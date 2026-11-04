La Promessa, anticipazioni dal 9 al 15 novembre 2026: Curro e Ángela tornano alla tenuta, Carlo scopre la gravidanza di María

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate de La Promessa in onda su Rete 4 dal 9 al 15 novembre 2026, Curro e Ángela tornano alla tenuta per vivere il loro amore nonostante l’opposizione della famiglia, Manuel accusa Leocadia di aver manipolato la famiglia e Carlo scopre la gravidanza di María. La prima visione va in onda alle 19:40-19:45 circa, con streaming gratuito su Mediaset Infinity.

I punti chiave La Promessa va in onda su Rete 4 in prima visione da lunedì a domenica alle 19:40-19:45 circa nella settimana dal 9 al 15 novembre 2026.

Le repliche de La Promessa su Rete 4 vanno in onda alle 7:00 circa da lunedì a sabato e alle 7:15 circa la domenica.

Mercoledì 11 novembre 2026 Curro e Ángela, rientrati alla tenuta de La Promessa, confermano di voler vivere il loro amore nonostante l’opposizione della famiglia.

Sabato 14 novembre 2026 Carlo scopre la gravidanza di María e lo psichiatra Antúnez interroga Ángela.

Le anticipazioni della puntata de La Promessa di domenica 15 novembre 2026 non sono ancora state diffuse.

Attenzione: spoiler. La Promessa, la soap spagnola in costume, prosegue su Rete 4 dal 9 al 15 novembre 2026 con episodi in prima visione assoluta. Al centro della settimana ci sono Curro, Ángela e lo scontro con Leocadia.

A che ora va in onda La Promessa su Rete 4

Messa in onda Giorni Orario indicativo Prima visione Da lunedì a domenica 19:40-19:45 circa Replica Da lunedì a sabato 7:00 circa Replica Domenica 7:15 circa

Gli orari de La Promessa indicati per la settimana non sono del tutto coerenti. La prima visione su Rete 4 è segnalata sia alle 19:40 sia alle 19:45 circa. Per le repliche mattutine, con due episodi consecutivi, compare anche una partenza alle 7:30 circa. Tutte le puntate sono disponibili gratis in streaming su Mediaset Infinity.

Cosa succede nelle puntate dal 9 all’11 novembre

Lunedì 9 novembre 2026 Manuel ignora gli avvertimenti di Curro e avanza verso il fratello, che lo tiene sotto tiro con il fucile. I due finiscono per abbracciarsi, disperati. Toño teme che lo zio di Enora lo rifiuti per le sue umili origini. Enora teme la reazione del duca de Carvajal y Cifuentes alla licenza del motore concessa ad altre imprese.

Nella puntata del 9 novembre Martina mente a Margarita sul matrimonio rimandato con Jacobo, che invece la sposerebbe subito. Le cuoche nascondono a Carlo il vero motivo delle nozze annullate tra Ángela e Lorenzo. Teresa chiede a don Cristóbal di smettere di minacciare licenziamenti. Samuel rivela a María di aver raccomandato Carlo come valletto.

Martedì 10 novembre 2026 Samuel spinge María a considerare Carlo come padre del bambino che aspetta. Pia è ancora scossa dallo sparo di Curro, mentre Candela suggerisce al ragazzo di fuggire con Ángela. Alonso implora Manuel di restare fuori dalla sua guerra contro Leocadia. Margarita respinge la tregua di Leocadia, accusandola di imitare Cruz.

Nella puntata del 10 novembre un’importante azienda scrive a Enora e Toño per il loro motore. Adriano rifiuta il cambio di Martina con i bambini. Curro e Ángela decidono di tornare a La Promessa per rivendicare il diritto alla felicità.

Mercoledì 11 novembre 2026 Curro e Ángela, rientrati alla tenuta, confermano di voler vivere il loro amore nonostante l’opposizione della famiglia. Samuel lavora al riavvicinamento tra María e Carlo. La situazione del rifugio pesa sulla servitù. Leocadia prova ancora, senza successo, a ricucire con Margarita.

Cosa succede nelle puntate dal 12 al 15 novembre

Giovedì 12 novembre 2026 Curro chiede al marchese Alonso di riscattare il proprio onore, ma il marchese gli impone di restare valletto. Petra affida a Jacobo la vendita del gioiello ricevuto dalla Marchesa. Carlo ringrazia Samuel e respinge María Fernández: è tornato solo per lavorare. Vera accetta un incarico da Teresa, ma chiude la loro amicizia.

Nella puntata del 12 novembre Ángela promette ad Adriano e Martina che lei e Curro lotteranno, ricevendo il loro incoraggiamento. Manuel accusa apertamente Leocadia di essere «un’imbrogliona e una truffatrice».

Venerdì 13 novembre 2026 lo scontro tra Manuel e Leocadia tocca un nuovo punto di rottura: Manuel la accusa di aver manipolato la famiglia con le sue bugie. Le altre trame diffuse per il 13 novembre ricalcano in gran parte quelle di giovedì.

Sabato 14 novembre 2026 lo psichiatra Antúnez allontana Lorenzo e interroga Ángela. Cerca di spingerla ad accusare Curro e difende i matrimoni combinati. Ángela ha uno scatto d’ira che rischia di compromettere i colloqui, ma Curro la sprona a non arrendersi.

Nella puntata del 14 novembre Carlo scopre la gravidanza di María, che è disperata. Il rifugio rischia la chiusura. Jacobo vuole sapere chi abbia baciato Martina, che tace il nome. Teresa chiede a Cristóbal di dimenticare il loro bacio.

Le anticipazioni della puntata di domenica 15 novembre 2026 de La Promessa non sono ancora state diffuse.

Domande frequenti A che ora va in onda La Promessa su Rete 4? Nella settimana dal 9 al 15 novembre 2026 La Promessa va in onda in prima visione su Rete 4 da lunedì a domenica alle 19:40-19:45 circa. L’orario è segnalato in modo non del tutto coerente, sia alle 19:40 sia alle 19:45. A che ora c’è la replica de La Promessa al mattino? Le repliche de La Promessa su Rete 4 vanno in onda alle 7:00 circa da lunedì a sabato e alle 7:15 circa la domenica. Per le repliche mattutine con due episodi consecutivi è indicata anche una partenza alle 7:30 circa. Dove vedere La Promessa in streaming gratis? Tutte le puntate de La Promessa, la soap spagnola in costume trasmessa da Rete 4, sono disponibili gratis in streaming su Mediaset Infinity. Cosa succede a La Promessa dal 9 al 15 novembre 2026? Nelle puntate de La Promessa dal 9 al 15 novembre 2026 Curro e Ángela tornano alla tenuta per rivendicare il diritto alla felicità e Manuel accusa apertamente Leocadia di essere «un’imbrogliona e una truffatrice». Sabato 14 novembre 2026 Carlo scopre la gravidanza di María. Quando Carlo scopre che María è incinta in La Promessa? Carlo scopre la gravidanza di María nella puntata de La Promessa di sabato 14 novembre 2026, in onda su Rete 4. Nella stessa puntata María è disperata e il rifugio rischia la chiusura.