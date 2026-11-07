Report, la trentesima stagione riparte l’8 novembre 2026: conducono Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi

di Redazione ZON

In sintesi. La prima puntata della trentesima stagione di Report va in onda domenica 8 novembre 2026 alle 20.30 su Rai3 e in streaming su RaiPlay. Il programma di inchieste è condotto da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. La puntata affronta quattro inchieste: plastica in mare, influencer nella metro di Roma, depistaggi e mercato dei tartufi.

I punti chiave Report va in onda ogni domenica alle 20.30 su Rai3, come annunciato dal profilo ufficiale del programma il 1 novembre 2026.

La prima puntata della trentesima stagione di Report va in onda domenica 8 novembre 2026 su Rai3 e in streaming su RaiPlay.

Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi conducono Report dopo le polemiche sulla rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione.

La Rai ha scelto la coppia Di Pasquale-Piervincenzi dopo la rinuncia di Giulia Presutti, che si è tirata indietro per evitare spaccature interne.

La prima puntata di Report contiene quattro inchieste: plastica in mare, “Gli sciacalli”, “Piste e depistaggi” e “Tartufi senza frontiere”.

Attenzione: spoiler. La prima puntata della trentesima stagione di Report va in onda domenica 8 novembre 2026 alle 20.30 su Rai3 e in streaming su RaiPlay. Il programma di inchieste riparte con una doppia conduzione.

Il profilo ufficiale di Report ha annunciato il 1 novembre 2026 che l’appuntamento sarà ogni domenica alle 20.30 su Rai3.

Chi conduce Report dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci

Alla guida del programma ci sono Claudia Di Pasquale, inviata storica di Report, e Daniele Piervincenzi. Piervincenzi è il giornalista che nel 2017 fu aggredito con una testata al volto da Roberto Spada.

La nomina arriva dopo le polemiche dei mesi scorsi sulla rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione. La Rai ha scelto la coppia dopo la rinuncia di Giulia Presutti, che si è tirata indietro per evitare le spaccature interne nate dopo la sua nomina.

Le quattro inchieste della prima puntata di Report

L’inchiesta sulla plastica in mare è firmata da Emanuele Bellano con la collaborazione di Madi Ferrucci. Parte da uno studio di un’università australiana commissionato dal Wwf, secondo cui ogni settimana si rischia di ingerire fino a cinque grammi di plastica, l’equivalente di una carta di credito.

Il motivo indicato è che i ministeri competenti, a quattro anni dall’introduzione della Legge Salvamare, non hanno ancora emanato i decreti attuativi. Di conseguenza i pescatori non possono conferire gratuitamente la plastica negli impianti portuali di raccolta e, per non rischiare una multa portandola a terra, la gettano in mare.

Luca Bertazzoni, con la collaborazione di Samuele Damilano, ha indagato su alcuni influencer che mostrano su YouTube la microcriminalità nella metro di Roma. L’inchiesta si intitola “Gli sciacalli” e si chiede quanto guadagnino con questi video.

Daniele Autieri firma “Piste e depistaggi”, con la collaborazione di Cristiana Mastronicola e Giulia Sabella. Il servizio va dal depistaggio di Valter Lavitola alle verità nascoste del Cantiere Navale Vittoria di Adria.

“Tartufi senza frontiere”, di Lucina Paternesi con la collaborazione di Cristiana Mastronicola, racconta i prezzi gonfiati del mercato dei tartufi. Tra i casi citati ci sono quelli iraniani, “attaccati” con la colla per aumentarne il volume e contenenti chiodi per aumentarne il peso.

Nel comunicato la Rai parla soltanto dei temi che saranno affrontati nella puntata.

Domande frequenti Quando inizia la nuova stagione di Report? La trentesima stagione di Report inizia domenica 8 novembre 2026 alle 20.30 su Rai3. Il programma va in onda ogni domenica alla stessa ora, come annunciato dal profilo ufficiale di Report il 1 novembre 2026. Chi conduce Report al posto di Sigfrido Ranucci? Report è condotto da Claudia Di Pasquale, inviata storica del programma, e da Daniele Piervincenzi. La Rai ha scelto la coppia dopo la rinuncia di Giulia Presutti, che si è tirata indietro per evitare le spaccature interne nate dopo la sua nomina. Di cosa parla la prima puntata di Report dell’8 novembre 2026? La prima puntata contiene quattro inchieste. Riguardano la plastica in mare, gli influencer che filmano la microcriminalità nella metro di Roma, il servizio “Piste e depistaggi” e il mercato dei tartufi con prezzi gonfiati. Dove vedere Report in streaming? Report va in onda su Rai3 e in streaming su RaiPlay. La prima puntata della trentesima stagione è in programma domenica 8 novembre 2026 alle 20.30. Cosa dice l’inchiesta di Report sulla plastica in mare? L’inchiesta di Emanuele Bellano parte da uno studio di un’università australiana commissionato dal Wwf, secondo cui ogni settimana si rischia di ingerire fino a cinque grammi di plastica, l’equivalente di una carta di credito. Il servizio indica che i ministeri competenti, a quattro anni dall’introduzione della Legge Salvamare, non hanno ancora emanato i decreti attuativi.