Come creare un progetto in Claude per tenere insieme file e chat

di Redazione ZON

In sintesi. Per creare un progetto su Claude, a novembre 2026, si apre «Projects» nella barra laterale di claude.ai, si clicca «+ New Project» in alto a destra, si scelgono nome e descrizione e si conferma. Poi si aggiungono file e istruzioni. Secondo il centro assistenza in inglese, il piano gratuito consente fino a cinque progetti.

I punti chiave Il piano gratuito di Claude consente fino a cinque progetti, secondo il centro assistenza in inglese.

Nome e descrizione di un progetto Claude non sono visibili a Claude: le regole di comportamento vanno scritte nelle istruzioni del progetto.

Le chat di uno stesso progetto Claude non condividono il contesto, a meno che l’informazione sia aggiunta alla base di conoscenza.

Sui piani a pagamento Claude attiva da solo la modalità RAG quando la conoscenza del progetto si avvicina ai limiti di contesto, e la capacità può salire fino a 10 volte.

A novembre 2026 una nuova versione dei progetti è in rilascio graduale, partita da Claude Code, per alcuni abbonati Pro, Max e Ultra.

Per creare un progetto su Claude apri «Projects» dalla barra laterale sinistra di claude.ai, clicca «+ New Project» in alto a destra, scegli nome e descrizione e conferma. Poi aggiungi i file nella base di conoscenza e scrivi le regole in «Set project instructions». Secondo il centro assistenza in inglese, i progetti sono disponibili anche con l’account gratuito, fino a un massimo di cinque.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è e che cosa serve per creare un progetto?

Serve un account Claude e il sito claude.ai. La procedura qui sotto riguarda i progetti «classici» di claude.ai, quelli che si aprono dal browser. Non abbiamo trovato indicazioni ufficiali per creare un progetto dall’app mobile (iOS e Android) o dall’app desktop, quindi in quei casi cerca la voce «Projects» nell’interfaccia dell’app.

Un progetto è uno spazio di lavoro autonomo, con le proprie cronologie di chat e le proprie basi di conoscenza. È utile quando lavori più volte sullo stesso tema e vuoi che Claude ritrovi sempre gli stessi file e le stesse regole.

Aspetto Piano gratuito Piani a pagamento (Pro, Max, Ultra, Team, Enterprise) Disponibilità dei progetti Sì, secondo il centro assistenza in inglese Sì Numero di progetti Al massimo cinque Tetto non indicato nelle pagine ufficiali consultate Modalità RAG per i file No Sì, si attiva da sola Impostazioni di visibilità Non previste nella guida Compaiono per Team ed Enterprise

Attenzione: le pagine italiane del centro assistenza, più vecchie, parlano di progetti solo per i piani a pagamento. Se con l’account gratuito non trovi «Projects», potrebbe dipendere da questo; controlla la pagina aggiornata del centro assistenza.

Come si crea un progetto su Claude, passo per passo?

Passa il mouse sul lato sinistro della pagina e clicca «Projects». In italiano la voce dovrebbe essere «Progetti», secondo guide non ufficiali. In alternativa vai direttamente a claude.ai/projects. Clicca «+ New Project» in alto a destra. Nella pagina ufficiale in italiano il pulsante si chiama «+ Nuovo Progetto». Scrivi un nome descrittivo e una breve descrizione. Solo con piano Team o Enterprise: scegli le impostazioni di visibilità. Un esempio è «Keep it private», cioè progetto visibile solo a te e ai membri che inviti. Conferma con «Create Project».

Il progetto nasce vuoto ed è pronto per ricevere file, istruzioni e chat.

Claude legge il nome e la descrizione del progetto?

No. Nome e descrizione non sono visibili a Claude: servono a te e ai colleghi per ricordare lo scopo del progetto. Le regole di comportamento vanno scritte nelle istruzioni del progetto, come spiegato più sotto.

Come si aggiungono i file al progetto?

Apri il progetto e guarda il lato destro della pagina principale: lì c’è la base di conoscenza. Clicca il pulsante «+» e aggiungi i contenuti. Claude li elabora e li usa come contesto nelle chat dentro il progetto.

Il limite di peso per file e i formati accettati non sono stati verificati su una pagina ufficiale. Prima di caricare documenti grandi controlla le regole di caricamento nel centro assistenza di Claude.

Come si scrivono le istruzioni del progetto?

Nella pagina del progetto clicca «Set project instructions». In italiano la voce è «Imposta istruzioni del progetto». Scrivi come vuoi che Claude si comporti e risponda. Clicca «Save instructions» («Salva istruzioni»).

Le istruzioni valgono per tutte le chat del progetto. Un esempio di regola che potresti scrivere: «Rispondi sempre in italiano, con frasi brevi e un tono formale». Il testo è solo un modello: adattalo al tuo lavoro.

Come si sposta una chat già esistente dentro un progetto?

Apri la chat che vuoi spostare. Clicca la freccia del menu a tendina accanto al nome della chat e scegli «Add to project». Nella finestra «Move chat» cerca il progetto e cliccaci sopra.

Con lo stesso menu puoi anche togliere una chat dal progetto o spostarla in un altro. Per queste due voci abbiamo solo la dicitura inglese: nell’interfaccia in italiano i nomi possono essere diversi.

Per le conversazioni nuove, avviale dall’interno del progetto: così ereditano istruzioni e file.

Le chat di uno stesso progetto si ricordano a vicenda?

Non in automatico. Il contesto di una chat non passa alle altre chat dello stesso progetto, a meno che l’informazione non sia aggiunta alla base di conoscenza. Ciò che serve a tutte le conversazioni va quindi messo nei file o nelle istruzioni.

