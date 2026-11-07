La Promessa, anticipazioni dell’8 novembre 2026: Jacobo cerca chi ha baciato Martina

di Redazione ZON

In sintesi. La Promessa, soap spagnola, va in onda su Rete 4 domenica 8 novembre 2026 alle 19:45. Nell’episodio Jacobo chiede ad Adriano, suo rivale in amore, di aiutarlo a scoprire chi ha baciato la sua promessa sposa Martina. Padre Samuel piange per l’imminente chiusura del rifugio di carità.

I punti chiave La Promessa va in onda su Rete 4 domenica 8 novembre 2026 alle 19:45.

Jacobo chiede ad Adriano, suo rivale in amore, di aiutarlo a scoprire chi ha baciato Martina, la sua promessa sposa.

Le aziende che avevano raggiunto accordi con Manuel per la concessione e la licenza del motore si ritirano.

Leocadia impedisce a Curro di raggiungere Angela nella sua stanza.

Padre Samuel si lascia andare alle lacrime davanti a Petra per l’imminente chiusura del rifugio di carità.

Attenzione: spoiler. La Promessa va in onda su Rete 4 domenica 8 novembre 2026 alle 19:45. Nella puntata Jacobo chiede aiuto ad Adriano, suo rivale in amore, per scoprire chi ha baciato Martina.

Jacobo cerca l’uomo che ha baciato Martina e si rivolge al rivale

Jacobo è furioso per il tradimento di Martina, la sua promessa sposa. Vuole scoprire l’identità dell’uomo misterioso che l’ha baciata.

Per riuscirci Jacobo chiede una mano nelle indagini ad Adriano. Jacobo ignora che Adriano è proprio il suo rivale in amore, e Adriano si ritrova coinvolto in una situazione molto delicata.

Angela affronta lo psichiatra e Leocadia ferma Curro

Angela affronta una nuova seduta con lo psichiatra. Cerca di convincerlo che dietro le sue sofferenze e i complotti che la tormentano ci sia Don Lorenzo.

Don Lorenzo continua intanto a esercitare su Angela una forte pressione psicologica. Curro, preoccupato per le condizioni della ragazza, prova a raggiungerla nella sua stanza per offrirle conforto, ma Leocadia gli impedisce di incontrarla.

Manuel perde gli accordi sul motore e Teresa si confida con Petra

Manuel riceve un duro colpo ai suoi progetti imprenditoriali. Le aziende che avevano raggiunto accordi commerciali con lui per la concessione e la licenza del motore decidono di ritirarsi.

Nei locali della servitù Teresa trova il coraggio di aprirsi con Petra. Teresa le racconta che il bacio scambiato con Don Cristóbal ha avuto per lei un significato emotivo più profondo di quanto fosse disposta ad ammettere.

Padre Samuel piange davanti a Petra per il futuro del rifugio

Il momento più drammatico dell’episodio riguarda Padre Samuel, provato dalla prospettiva dell’imminente chiusura del rifugio di carità. Il sacerdote non riesce a nascondere la disperazione e si lascia andare alle lacrime davanti a Petra.

Petra cerca di consolare Padre Samuel con dolcezza. Lo invita a non perdere la speranza e a trovare la forza di andare avanti, mentre il futuro del rifugio resta incerto.

Domande frequenti A che ora va in onda La Promessa domenica 8 novembre 2026? La Promessa va in onda domenica 8 novembre 2026 alle 19:45. La soap spagnola è trasmessa su Rete 4. Su che canale va in onda La Promessa? La Promessa va in onda su Rete 4. L’episodio di domenica 8 novembre 2026 inizia alle 19:45. Cosa succede nella puntata de La Promessa dell’8 novembre 2026? Jacobo chiede ad Adriano di aiutarlo a scoprire chi ha baciato Martina, mentre Manuel perde gli accordi commerciali sul motore. Leocadia impedisce a Curro di incontrare Angela, e Padre Samuel piange per la prevista chiusura del rifugio di carità. Chi ha baciato Martina ne La Promessa? L’anticipazione dell’8 novembre 2026 non rivela l’identità dell’uomo misterioso che ha baciato Martina. Jacobo, il suo promesso sposo, lo cerca con l’aiuto di Adriano, che è il suo rivale in amore e si trova in una situazione molto delicata. Perché Padre Samuel piange ne La Promessa? Padre Samuel piange perché è provato dall’imminente chiusura del rifugio di carità. Si lascia andare alle lacrime davanti a Petra, che cerca di consolarlo e lo invita a non perdere la speranza.