Come trasferire le chat di ChatGPT su Gemini, passo passo

di Redazione ZON

In sintesi. Per trasferire le chat da ChatGPT a Gemini si esporta la cronologia dalle impostazioni, nei controlli dei dati, e si scarica il file ZIP arrivato via email o SMS. Lo ZIP si carica su gemini.google.com/import con un account Google personale. La memoria di ChatGPT passa a parte, con un prompt da copiare e incollare. Procedura verificata a novembre 2026.

I punti chiave L’importazione delle chat da ChatGPT in Gemini richiede un account Google personale: non funziona con account di lavoro, della scuola o supervisionati.

L’esportazione dei dati da ChatGPT può arrivare fino a 7 giorni dopo la richiesta, e il link per scaricare il file ZIP scade dopo 24 ore.

Gemini può impiegare fino a un giorno per elaborare il file ZIP delle chat importate da ChatGPT, secondo Google.

Dalla cronologia di ChatGPT passa in Gemini solo il testo delle chat: immagini generate, allegati e file di progetto restano fuori.

Google ha annunciato gli strumenti di importazione di Gemini il 26 marzo 2026 e, a fine aprile 2026, il blog di Google Italia li ha annunciati per gli account consumer italiani.

Gemini ha uno strumento ufficiale per importare le conversazioni da ChatGPT. Prima esporti la cronologia da ChatGPT, dalle impostazioni alla voce dei controlli dei dati, e scarichi il file ZIP che arriva via email o SMS. Poi lo carichi nella pagina di importazione di Gemini, raggiungibile anche da gemini.google.com/import. La memoria, cioè quello che ChatGPT sa di te, si trasferisce a parte con un prompt da copiare e incollare.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è e cosa serve per trasferire le chat

Lato Gemini serve un account Google personale. La funzione non c’è con gli account di lavoro, della scuola o supervisionati. Non è disponibile nemmeno in Gemini dentro Google Messaggi, in Gemini in Chrome e in Gemini su Android XR.

La guida ufficiale di Google descrive la procedura da computer (gemini.google.com) e dall’app per Android. Il comportamento dell’app per iPhone non è documentato nelle pagine consultate: se usi un iPhone, la via più sicura è passare dal browser.

Lato ChatGPT, chi ha un account Business, Enterprise o ChatGPT for Healthcare deve rivolgersi al proprietario del workspace. Su ChatGPT Edu l’esportazione funziona solo se un amministratore l’ha abilitata, e di partenza è spenta.

L’importazione delle chat funziona in Italia?

Google ha annunciato gli strumenti di importazione a livello internazionale il 26 marzo 2026. A fine aprile 2026 il blog ufficiale di Google Italia li ha annunciati per tutti gli account consumer italiani, insieme all’arrivo della funzione Memoria.

Un articolo pubblicato da MediaWorld intorno a settembre 2026 sostiene però che l’importazione non sia disponibile nello Spazio Economico Europeo, in Svizzera e nel Regno Unito. Con ogni probabilità riprende una limitazione del lancio di marzo. A novembre 2026 non risulta una conferma ufficiale che chiuda la questione.

Il modo più rapido per saperlo è provare: apri gemini.google.com/import con il tuo account personale. Se la pagina di importazione compare, la funzione è attiva per te.

Cosa si trasferisce da ChatGPT a Gemini e cosa no

Gli strumenti sono due e indipendenti. Puoi usarne uno solo o entrambi.

Strumento Cosa porta in Gemini Come si fa Dove lo ritrovi Importazione della cronologia Il testo delle chat passate Carichi il file ZIP esportato da ChatGPT Nel pannello laterale, con un’icona che distingue le chat importate Importazione della memoria Preferenze, fatti e dettagli memorizzati, contesto generale Copi un prompt di Gemini, lo incolli in ChatGPT e riporti la risposta in Gemini Gemini crea un nuovo thread e usa quei contenuti nelle conversazioni future

Dalla cronologia passa solo il testo. Immagini generate, allegati e file di progetto restano fuori: se ti servono, li carichi a mano in Gemini.