Se la memoria è attiva, dentro un progetto Claude usa la memoria di quel progetto insieme a quella delle chat fuori dai progetti, ma non quella di altri progetti. La nuova memoria viene salvata nel progetto.

Che cosa succede se carico molti file?

Sui piani a pagamento, quando la conoscenza del progetto si avvicina ai limiti di contesto, Claude attiva da solo la modalità RAG, cioè il recupero mirato dei passaggi dai file. La capacità può salire fino a 10 volte e non devi attivare nulla. Il RAG vale anche per i progetti esistenti e funziona con ricerca web, extended thinking e Research.

Chi usa il piano gratuito non ha il RAG, quindi lo spazio per i file è più limitato. Il limite numerico per il piano gratuito non è indicato nelle pagine ufficiali consultate.

Usare un progetto consuma meno del limite d’uso?

Può consumare meno. I contenuti caricati nel progetto vengono messi in cache e, se li riutilizzi mentre la cache è valida, pesano meno sui limiti d’uso. La cache scade dopo un periodo di inattività: se torni sul progetto dopo una lunga pausa, il primo messaggio conta di nuovo tutto il contenuto per intero.

Come si ritrovano e si gestiscono i progetti?

La pagina Progetti ha tre schede: «Your projects» (quelli creati da te), «Organization» (quelli condivisi da altri con l’organizzazione) e «Shared with you». Nella guida ufficiale ci sono anche le funzioni per aggiungere un progetto ai preferiti, archiviarlo ed eliminarlo. Un progetto archiviato si ritrova in fondo alla pagina Progetti.

Quali errori evitare e quali avvertenze valgono?

Regole nel posto sbagliato. Se scrivi le regole nella descrizione, Claude non le vede. Vanno nelle istruzioni del progetto.

Se scrivi le regole nella descrizione, Claude non le vede. Vanno nelle istruzioni del progetto. Informazioni date in una sola chat. Non arrivano alle altre chat del progetto: aggiungile alla base di conoscenza.

Non arrivano alle altre chat del progetto: aggiungile alla base di conoscenza. Interfaccia diversa dalla guida. I nomi italiani sono confermati solo per «+ Nuovo Progetto», «Imposta istruzioni del progetto» e «Salva istruzioni», e vengono da una pagina più vecchia. L’interfaccia può cambiare con lingua, app e aggiornamenti.

I nomi italiani sono confermati solo per «+ Nuovo Progetto», «Imposta istruzioni del progetto» e «Salva istruzioni», e vengono da una pagina più vecchia. L’interfaccia può cambiare con lingua, app e aggiornamenti. Nuova versione in beta. A novembre 2026 è in corso un rilascio graduale di una nuova versione dei progetti, partita da Claude Code. È disponibile per alcuni abbonati Pro, Max e Ultra: chi la ha vede «Projects» nella barra laterale di claude.ai/code e nella scheda Code dell’app desktop. La procedura di questa guida può non coincidere con quella versione.

A novembre 2026 è in corso un rilascio graduale di una nuova versione dei progetti, partita da Claude Code. È disponibile per alcuni abbonati Pro, Max e Ultra: chi la ha vede «Projects» nella barra laterale di claude.ai/code e nella scheda Code dell’app desktop. La procedura di questa guida può non coincidere con quella versione. Consumo dei nuovi progetti. I progetti in beta attingono dal consumo del piano come qualunque altro uso di Claude, e far girare più thread insieme lo consuma più in fretta. Secondo la documentazione di Claude Code non sono ancora offerti sui piani Team ed Enterprise.

Domande frequenti Come si crea un progetto su Claude? Si apre «Projects» dalla barra laterale sinistra di claude.ai e si clicca «+ New Project» in alto a destra. Si scrivono nome e descrizione e si conferma con «Create Project». Il progetto nasce vuoto ed è pronto per ricevere file, istruzioni e chat. Si può creare un progetto su Claude con l’account gratuito? Sì, secondo il centro assistenza in inglese: i progetti sono disponibili anche con l’account gratuito, fino a un massimo di cinque. Le pagine italiane del centro assistenza, più vecchie, parlano invece di progetti solo per i piani a pagamento. Se la voce «Projects» non compare, conviene controllare la pagina aggiornata del centro assistenza. Come si sposta una chat dentro un progetto su Claude? Si apre la chat e si clicca la freccia del menu a tendina accanto al suo nome, poi si sceglie «Add to project». Nella finestra «Move chat» si cerca il progetto e ci si clicca sopra. Lo stesso menu permette anche di togliere la chat dal progetto o di spostarla in un altro. Claude legge il nome e la descrizione del progetto? No. Nome e descrizione non sono visibili a Claude: servono a chi usa il progetto per ricordarne lo scopo. Le regole di comportamento vanno scritte in «Set project instructions», che in italiano diventa «Imposta istruzioni del progetto». Le chat di uno stesso progetto Claude si ricordano a vicenda? Non in automatico. Il contesto di una chat non passa alle altre chat dello stesso progetto, a meno che l’informazione sia aggiunta alla base di conoscenza. Ciò che serve a tutte le conversazioni va messo nei file o nelle istruzioni del progetto.

Fonte: Claude Help Center (Anthropic) – How can I create and manage projects? · Claude Help Center (Anthropic) – What are projects? · Claude Help Center (Anthropic) – Retrieval augmented generation (RAG) for projects · Claude Help Center (Anthropic) – Usage limit best practices · Centro assistenza Anthropic in italiano – Come posso creare e gestire i Progetti (versione più vecchia) · Claude Academy (Anthropic) – Introduction to projects · Claude Code Docs (Anthropic) – Projects