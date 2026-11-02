Come scaricare un documento di Claude in Word: le due strade, dai Claude Docs ai file creati in chat

di Redazione ZON

In sintesi. Per scaricare in Word un documento creato con Claude, l’assistente AI di Anthropic, la procedura dipende dal tipo di file. Un Claude Doc, l’editor lanciato il 16 settembre 2026, si apre e si esporta con «Export» e poi «Word (.docx)». Un file .docx generato in chat si scarica con il pulsante «Download» nella conversazione.

I punti chiave Anthropic ha lanciato Claude Docs, l’editor di documenti integrato in Claude, il 16 settembre 2026.

Un Claude Doc si scarica in Word aprendolo e scegliendo «Export» e poi «Word (.docx)». Lo stesso menu offre anche PDF, Markdown e una copia in Google Docs.

Un file .docx creato da Claude in chat si scarica con il pulsante «Download» e resta disponibile finché esiste la conversazione.

A fine ottobre 2026 la tabella prezzi ufficiale di Anthropic indica Claude Docs come incluso nei piani Free, Pro, Max, Ultra, Team ed Enterprise.

Un Claude Doc condiviso può essere esportato solo dagli utenti con accesso da editor. Chi ha accesso da viewer può solo leggerlo.

Per scaricare in Word un documento creato con Claude bisogna capire prima che tipo di documento è. Se è un Claude Doc, l’editor di documenti integrato in Claude e lanciato il 16 settembre 2026, lo apri, fai clic su «Export» e scegli «Word (.docx)». Se invece è un file .docx che Claude ha generato in chat con la funzione di creazione file, lo scarichi con il pulsante «Download» nella conversazione.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Claude Doc o file creato in chat: come capire quale hai?

Le due funzioni arrivano allo stesso risultato, un file Word, ma per strade diverse. Un Claude Doc è un documento di testo formattato salvato nel tuo account Claude. Può contenere titoli, tabelle, altra formattazione e più schede, come le sezioni di un quaderno. Ogni doc finisce nella scheda «Artifacts».

La creazione di file esisteva già prima di Claude Docs. In chat Claude esegue del codice e produce file Excel (.xlsx), PowerPoint (.pptx), Word (.docx) e PDF, che compaiono nella conversazione e restano disponibili finché esiste quella conversazione.

Caratteristica Claude Docs File creato in chat Dove si trova Scheda «Artifacts» Dentro la conversazione Come si ottiene il .docx «Export» e poi «Word (.docx)» Pulsante «Download» Altri formati PDF, Markdown, Google Docs Excel, PowerPoint, PDF; salvataggio diretto su Google Drive Si può modificare in Claude Sì, a mano o chiedendo una nuova versione Chiedendo a Claude di rigenerarlo Condivisione con altri Sì, con limiti (vedi sotto) Si condivide il file scaricato

Una nota sui nomi: i menu e i pulsanti citati in questa guida sono quelli della versione inglese, l’unica documentata dal centro assistenza di Anthropic. Come si chiamano nell’interfaccia italiana non è stato reso noto; se non li trovi, cerca le voci con la stessa posizione e funzione.

Serve un abbonamento a pagamento?

Le fonti non concordano del tutto. Al lancio, il 16 settembre 2026, Claude Docs era in beta solo sui piani a pagamento, a partire da Pro e Max. A fine ottobre 2026 la tabella prezzi ufficiale di Anthropic lo indica incluso in Free, Pro, Max, Ultra, Team ed Enterprise. Anthropic avverte che prezzi e piani possono cambiare.

Alcune fonti secondarie fissano all’8 ottobre 2026 l’uscita dalla beta e l’arrivo sul piano Free, ma questa data non risulta da una pagina ufficiale. Sui piani Enterprise i modelli Docs si attivano di default dal 15 ottobre 2026, e i proprietari dell’account possono attivarli prima.

La creazione di file in chat, secondo il centro assistenza, si attiva dalle impostazioni sui piani Free, Pro, Max e Ultra.

Come creare un Claude Doc e scaricarlo in Word

Apri una conversazione e chiedi a Claude un documento. In alternativa inizia la richiesta con /docs, oppure seleziona «Output» e poi «Docs» dalla casella del messaggio. Se preferisci partire da un modello, vai nella scheda «Artifacts» e scegli un modello Docs dalla galleria. Rispondi alle domande di chiarimento che Claude ti fa prima di scrivere. Leggi la bozza che Claude scrive sullo schermo, insieme ai commenti con cui spiega le sue scelte. Modifica il doc a mano oppure chiedi a Claude una nuova versione. Quando vuoi riaprirlo, cercalo nella scheda «Artifacts»: ogni doc creato viene salvato lì e si ritrova da qualsiasi conversazione. Apri il doc e fai clic su «Export». Scegli «Word (.docx)».

Dallo stesso menu «Export» puoi ottenere anche PDF (.pdf), Markdown (.md) o una copia in Google Docs. Puoi anche chiedere a Claude di trasformare il doc in una presentazione con Claude Slides.

Come scaricare un file Word creato in chat

Apri «Settings» e poi «Capabilities». Attiva l’interruttore «Code execution and file creation». Nel nuovo layout delle impostazioni la stessa voce si chiama «Create and edit files». Torna in una conversazione e chiedi il file con parole tue, specificando che vuoi un documento Word. Aspetta che Claude generi il file nella conversazione. Tocca o fai clic su «Download» per scaricarlo, oppure salvalo direttamente su Google Drive.

