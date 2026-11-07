Valentino Rossi, «La mia storia»: le frasi in anteprima del libro scritto con Giorgio Terruzzi

di Redazione ZON

In sintesi. L’autobiografia «La mia storia» di Valentino Rossi, scritta con Giorgio Terruzzi, esce il 10 novembre 2026 per Rizzoli. Il libro ha 480 pagine e costa 22 euro. L’anteprima tv è a «Che Tempo Che Fa» su Canale Nove l’8 novembre 2026; la presentazione con Terruzzi è il 9 novembre 2026 al Teatro Nazionale di Milano.

I punti chiave Il libro «La mia storia» di Valentino Rossi esce il 10 novembre 2026 per Rizzoli.

L’autobiografia di Valentino Rossi è scritta con Giorgio Terruzzi, ha 480 pagine e costa 22 euro.

Valentino Rossi ha vinto 9 titoli nel Motomondiale e 115 vittorie nei Gran Premi, secondo la scheda di presentazione del libro.

Valentino Rossi è l’unico pilota ad aver vinto almeno un titolo mondiale in quattro categorie: 125, 250, 500 e MotoGP.

Valentino Rossi presenta il libro l’8 novembre 2026 alle 19.30 a «Che Tempo Che Fa» su Canale Nove e il 9 novembre 2026 alle 19 al Teatro Nazionale di Milano.

Valentino Rossi racconta nell’autobiografia «La mia storia» di averla scritta «per farmi conoscere davvero». Il libro, realizzato con Giorgio Terruzzi, esce il 10 novembre 2026 per Rizzoli.

Perché Valentino Rossi ha scelto carta e inchiostro

Nel brano anticipato da Rizzoli, Valentino Rossi spiega di aver scritto il libro perché i libri gli piacciono: «mi emozionano, mi divertono e leggendo imparo qualcosa ogni volta».

Il pilota definisce la forma del libro «antica e rimane», cioè «carta e inchiostro». Nel testo precisa di voler spiegare «chi sono e come sono» ai tifosi e anche a chi non segue il motociclismo.

Il racconto parte da quando Rossi era bambino e arriva a oggi. I fatti vengono analizzati nel momento in cui sono accaduti e poi ripensati a distanza di anni, «con gli strumenti che ti consegna il tempo».

Le frasi più dirette del brano pubblicato in anteprima

«È una confessione? Ma sì. Scritta, addirittura, ma pensa te.»

Con queste parole Valentino Rossi presenta il proprio libro. Nel brano si descrive come una persona «che ha vinto delle gare, che ha perso delle gare» e «che ha combinato dei guai».

Rossi aggiunge di aver «messo al mondo due figlie» e di essere uno che «ancora corre in macchina». Dice inoltre che sono molte le cose che «non aveva mai raccontato».

Il brano si chiude con una domanda aperta: «A questo punto sono proprio curioso di sapere se ci sono riuscito».

Cosa contiene il libro: rivalità, Ferrari, fisco e vita privata

«La mia storia» ha 480 pagine e costa 22 euro. La scheda di presentazione ricorda i 9 titoli nel Motomondiale e le 115 vittorie nei Gran Premi di Rossi.

La stessa scheda sottolinea che Rossi è l’unico pilota ad aver vinto almeno un titolo mondiale in quattro categorie: 125, 250, 500 e MotoGP.

Tra i temi indicati ci sono le rivalità con Max Biaggi, Sete Gibernau, Casey Stoner e Jorge Lorenzo, oltre al «controverso» 2015 con Marc Márquez. Il libro affronta anche l’ipotesi Formula 1 con Ferrari e i retroscena del dissidio con il fisco italiano.

Spazio anche alla vita fuori dalle piste: gli amici di sempre, le superstizioni, le notti a Ibiza e la compagna Francesca. Seguono le due figlie, il team VR46, l’Academy per i giovani piloti e la nuova sfida nelle competizioni a quattro ruote.

Dove e quando Valentino Rossi presenta il libro

Prima dell’uscita in libreria sono previsti due appuntamenti, uno in televisione e uno dal vivo a Milano.

Appuntamento Data Ora Dove Anteprima tv a «Che Tempo Che Fa» domenica 8 novembre 2026 19.30 Canale Nove Presentazione con Giorgio Terruzzi lunedì 9 novembre 2026 19 Teatro Nazionale di Milano

Domande frequenti Quando esce il libro di Valentino Rossi «La mia storia»? «La mia storia» di Valentino Rossi esce il 10 novembre 2026 per Rizzoli. Il libro ha 480 pagine e costa 22 euro. Chi ha scritto il libro «La mia storia» con Valentino Rossi? L’autobiografia «La mia storia» è stata realizzata da Valentino Rossi insieme a Giorgio Terruzzi. Il libro è pubblicato da Rizzoli. Dove e quando presenta il libro Valentino Rossi? Valentino Rossi presenta «La mia storia» in due appuntamenti. Il primo è l’8 novembre 2026 alle 19.30 a «Che Tempo Che Fa» su Canale Nove. Il secondo è il 9 novembre 2026 alle 19 al Teatro Nazionale di Milano, con Giorgio Terruzzi. Di cosa parla il libro di Valentino Rossi «La mia storia»? Il libro racconta la vita di Valentino Rossi dall’infanzia a oggi. Tra i temi indicati ci sono le rivalità con Max Biaggi, Sete Gibernau, Casey Stoner e Jorge Lorenzo, il 2015 con Marc Márquez, l’ipotesi Formula 1 con Ferrari, il dissidio con il fisco italiano e la vita privata. Perché Valentino Rossi ha scritto un libro? Nel brano anticipato da Rizzoli, Valentino Rossi dice di averlo scritto «per farmi conoscere davvero». Spiega di voler raccontare «chi sono e come sono» ai tifosi e anche a chi non segue il motociclismo.