Fase 1: come esportare le chat da ChatGPT

La guida di OpenAI consultata è in inglese: le voci italiane del menu potrebbero avere nomi leggermente diversi da quelli indicati qui.

Accedi a ChatGPT e apri le impostazioni del tuo account. Seleziona «Data controls», in italiano probabilmente «Controlli dei dati». Alla voce «Export data» seleziona «Export». Conferma con «Confirm export». Aspetta l’email o l’SMS di ChatGPT che avvisa che l’esportazione è pronta. Apri il messaggio e seleziona «Download data export» per scaricare il file ZIP.

Dall’app ChatGPT per Android il percorso è «Data Controls» e poi «Export Data». Alcune versioni dell’app aprono ChatGPT sul web per completare la richiesta.

Lo ZIP contiene la cronologia delle chat e altri dati dell’account. Non serve aprirlo né modificarlo: va caricato così com’è in Gemini.

Quanto ci vuole e cosa controllare

L’esportazione può arrivare fino a 7 giorni dopo la richiesta. Se l’email non si vede, controlla spam e promozioni cercando il mittente [email protected], oppure guarda tra gli SMS.

Il link per scaricare scade dopo 24 ore: appena arriva il messaggio, scarica subito il file. Se hai già una richiesta in corso, devi aspettare che finisca prima di farne un’altra.

Fase 2: come caricare le chat in Gemini

Le pagine ufficiali consultate riportano le etichette in inglese. Tra parentesi trovi una traduzione indicativa, non confermata sull’interfaccia italiana.

Vai su gemini.google.com con il tuo account Google personale. In basso a sinistra clicca «Settings & help» (in italiano probabilmente «Impostazioni e assistenza»). Clicca «Import memory to Gemini» (indicativamente «Importa memoria in Gemini»). In alternativa apri direttamente gemini.google.com/import. Nella sezione «Import chats», che sulla pagina prodotto italiana compare come «Importazione cronologia chat», clicca «Add» (indicativamente «Aggiungi»). Seleziona il file .zip scaricato da ChatGPT. Aspetta che Gemini elabori l’importazione: secondo Google può richiedere fino a un giorno.

Nell’app Gemini per Android tocca il menu a sinistra, poi la tua immagine del profilo (o l’iniziale) e infine «Import memory to Gemini».

Fase 3, facoltativa: come portare la memoria di ChatGPT in Gemini

Questo passaggio non riguarda le chat, ma quello che ChatGPT ha imparato su di te: come preferisci le risposte, su cosa lavori, i dettagli che gli hai dato nel tempo.

In Gemini apri di nuovo la pagina di importazione, come nella fase 2. Copia il prompt che Gemini ti propone. Apri ChatGPT e incolla il prompt in una chat. Copia la risposta di ChatGPT, che contiene il riepilogo di ciò che sa di te. Torna in Gemini e incolla la risposta nel campo di testo apposito. Clicca «Aggiungi ricordo».

Gemini crea un nuovo thread e integra quei contenuti per tenerne conto nelle conversazioni successive. Prima di incollare la risposta, rileggila: puoi togliere ciò che non vuoi portare con te.

In Italia la funzione Memoria di Gemini risulta attiva di default. La gestisci dalle impostazioni, in «Contesto personale» e poi «Memoria».

Come si usano le chat importate in Gemini

Le chat importate compaiono nel pannello laterale di Gemini con un’icona che le distingue da quelle nate in Gemini. Puoi cercarle, eliminarle una per una e riprendere da lì una conversazione iniziata su ChatGPT.

Un caso concreto: se su ChatGPT avevi una lunga chat su un progetto di lavoro, dopo l’importazione la cerchi per parola chiave nel pannello laterale, la apri e continui a scrivere in Gemini.

C’è un limite da conoscere. In una prova pubblicata da una testata tecnologica statunitense, Gemini non usava le chat importate come contesto automatico nelle nuove risposte. Funzionano più come un archivio da consultare. Se vuoi che Gemini ricordi qualcosa di te, la strada è la fase 3.

