Voce Avanzata di ChatGPT chiude l’11 dicembre 2026: cosa cambia con Live

di Redazione ZON

In sintesi. L’11 dicembre 2026 OpenAI ritira Voce Avanzata e Voce Standard da ChatGPT su web, iOS e Android. Chi ha selezionato una delle due modalità passa in automatico a Live, la voce basata su GPT-Live, senza fare nulla, e le vecchie conversazioni vocali restano nella cronologia. Video in diretta e condivisione dello schermo restano per ora su Voce Avanzata.

I punti chiave OpenAI ritira Voce Avanzata e Voce Standard da ChatGPT su web, iOS e Android l’11 dicembre 2026.

OpenAI ha avvisato gli utenti il 10 novembre 2026; fino all’11 dicembre 2026 si possono usare ancora entrambe le modalità.

Chi ha selezionato Advanced o Standard passa in automatico a Live, la voce basata su GPT-Live, e non deve fare nulla.

Video in diretta e condivisione dello schermo restano su Voce Avanzata finché GPT-Live non avrà queste funzioni; OpenAI non ha indicato una data.

Nei workspace con prezzi flessibili, Live consuma 5 crediti al minuto.

L’11 dicembre 2026 OpenAI ritira Voce Avanzata e Voce Standard da ChatGPT su web, iOS e Android. Chi le ha selezionate passa in automatico a Live, la voce basata su GPT-Live, e non deve fare nulla: le vecchie conversazioni restano nella cronologia. Per ora fanno eccezione video in diretta e condivisione dello schermo, che restano su Voce Avanzata.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è questa guida e cosa serve?

Riguarda chiunque parli con ChatGPT a voce, dal sito o dall’app per iOS e Android. Serve solo un account ChatGPT. Il piano conta per i limiti d’uso: secondo la versione più recente della pagina di assistenza, il piano Free ha accesso limitato a GPT-Live (dettagli più sotto).

Sul Paese c’è un’incognita. OpenAI dice di aver distribuito GPT-Live in «regioni supportate», ma nelle pagine ufficiali consultate non c’è un elenco di Paesi con conferma esplicita per l’Italia. Esiste però una pagina italiana del centro assistenza che descrive Live.

Cosa succede esattamente l’11 dicembre 2026?

Il centro assistenza di OpenAI indica l’11 dicembre 2026 come data di ritiro di Voce Avanzata e Voce Standard. Gli utenti sono stati avvisati il 10 novembre 2026. Fino all’11 dicembre si possono usare ancora entrambe.

Da quel giorno «Advanced» e «Standard» non compaiono più nel selettore di «Impostazioni» → «Voce». Si ritirano le due modalità, non la voce: resta Live.

Situazione Fino all’11 dicembre 2026 Dall’11 dicembre 2026 Scelta in «Impostazioni» → «Voce» Live, Advanced, Standard Advanced e Standard non si scelgono più Chi ha Advanced o Standard selezionato Le usa normalmente Passa a Live in automatico Vecchie conversazioni vocali Nella cronologia Restano nella cronologia, si continuano in testo o in voce con GPT-Live Video in diretta e condivisione schermo Voce Avanzata Restano su Voce Avanzata finché GPT-Live non avrà queste funzioni, senza data GPT personalizzati Voce Avanzata Non chiarito dalle pagine ufficiali

Come provare Live prima della scadenza?

Non è obbligatorio, ma puoi passare a Live subito per abituarti. Il percorso indicato dal centro assistenza è questo:

Apri ChatGPT dal web o dall’app per iOS o Android. Vai in «Impostazioni» → «Voce». Tra le opzioni scegli «Live». Le altre due sono «Advanced» e «Standard», che nella pagina italiana restano in inglese.

Se cambi voce durante una conversazione vocale, parte una nuova chiamata vocale nella stessa chat.

Se «Live» non compare tra le opzioni, la pagina italiana consiglia come prima cosa di controllare che ChatGPT sia aggiornato. Dall’11 dicembre, invece, non serve alcuna azione.

Che differenza c’è tra Live e le vecchie modalità?

La differenza principale è la simultaneità. La Voce Standard trasformava la voce in testo, faceva elaborare il testo al modello linguistico e convertiva la risposta in audio. Con GPT-Live il dialogo avviene in contemporanea: ascolta e parla nello stesso momento. Secondo la stampa specializzata, con Advanced bisognava invece aspettare la fine della risposta prima di replicare.

In pratica puoi interrompere ChatGPT mentre parla. Esempio: se ti sta elencando cinque passaggi e ti basta il terzo, puoi dire «salta al terzo» senza aspettare la fine. Le risposte compaiono anche come testo nella chat mentre vengono pronunciate.

Cosa sa fare Live

Secondo la pagina italiana di assistenza, Live può usare ricerca web e memoria, mostrare risultati visivi con widget supportati e lavorare con testo e immagini nella stessa chat. Le note di rilascio aggiungono caricamento di file e Progetti.

Per le domande più difficili, ChatGPT Voice può appoggiarsi a GPT-5.6 o GPT-6 Astra per cercare o ragionare.

Perché OpenAI toglie le vecchie modalità?

