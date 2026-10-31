One Piece a Lucca Comics 2026: due episodi inediti in anteprima, in tv dal 2 novembre su Italia 2

di Redazione ZON

In sintesi. Due episodi inediti di «One Piece – Saga del Paese di Wa», doppiati in italiano, sono stati proiettati in anteprima assoluta sabato 31 ottobre 2026 al Cinema Centrale durante il Lucca Comics & Games 2026. In tv arrivano lunedì 2 novembre 2026 alle 21.00 su Mediaset Italia 2, anche in streaming su Mediaset Infinity.

I punti chiave Due episodi inediti e doppiati di «One Piece – Saga del Paese di Wa» sono stati proiettati in anteprima assoluta il 31 ottobre 2026 al Cinema Centrale di Lucca.

I due episodi vanno in onda in prima tv lunedì 2 novembre 2026 alle 21.00 su Mediaset Italia 2, canale 49 del digitale terrestre.

Mediaset Infinity rende disponibili in streaming i due episodi dal 2 novembre 2026.

Dopo il 2 novembre 2026 Mediaset Italia 2 trasmette nuovi episodi doppiati di One Piece ogni lunedì in prima serata.

Gli spettatori dell’anteprima hanno ricevuto un kit per costruire il cappello di paglia di Monkey D. Luffy, disponibile allo stand Toei per tutta la durata del Lucca Comics & Games 2026 fino a esaurimento scorte.

Due episodi inediti di «One Piece – Saga del Paese di Wa», doppiati in italiano, sono stati proiettati in anteprima assoluta sabato 31 ottobre 2026 al Cinema Centrale, durante il Lucca Comics & Games 2026. In televisione arriveranno lunedì 2 novembre 2026 su Mediaset Italia 2.

Il Cinema Centrale di Lucca pieno di fan di Luffy

La proiezione del 31 ottobre 2026 al Lucca Comics & Games ha riempito la sala del Cinema Centrale. Il pubblico era misto per età: c’erano spettatori che seguono la serie da molti anni e ragazzi che l’hanno scoperta da poco.

Gli episodi mostrati a Lucca sono prodotti da Toei Animation, lo studio giapponese che realizza l’anime. La serie è tratta dal manga di Eiichiro Oda e racconta il viaggio di Monkey D. Luffy e del suo equipaggio.

Il cappello di paglia di Luffy regalato al pubblico

Chi ha assistito all’anteprima di One Piece al Lucca Comics & Games 2026 ha ricevuto un kit per costruire il cappello di paglia, l’accessorio simbolo di Monkey D. Luffy. Il risultato sono state centinaia di cappelli tra la sala e le strade della fiera.

Il kit del cappello di paglia resta disponibile allo stand Toei per tutta la durata del Lucca Comics & Games 2026, fino a esaurimento scorte. Non è stato reso noto quanti kit siano stati messi a disposizione.

Chi ha organizzato l’anteprima di One Piece

L’evento è frutto della collaborazione tra Mediaset Italia 2, Mediaset Infinity, Boing S.p.A. e Toei Animation. Lo scopo dichiarato dagli organizzatori è rafforzare il rapporto tra la serie e il pubblico italiano, mostrando gli episodi prima del passaggio televisivo.

Quando vanno in onda i nuovi episodi di One Piece

I due episodi della Saga del Paese di Wa visti a Lucca andranno in onda in prima serata. Dopo il 2 novembre 2026 la programmazione italiana prosegue con nuovi episodi doppiati ogni lunedì.

Cosa Quando Dove Anteprima assoluta Sabato 31 ottobre 2026, pomeriggio Cinema Centrale, Lucca Comics & Games Prima tv dei due episodi Lunedì 2 novembre 2026, ore 21.00 Mediaset Italia 2, canale 49 del digitale terrestre Streaming Dal 2 novembre 2026 Mediaset Infinity Nuovi episodi successivi Ogni lunedì in prima serata Mediaset Italia 2

Il prossimo appuntamento per i fan di One Piece è quindi fissato a lunedì 2 novembre 2026 alle 21.00 su Mediaset Italia 2, con i due episodi disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.