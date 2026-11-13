di Redazione ZON

In sintesi. Per recuperare l’account WhatsApp dopo aver dato il codice a un truffatore, richiedi un nuovo codice di verifica via SMS con la SIM dello stesso numero e inseriscilo solo nell’app. Chi usava l’account viene disconnesso. Se compare un PIN mai impostato, servono l’email di recupero oppure 7 giorni di attesa. Informazioni aggiornate al 12 novembre 2026.

I punti chiave WhatsApp disconnette automaticamente chiunque usi l’account non appena il numero viene registrato di nuovo con un codice a 6 cifre ricevuto via SMS.

Il centro assistenza di WhatsApp precisa che senza la SIM con lo stesso numero l’account non si può recuperare.

Se WhatsApp chiede un PIN della verifica in due passaggi sconosciuto, si reimposta con l’email di recupero oppure si aspettano 7 giorni.

La Polizia Postale raccoglie le segnalazioni di truffa tramite il portale www.commissariatodips.it.

La Polizia di Stato consiglia di controllare periodicamente «Dispositivi collegati» e di disconnettere subito le sessioni non riconosciute.

Apri WhatsApp con il tuo numero, chiedi un nuovo codice a 6 cifre via SMS e inseriscilo solo nell’app. Appena il numero è registrato di nuovo, chiunque usi il tuo account viene disconnesso in automatico.

Se l’app ti chiede un PIN della verifica in due passaggi che non hai mai impostato, probabilmente l’ha attivato il truffatore. In quel caso lo reimposti con l’email di recupero, se l’avevi collegata, oppure aspetti 7 giorni. Informazioni aggiornate al 12 novembre 2026.

Cosa fa il truffatore con il codice che gli hai dato?

Secondo la Polizia di Stato, quel codice permette ai truffatori di impadronirsi del tuo account WhatsApp. Lo usano poi per altre truffe e possono accedere ai contatti in rubrica.

La Polizia Postale ha segnalato anche una variante: una pagina esterna chiede il numero di telefono e un codice ricevuto via SMS. Con quel codice i truffatori registrano il tuo account su un altro dispositivo. Il meccanismo è lo stesso, quindi vale la stessa procedura di recupero.

Cosa serve per recuperare l’account?

La SIM con lo stesso numero dell’account, inserita nel telefono. Il centro assistenza di WhatsApp precisa che senza la SIM con quel numero l’account non si può recuperare.

dell’account, inserita nel telefono. Il centro assistenza di WhatsApp precisa che senza la SIM con quel numero l’account non si può recuperare. Il telefono con l’app ufficiale di WhatsApp, già installata o da reinstallare.

Il PIN della verifica in due passaggi, solo se l’avevi impostato tu.

L’accesso all’email di recupero, se l’avevi collegata all’account.

Nel caso peggiore, cioè PIN sconosciuto e nessuna email collegata, l’attesa è di 7 giorni.

Come si recupera l’account WhatsApp passo dopo passo?

Controlla di avere nel telefono la SIM con il numero dell’account. Apri WhatsApp, oppure reinstalla l’app ufficiale, e inserisci il tuo numero in formato internazionale, con il prefisso del Paese. Richiedi il codice di verifica via SMS e digitalo solo nell’app, senza comunicarlo a nessuno. Dopo il codice a 6 cifre, chiunque stia usando il tuo account viene disconnesso automaticamente.

Se a questo punto l’app non chiede altro, l’account è di nuovo tuo. Se compare la richiesta di un PIN, passa alla sezione successiva.

Cosa fare se WhatsApp chiede un PIN che non hai impostato?

Può comparire la richiesta del codice della verifica in due passaggi. Se non lo conosci, chi ha usato l’account potrebbe averla attivata. Cosa fare dipende dall’email di recupero.

Situazione Cosa fare Nessun PIN richiesto Il recupero è completo: il truffatore è già disconnesso. PIN sconosciuto, email di recupero collegata Apri l’email ricevuta da WhatsApp, premi il link e poi «Conferma» per creare un nuovo PIN. PIN sconosciuto, nessuna email collegata Aspetta 7 giorni prima di poter accedere senza PIN. SIM non disponibile Il recupero non è possibile finché non hai una SIM con lo stesso numero.

Quanto dura l’attesa di 7 giorni e cosa succede nel frattempo?

Secondo una guida specializzata, i 7 giorni partono dall’ultima volta in cui l’account risultava connesso correttamente. In quel periodo nessuno può accedere all’account, quindi anche il truffatore resta fuori.

Questa precisazione viene da fonti secondarie. Se l’app mostra un conto alla rovescia diverso, fidati di quello che vedi nella schermata.

Cosa fare subito dopo aver ripreso l’account?

