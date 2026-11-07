SuperEnalotto, estrazione di sabato 7 novembre 2026: i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. La combinazione vincente del SuperEnalotto di sabato 7 novembre 2026 è 38, 41, 54, 59, 80, 85, Numero Jolly 50, SuperStar 39.

I punti chiave Combinazione vincente: 38, 41, 54, 59, 80, 85

Numero Jolly: 50

SuperStar: 39

Tutti i numeri dell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 7 novembre 2026, confrontati fra più fonti.

Estrazione SuperEnalotto di 07/11/2026: la combinazione vincente

Combinazione vincente 38 41 54 59 80 85 Numero Jolly 50 SuperStar 39

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma martedì 10 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: EstrazioneLotto.it + SuperEnalottoItalia