Errori comuni e cose da sapere prima di iniziare

Link scaduto. Il download da ChatGPT vale 24 ore. Se scade, devi chiedere una nuova esportazione.

Il download da ChatGPT vale 24 ore. Se scade, devi chiedere una nuova esportazione. Account sbagliato. Con un account Google di lavoro o della scuola la voce di importazione non compare.

Con un account Google di lavoro o della scuola la voce di importazione non compare. Importazione bloccata o incompleta. Google consiglia di eliminare la voce di importazione e riprovare.

Google consiglia di eliminare la voce di importazione e riprovare. Allegati mancanti. Non è un errore: dalla cronologia passa solo il testo.

Non è un errore: dalla cronologia passa solo il testo. Limiti di caricamento. Alcune testate di settore parlano di un massimo di 5 file al giorno da 5 GB ciascuno. Il dato non compare sulla pagina ufficiale di Google consultata.

Per trovare l’esportazione in altri chatbot vale la stessa logica: di solito è nelle impostazioni, alla voce dei controlli dei dati o della privacy.

Che fine fanno i dati importati in Gemini

Memoria e chat importate vengono salvate nell’Attività delle app Gemini e seguono le stesse regole delle normali conversazioni con il servizio. Sono soggette alle Norme sulla privacy di Google.

Google dichiara che i dati importati sono usati anche per migliorare i servizi, compreso l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale generativa. Prima di caricare chat con informazioni sensibili, valuta cosa contengono. Per dubbi su dati personali o professionali, il riferimento resta un consulente esperto di privacy.

Gli strumenti di importazione di Gemini cambiano spesso nomi e percorsi. Se una voce del menu non corrisponde, apri direttamente gemini.google.com/import oppure cerca la sezione di importazione nelle impostazioni dell’app.

Domande frequenti Come si trasferiscono le chat da ChatGPT a Gemini? Si esporta la cronologia dalle impostazioni di ChatGPT, alla voce dei controlli dei dati, e si scarica il file ZIP ricevuto via email o SMS. Poi si carica il file ZIP nella pagina di importazione di Gemini, raggiungibile da gemini.google.com/import con un account Google personale. Quanto tempo ci vuole per esportare le chat da ChatGPT? L’esportazione dei dati da ChatGPT può arrivare fino a 7 giorni dopo la richiesta, tramite email o SMS. Il link per scaricare il file ZIP scade dopo 24 ore, quindi va usato subito. Le immagini e gli allegati di ChatGPT passano su Gemini? No. Dall’importazione della cronologia di ChatGPT in Gemini passa solo il testo delle chat. Immagini generate, allegati e file di progetto vanno caricati a mano in Gemini. L’importazione delle chat ChatGPT in Gemini funziona in Italia? A fine aprile 2026 il blog ufficiale di Google Italia ha annunciato gli strumenti di importazione di Gemini per tutti gli account consumer italiani. Un articolo di MediaWorld di settembre 2026 sostiene invece che non siano disponibili nello Spazio Economico Europeo, e a novembre 2026 non risulta una conferma ufficiale che chiuda la questione. Per verificarlo basta aprire gemini.google.com/import con un account Google personale. Come si porta la memoria di ChatGPT in Gemini? Nella pagina di importazione di Gemini si copia il prompt proposto, lo si incolla in ChatGPT e si riporta la risposta di ChatGPT nel campo di testo di Gemini, cliccando «Aggiungi ricordo». Gemini crea un nuovo thread e usa quei contenuti nelle conversazioni successive.

Fonte: Guida di App Gemini (Google) – IT, computer · Gemini Apps Help (Google) – EN, computer · Gemini Apps Help (Google) – EN, Android · Google Gemini – pagina prodotto Importa memoria · Blog Google Italia · OpenAI Help Center – Exporting your ChatGPT history and data · OpenAI Help Center – How do I export my ChatGPT history and data? · OpenAI Help Center – Export dall’app Android · MediaWorld (contenuti editoriali) · AI News · Times of AI · Tom’s Guide · Macitynet · Smartphonology · Bluehost Blog