47, 52, 54, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 73 e 86.

Il Numero Oro del 10eLotto del 29 ottobre 2026 è il 28, mentre il Doppio Oro è formato dal 28 e dal 19.

I 15 numeri Extra del 10eLotto del 29 ottobre 2026 sono 10, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 46, 48, 68, 71, 88 e 90. Nessuno di questi 15 numeri coincide con i 20 numeri vincenti principali.

Per il concorso del 10eLotto del 29 ottobre 2026 non sono stati resi noti il numero dei vincitori, gli importi delle quote e il montepremi.

Per l’estrazione del 10eLotto del 29 ottobre 2026 non è stato comunicato se nella provincia di Salerno o in Campania siano state realizzate vincite di rilievo.

Giovedì 29 ottobre 2026 si è svolta l’estrazione del 10eLotto legata al Lotto. Il Numero Oro è il 28. Il Doppio Oro è formato dal 28 e dal 19.

La redazione ha ricevuto i risultati sotto forma di screenshot di un sito di risultati delle lotterie. Prima di riscuotere eventuali vincite, i giocatori devono confrontare i numeri con i canali ufficiali del gioco.

Quali sono i 20 numeri vincenti del 29 ottobre 2026

L’estrazione del 10eLotto legata al Lotto di giovedì 29 ottobre 2026 ha prodotto 20 numeri vincenti, riportati in ordine crescente nella tabella.

Gioco Numeri estratti 10eLotto (20 numeri) 2, 6, 15, 19, 20, 21, 28, 32, 35, 47, 52, 54, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 73, 86 Numero Oro 28 Doppio Oro 28, 19

Quali sono i numeri Extra del 10eLotto del 29 ottobre 2026

L’estrazione del 10eLotto del 29 ottobre 2026 comprende anche 15 numeri Extra. Nessuno di questi coincide con i 20 numeri vincenti principali.

Opzione Numeri estratti Extra (15 numeri) 10, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 46, 48, 68, 71, 88, 90

Cosa non si sa ancora sull’estrazione del 29 ottobre 2026

Il materiale a disposizione della redazione contiene soltanto i numeri estratti. Non sono stati resi noti il numero dei vincitori, gli importi delle quote e il montepremi del concorso.

Non è stato comunicato neppure se nella provincia di Salerno o in Campania siano state realizzate vincite di rilievo.

Come verificare i numeri del 10eLotto

Chi ha giocato al 10eLotto per il 29 ottobre 2026 può controllare la propria giocata presso una ricevitoria autorizzata oppure sui canali ufficiali del gioco. Questi canali pubblicano anche le quote e l’elenco delle vincite principali.

ZON.it aggiornerà l’articolo se saranno diffusi dati ufficiali su vincite registrate nel Salernitano.

Domande frequenti Quali sono i numeri del 10eLotto del 29 ottobre 2026? Nell’estrazione del 10eLotto legata al Lotto di giovedì 29 ottobre 2026 sono usciti 20 numeri vincenti: 2, 6, 15, 19, 20, 21, 28, 32, 35, 47, 52, 54, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 73 e 86. Prima di riscuotere eventuali vincite, i giocatori devono confrontare i numeri con i canali ufficiali del gioco. Qual è il Numero Oro del 10eLotto del 29 ottobre 2026? Il Numero Oro dell’estrazione del 10eLotto del 29 ottobre 2026 è il 28. Il Doppio Oro della stessa estrazione è formato dal 28 e dal 19. Quali sono i numeri Extra del 10eLotto del 29 ottobre 2026? I 15 numeri Extra del 10eLotto del 29 ottobre 2026 sono 10, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 46, 48, 68, 71, 88 e 90. Nessuno dei 15 numeri Extra coincide con i 20 numeri vincenti principali dell’estrazione. Ci sono state vincite al 10eLotto in provincia di Salerno il 29 ottobre 2026? Per l’estrazione del 10eLotto del 29 ottobre 2026 non è stato comunicato se nella provincia di Salerno o in Campania siano state realizzate vincite di rilievo. Non sono noti neppure il numero dei vincitori, le quote e il montepremi del concorso. ZON.it aggiornerà l’articolo se saranno diffusi dati ufficiali su vincite registrate nel Salernitano. Come faccio a controllare se ho vinto al 10eLotto del 29 ottobre 2026? Chi ha giocato al 10eLotto per il 29 ottobre 2026 può controllare la propria giocata presso una ricevitoria autorizzata oppure sui canali ufficiali del gioco. I canali ufficiali del 10eLotto pubblicano anche le quote e l’elenco delle vincite principali.