OpenAI sostiene che da luglio, quando è uscito GPT-Live, l’uso della voce è quasi raddoppiato e che praticamente tutti gli utenti della voce usano già GPT-Live. La scelta, dice, serve a semplificare l’esperienza e a concentrare il lavoro su un solo prodotto.

L’azienda ammette anche che una parte degli utenti preferisce lo stile di Standard e Avanzata. Dichiara di voler usare ciò che ha imparato dai vecchi modelli per migliorare profondità delle risposte, continuità della conversazione e personalizzazione di GPT-Live. Sono dichiarazioni dell’azienda, non misure indipendenti.

Cosa non cambia o non è ancora chiaro?

Video in diretta e condivisione dello schermo

Restano su Voce Avanzata finché GPT-Live non avrà questa capacità. OpenAI non ha indicato una data, quindi il ritiro non è totale.

GPT personalizzati

La pagina ufficiale dice che la voce con i GPT personalizzati continua a usare Voce Avanzata fino all’11 dicembre 2026. La pagina italiana sulla Voce dice che Live non è disponibile con i GPT personalizzati. Alcune testate scrivono che da quella data perdono la voce avanzata, ma le fonti ufficiali consultate non dicono cosa succede dopo. Se li usi spesso, controlla le impostazioni dopo l’11 dicembre.

Limiti attuali di Live

Secondo una versione recente della pagina di assistenza, Live non può cercare o aggiungere file dalla Libreria di ChatGPT e le personalità predefinite di ChatGPT non si applicano a Live. Una fonte di secondo livello aggiunge che per ora non regola con precisione la velocità della voce; non c’è conferma ufficiale.

Le versioni della pagina OpenAI non coincidono nemmeno su app collegate e plugin. L’elenco di ciò che Live non fa non è quindi definitivo.

Le lamentele degli utenti

Alcune testimonianze riportate dalla stampa dicono che GPT-Live interrompa più spesso e dia risposte a volte meno articolate. Sono segnalazioni di utenti, non dati ufficiali.

Quanto posso usare Live con il mio piano?

I limiti d’uso e il modello cambiano secondo il piano. Le pagine di assistenza OpenAI, però, riportano versioni diverse di limiti e nomi di modello (per esempio GPT-Live-1 contro GPT-Live-1.1), con durate che cambiano da una versione all’altra. Per questo non riportiamo cifre: controlla la pagina «ChatGPT Voice» del centro assistenza, che è quella aggiornata.

Per Enterprise, Edu e Healthcare, Live è la voce predefinita quando il proprietario del workspace attiva «Voice». Il proprietario può anche disattivare del tutto la voce. Nei workspace con prezzi flessibili, Live consuma 5 crediti al minuto.

Le mie vecchie chat vocali spariscono?

No. Le conversazioni fatte con Advanced e Standard restano nella cronologia di ChatGPT. Puoi continuarle in testo o in voce, e dopo l’11 dicembre la voce userà GPT-Live.

Domande frequenti Quando chiude Voce Avanzata di ChatGPT? Il centro assistenza di OpenAI indica l’11 dicembre 2026 come data di ritiro di Voce Avanzata e Voce Standard. Fino a quel giorno si possono usare ancora entrambe. Dopo, «Advanced» e «Standard» non compaiono più nel selettore di «Impostazioni» → «Voce». Cosa devo fare per passare a Live su ChatGPT? Dall’11 dicembre 2026 non devi fare nulla: chi ha Advanced o Standard selezionato passa in automatico a Live. Se vuoi provarlo prima, apri ChatGPT, vai in «Impostazioni» → «Voce» e scegli «Live». Se non compare, controlla che l’app sia aggiornata. Le vecchie chat vocali di ChatGPT spariscono? No. Le conversazioni fatte con Voce Avanzata e Voce Standard restano nella cronologia di ChatGPT. Si possono continuare in testo o in voce, e dopo l’11 dicembre 2026 la voce userà GPT-Live. Video in diretta e condivisione schermo di ChatGPT funzionano ancora? Sì, per ora restano su Voce Avanzata. Continueranno così finché GPT-Live non avrà queste funzioni, e OpenAI non ha indicato una data. Il ritiro di Voce Avanzata non è quindi totale. Cosa succede ai GPT personalizzati con la voce dopo l’11 dicembre? La pagina ufficiale di OpenAI dice che la voce con i GPT personalizzati usa Voce Avanzata fino all’11 dicembre 2026. La pagina italiana sulla Voce dice che Live non è disponibile con i GPT personalizzati. Le fonti ufficiali consultate non chiariscono cosa succede dopo quella data.

Fonte: OpenAI Help Center – Retiring Advanced and Standard Voice in ChatGPT · OpenAI Help Center – ChatGPT Voice (versione più recente, GPT-Live-1.1) · OpenAI Help Center – ChatGPT Voce (italiano) · OpenAI Help Center – ChatGPT Voice (altra versione della pagina) · OpenAI Help Center – ChatGPT Voice (versione con limiti diversi) · OpenAI Help Center – ChatGPT release notes · OpenAI – documentazione sviluppatori, modello GPT-Live-1 · Android Authority · Punto Informatico · Multiplayer.it · Matrice Digitale · Pagine Sì SPA · Infotelematico · Analytics Insight · Data Studios · Interesting Engineering · Android Headlines