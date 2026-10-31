One Piece a Lucca Comics 2026: due episodi inediti in anteprima, in tv dal 2 novembre su Italia 2
In sintesi. Due episodi inediti di «One Piece – Saga del Paese di Wa», doppiati in italiano, sono stati proiettati in anteprima assoluta sabato 31 ottobre 2026 al Cinema Centrale durante il Lucca Comics & Games 2026. In tv arrivano lunedì 2 novembre 2026 alle 21.00 su Mediaset Italia 2, anche in streaming su Mediaset Infinity.
I punti chiave
- Due episodi inediti e doppiati di «One Piece – Saga del Paese di Wa» sono stati proiettati in anteprima assoluta il 31 ottobre 2026 al Cinema Centrale di Lucca.
- I due episodi vanno in onda in prima tv lunedì 2 novembre 2026 alle 21.00 su Mediaset Italia 2, canale 49 del digitale terrestre.
- Mediaset Infinity rende disponibili in streaming i due episodi dal 2 novembre 2026.
- Dopo il 2 novembre 2026 Mediaset Italia 2 trasmette nuovi episodi doppiati di One Piece ogni lunedì in prima serata.
- Gli spettatori dell’anteprima hanno ricevuto un kit per costruire il cappello di paglia di Monkey D. Luffy, disponibile allo stand Toei per tutta la durata del Lucca Comics & Games 2026 fino a esaurimento scorte.
Due episodi inediti di «One Piece – Saga del Paese di Wa», doppiati in italiano, sono stati proiettati in anteprima assoluta sabato 31 ottobre 2026 al Cinema Centrale, durante il Lucca Comics & Games 2026. In televisione arriveranno lunedì 2 novembre 2026 su Mediaset Italia 2.
Il Cinema Centrale di Lucca pieno di fan di Luffy
La proiezione del 31 ottobre 2026 al Lucca Comics & Games ha riempito la sala del Cinema Centrale. Il pubblico era misto per età: c’erano spettatori che seguono la serie da molti anni e ragazzi che l’hanno scoperta da poco.
Gli episodi mostrati a Lucca sono prodotti da Toei Animation, lo studio giapponese che realizza l’anime. La serie è tratta dal manga di Eiichiro Oda e racconta il viaggio di Monkey D. Luffy e del suo equipaggio.
Il cappello di paglia di Luffy regalato al pubblico
Chi ha assistito all’anteprima di One Piece al Lucca Comics & Games 2026 ha ricevuto un kit per costruire il cappello di paglia, l’accessorio simbolo di Monkey D. Luffy. Il risultato sono state centinaia di cappelli tra la sala e le strade della fiera.
Il kit del cappello di paglia resta disponibile allo stand Toei per tutta la durata del Lucca Comics & Games 2026, fino a esaurimento scorte. Non è stato reso noto quanti kit siano stati messi a disposizione.
Chi ha organizzato l’anteprima di One Piece
L’evento è frutto della collaborazione tra Mediaset Italia 2, Mediaset Infinity, Boing S.p.A. e Toei Animation. Lo scopo dichiarato dagli organizzatori è rafforzare il rapporto tra la serie e il pubblico italiano, mostrando gli episodi prima del passaggio televisivo.
Quando vanno in onda i nuovi episodi di One Piece
I due episodi della Saga del Paese di Wa visti a Lucca andranno in onda in prima serata. Dopo il 2 novembre 2026 la programmazione italiana prosegue con nuovi episodi doppiati ogni lunedì.
|Cosa
|Quando
|Dove
|Anteprima assoluta
|Sabato 31 ottobre 2026, pomeriggio
|Cinema Centrale, Lucca Comics & Games
|Prima tv dei due episodi
|Lunedì 2 novembre 2026, ore 21.00
|Mediaset Italia 2, canale 49 del digitale terrestre
|Streaming
|Dal 2 novembre 2026
|Mediaset Infinity
|Nuovi episodi successivi
|Ogni lunedì in prima serata
|Mediaset Italia 2
Il prossimo appuntamento per i fan di One Piece è quindi fissato a lunedì 2 novembre 2026 alle 21.00 su Mediaset Italia 2, con i due episodi disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.
Domande frequenti
Quando escono i nuovi episodi di One Piece su Italia 2?
I due nuovi episodi doppiati di «One Piece – Saga del Paese di Wa» vanno in onda lunedì 2 novembre 2026 alle 21.00 su Mediaset Italia 2. Dopo quella data Mediaset Italia 2 trasmette nuovi episodi doppiati ogni lunedì in prima serata.
Su che canale va in onda One Piece?
I nuovi episodi doppiati di One Piece vanno in onda su Mediaset Italia 2, canale 49 del digitale terrestre. Dal 2 novembre 2026 gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.
Dove si può vedere One Piece in streaming?
I due episodi inediti di «One Piece – Saga del Paese di Wa» sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity dal 2 novembre 2026. La stessa data segna la prima tv su Mediaset Italia 2 alle 21.00.
Cosa è successo all’anteprima di One Piece al Lucca Comics 2026?
Sabato 31 ottobre 2026 il Cinema Centrale di Lucca ha ospitato l’anteprima assoluta di due episodi inediti e doppiati di «One Piece – Saga del Paese di Wa». La sala era piena e ogni spettatore ha ricevuto un kit per costruire il cappello di paglia di Monkey D. Luffy.
Chi ha organizzato l’anteprima di One Piece a Lucca Comics 2026?
L’anteprima di One Piece al Lucca Comics & Games 2026 è stata organizzata da Mediaset Italia 2, Mediaset Infinity, Boing S.p.A. e Toei Animation. Gli organizzatori hanno dichiarato di voler rafforzare il rapporto tra la serie e il pubblico italiano.
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