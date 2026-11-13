Morto Toni Capuozzo, giornalista e inviato di guerra, a 77 anni

di Redazione ZON

In sintesi. Il giornalista e inviato di guerra Toni Capuozzo è morto il 12 novembre 2026 a 77 anni. Aveva lavorato a lungo per Mediaset, dal Tg5 al Tg4 fino a Studio Aperto, e aveva annunciato su Facebook di avere un tumore. La notizia è stata data in diretta su Rete 4 da Sabrina Scampini.

I punti chiave Toni Capuozzo, giornalista e inviato di guerra, è morto il 12 novembre 2026 a 77 anni.

La conduttrice Sabrina Scampini ha dato la notizia della morte di Toni Capuozzo in diretta su Rete 4, durante Diario del giorno, il 12 novembre 2026.

Toni Capuozzo aveva annunciato di avere un tumore con un messaggio sul proprio profilo Facebook; l’ANSA parla di pochi giorni prima della morte, il servizio di Rete 4 di poche settimane prima.

Toni Capuozzo faceva parte del gruppo Mediaset dai primi anni Novanta e ha lavorato per Tg5, Tg4 e Studio Aperto.

Nel 2002 Toni Capuozzo è rimasto bloccato nella Basilica della Natività a Betlemme; nel 2004 è stato rapito in Iraq insieme alla sua troupe.

Il giornalista e inviato di guerra Toni Capuozzo è morto il 12 novembre 2026 a 77 anni. Ha lavorato a lungo per Mediaset, dal Tg5 al Tg4 fino a Studio Aperto. Pochi giorni prima aveva annunciato pubblicamente di avere un tumore.

Come Rete 4 ha dato la notizia della morte di Toni Capuozzo

La notizia è stata data in diretta su Rete 4 dalla conduttrice Sabrina Scampini, durante Diario del giorno, il 12 novembre 2026. «È morto poco fa Toni Capuozzo… Lo conoscete tutti, non ha bisogno di presentazioni», ha detto, definendolo «un amico e un collega».

Scampini ha ricordato Capuozzo come «giornalista, grandissimo inviato» e ha aggiunto: «Quello che lascia è una grandissima eredità sia lato giornalistico che umano per chi l’ha conosciuto».

Anche Piero Sansonetti, ospite in diretta su Rete 4, ha espresso sgomento per la morte di Toni Capuozzo: «Lo conoscevo bene e gli volevo tanto bene… È stato un grande giornalista. Faceva giornalismo di inchiesta».

Le parole con cui annunciò di avere un tumore

Toni Capuozzo aveva reso nota la malattia con un messaggio sul proprio profilo Facebook. «Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore», aveva scritto. Aveva aggiunto che avrebbe provato ad affrontarlo «come ne sono capace».

Nello stesso messaggio Capuozzo aveva detto di aver fatto i conti con la propria vita, senza saperlo, nel podcast di Luca Zaia intitolato Il Fienile.

Le ricostruzioni divergono sul momento dell’annuncio: l’ANSA parla di pochi giorni prima della morte, il servizio mandato in onda su Rete 4 di poche settimane prima.

Dalla Sarajevo assediata a Betlemme e all’Iraq: la carriera di Capuozzo

Toni Capuozzo è stato parte del gruppo Mediaset dai primi anni Novanta. Ha condotto per molti anni la trasmissione «Terra!». Tra agosto e settembre ha condotto in prima serata su Mediaset il programma «Giganti – I Protagonisti della storia».

La sua immagine pubblica resta legata alla guerra nella ex Jugoslavia e all’assedio di Sarajevo. Ricordando i cecchini che sparavano sulle persone in fila al mercato, e che presero di mira anche lui mentre girava un servizio su una panetteria, Capuozzo ha sempre detto: «Quei bambini potevano essere i miei figli, quei vecchi i miei genitori».

Nel 2002 Capuozzo era rimasto bloccato nella Basilica della Natività a Betlemme durante un’operazione dell’esercito israeliano. Nel 2004 era stato rapito in Iraq insieme alla sua troupe.

Domande frequenti Quando è morto Toni Capuozzo? Toni Capuozzo è morto il 12 novembre 2026 a 77 anni. La notizia è stata data in diretta su Rete 4 dalla conduttrice Sabrina Scampini, durante la trasmissione Diario del giorno. Di cosa è morto Toni Capuozzo? Il testo non indica la causa precisa della morte. Toni Capuozzo aveva annunciato con un messaggio sul proprio profilo Facebook di avere un tumore, scrivendo che avrebbe provato ad affrontarlo «come ne sono capace». Quando aveva annunciato Toni Capuozzo di avere un tumore? Le ricostruzioni divergono sul momento dell’annuncio. L’ANSA parla di pochi giorni prima della morte, il servizio mandato in onda su Rete 4 di poche settimane prima. Che carriera ha avuto Toni Capuozzo? Toni Capuozzo è stato giornalista e inviato di guerra del gruppo Mediaset dai primi anni Novanta, con lavori per Tg5, Tg4 e Studio Aperto. Ha condotto per molti anni la trasmissione «Terra!» e la sua immagine pubblica resta legata alla guerra nella ex Jugoslavia e all’assedio di Sarajevo. Cosa è successo a Toni Capuozzo in Iraq nel 2004? Nel 2004 Toni Capuozzo è stato rapito in Iraq insieme alla sua troupe. Due anni prima, nel 2002, era rimasto bloccato nella Basilica della Natività a Betlemme durante un’operazione dell’esercito israeliano.