Avvisa i contatti con un canale diverso da WhatsApp, per esempio una chiamata. Digli di non inviare denaro, codici o documenti finché non confermi tu. Controlla i dispositivi collegati. Su Android tocca i tre puntini verticali, poi «Dispositivi collegati», poi il dispositivo che non riconosci e infine «Esci». Su iPhone «Impostazioni» è in basso e da lì si apre «Dispositivi collegati». Attiva o ricontrolla la verifica in due passaggi da «Impostazioni» > «Account» > «Verifica in due passaggi». Imposta un PIN a sei cifre ed eventualmente un’email di recupero. Su Android si arriva a «Impostazioni» dai tre puntini in alto a destra. Segnala la truffa alla Polizia Postale tramite il portale www.commissariatodips.it.

La Polizia di Stato consiglia di controllare periodicamente «Dispositivi collegati» e di disconnettere subito le sessioni non riconosciute.

I nomi dei menu sono sempre quelli?

A novembre 2026 le fonti non sono allineate sulla verifica in due passaggi. Alcune guide parlano di PIN a 6 cifre, altre di un passaggio a una password e a «Passkey». I nomi dei menu possono quindi cambiare con la versione dell’app.

Se non trovi la voce indicata sopra, cercala nelle impostazioni dell’app, nella sezione «Account».

Posso recuperare l’account senza la SIM?

No. Il centro assistenza di WhatsApp scrive che senza la scheda SIM con lo stesso numero l’account non si recupera. WhatsApp aggiunge che non può disattivarlo, perché non può verificare chi è il titolare del numero.

Se hai perso la SIM, devi rivolgerti al tuo operatore per averne una nuova con quel numero. Costi e modalità non sono stati resi noti nelle fonti consultate e dipendono dall’operatore.

Posso recuperare anche le chat?

Il centro assistenza di WhatsApp scrive che, se avevi creato un backup con un account Google, potresti riuscire a ripristinare la cronologia delle chat. La procedura dettagliata non è riportata qui: cercala nel centro assistenza o nelle impostazioni dell’app.

Quali errori evitare?

Cliccare link in email non richieste. Non aprire le email che sembrano di WhatsApp se non hai chiesto tu il ripristino del PIN: potrebbero essere phishing.

Non aprire le email che sembrano di WhatsApp se non hai chiesto tu il ripristino del PIN: potrebbero essere phishing. Pagare chi promette di «hackerare indietro» l’account. Una guida di settore lo sconsiglia.

Una guida di settore lo sconsiglia. Eliminare subito l’account. Prova prima a recuperarlo e a scollegare gli accessi.

Prova prima a recuperarlo e a scollegare gli accessi. Fidarsi dei messaggi dei contatti. Possono arrivare da account sottratti e chiedere denaro urgente, come un bonifico o una ricarica. Verifica sempre con una telefonata. I link possono avere domini alterati o accorciatori.

Per dubbi o segnalazioni puoi rivolgerti alla Polizia Postale. Per consigli legali o sul denaro già inviato serve un professionista.

Domande frequenti Come recuperare un account WhatsApp dopo aver dato il codice a un truffatore? Apri WhatsApp con il tuo numero, chiedi un nuovo codice a 6 cifre via SMS e inseriscilo solo nell’app. Appena il numero è registrato di nuovo, chiunque usi il tuo account viene disconnesso in automatico. Cosa fare se WhatsApp chiede un PIN che non ho impostato? Probabilmente la verifica in due passaggi è stata attivata dal truffatore. Se avevi collegato un’email di recupero, apri l’email ricevuta da WhatsApp, premi il link e poi «Conferma» per creare un nuovo PIN. Se non c’è nessuna email collegata, devi aspettare 7 giorni. Posso recuperare l’account WhatsApp senza la SIM? No. Il centro assistenza di WhatsApp scrive che senza la scheda SIM con lo stesso numero l’account non si recupera, e che non può disattivarlo perché non può verificare chi è il titolare del numero. Se hai perso la SIM, devi chiedere al tuo operatore una nuova SIM con quel numero. Posso recuperare le chat dopo la truffa del codice WhatsApp? Il centro assistenza di WhatsApp scrive che, se avevi creato un backup con un account Google, potresti riuscire a ripristinare la cronologia delle chat. La procedura dettagliata si trova nel centro assistenza o nelle impostazioni dell’app. Cosa devo fare subito dopo aver ripreso l’account WhatsApp? Avvisa i contatti con un canale diverso da WhatsApp, per esempio una chiamata, e controlla i «Dispositivi collegati» per disconnettere quelli che non riconosci. Poi attiva la verifica in due passaggi con un PIN a sei cifre e segnala la truffa alla Polizia Postale tramite il portale www.commissariatodips.it.

Fonte: WhatsApp – Centro assistenza (telefono smarrito o rubato) · WhatsApp – Centro assistenza (Come scollegare un dispositivo) · Polizia di Stato – Postale: attenzione al link truffa di WhatsApp · Polizia di Stato – Nuova truffa online: furto account WhatsApp e richiesta di denaro · Aranzulla.it · Eolo – blog sicurezza online · Consumatori.it · Today.it · Soluzionecomputer.it · Soluzionecomputer.it (nuova verifica in due passaggi) · Datialriparo.it · Libero.it · Capitalist.it