Il file resta disponibile nella conversazione per tutta la sua durata: se ti serve conservarlo, scaricalo.

Un esempio concreto di richiesta

Per la strada di Claude Docs puoi scrivere: «/docs Preparami una lettera formale per l’amministratore di condominio con un riepilogo dei lavori da discutere, divisa in introduzione, elenco dei punti e richiesta di convocazione». Claude ti farà qualche domanda, per esempio sul tono o sui dettagli mancanti, poi scriverà la bozza.

Per la strada del file in chat basta una richiesta esplicita sul formato: «Crea un documento Word con questa lettera, pronto da scaricare». In entrambi i casi il risultato finale è un .docx da aprire con Word.

Si può fare dal telefono?

Sì, almeno in parte. Su iOS e Android puoi chiedere un doc in qualsiasi conversazione e tornare più tardi a vedere il risultato. Non è stato chiarito se dall’app mobile si possa anche esportare un Claude Doc in Word o solo crearlo e consultarlo.

Per i file creati in chat la risposta è più netta: sull’app Claude, toccando «Download» il file si apre nell’anteprima di sistema o in un’altra app. Per i .docx, l’app Word, da cui puoi poi salvarlo o inoltrarlo.

Perché non vedo il pulsante «Export»?

Il caso più comune è un doc condiviso con te da qualcun altro. Esportare possono solo gli utenti con accesso da editor; chi ha accesso da viewer può solo leggere. In questo caso devi chiedere al proprietario l’accesso in modifica. Rinominare o eliminare un doc, invece, spetta solo al proprietario.

Se il pulsante non c’è nemmeno sui tuoi documenti, controlla di essere dentro un Claude Doc e non davanti a un file generato in chat: in quel caso il comando giusto è «Download».

Quando l’export è l’unico modo per condividere

I Claude Docs nascono privati. Il proprietario può condividerli con persone specifiche o con tutta l’organizzazione, e gli altri possono lavorarci insieme in tempo reale. Ma ci sono limiti precisi: nessun piano permette di condividere un doc con un invito via email, e sui piani Team ed Enterprise non si può condividere via link fuori dall’organizzazione.

Per mandare un documento a un collega esterno, a un cliente o a un ufficio, quindi, la strada è esportarlo in Word o PDF e inviare il file.

Errori comuni e avvertenze

Confondere le due funzioni. Alcuni articoli online sostengono che non esista un prodotto chiamato Claude Docs e usano il nome per indicare la sola creazione di file. Il centro assistenza di Anthropic, invece, documenta Claude Docs come funzione a sé.

Alcuni articoli online sostengono che non esista un prodotto chiamato Claude Docs e usano il nome per indicare la sola creazione di file. Il centro assistenza di Anthropic, invece, documenta Claude Docs come funzione a sé. Consumare troppo in fretta i limiti. Sia Claude Docs sia la creazione di file contano nei limiti di utilizzo, e creare file pesa più di una chat normale. Le richieste grandi, come un documento costruito da più fonti, consumano di più.

Sia Claude Docs sia la creazione di file contano nei limiti di utilizzo, e creare file pesa più di una chat normale. Le richieste grandi, come un documento costruito da più fonti, consumano di più. Perdere un doc eliminato. Secondo una fonte secondaria, un doc eliminato non si recupera. Esportare in Word o Markdown quello che non vuoi perdere è una precauzione semplice.

Secondo una fonte secondaria, un doc eliminato non si recupera. Esportare in Word o Markdown quello che non vuoi perdere è una precauzione semplice. Sottovalutare l’accesso a internet. La creazione di file dà a Claude accesso a internet e Anthropic avverte che questo può mettere a rischio i dati. Valuta cosa inserisci nella richiesta.

Al lancio, inoltre, mancavano la cronologia delle versioni, i livelli di accesso e la condivisione esterna sui piani Team ed Enterprise.

Cosa non è ancora chiaro

Non è stato reso noto se l’export in .docx conservi i commenti, le schede multiple e la formattazione più complessa di un Claude Doc: conviene aprire il file in Word e controllarlo prima di inviarlo. Non risultano informazioni ufficiali nemmeno su eventuali differenze di disponibilità tra paesi. Se qualcosa non corrisponde a quanto descritto, la pagina d’aiuto di Anthropic su Claude Docs è il punto di riferimento più aggiornato.

Domande frequenti Come si esporta un Claude Doc in Word? Per esportare un Claude Doc in Word bisogna aprire il documento, fare clic su «Export» e scegliere «Word (.docx)». Ogni Claude Doc è salvato nella scheda «Artifacts» di Claude e si ritrova da qualsiasi conversazione. Come si scarica un file Word creato da Claude in chat? Per scaricare un file Word creato da Claude in chat bisogna prima attivare «Code execution and file creation» in «Settings» e poi «Capabilities». Nel nuovo layout delle impostazioni la voce si chiama «Create and edit files». Dopo aver chiesto il documento Word in una conversazione, il file si scarica con il pulsante «Download» oppure si salva direttamente su Google Drive. Perché non vedo il pulsante Export in Claude Docs? Il pulsante «Export» di Claude Docs è visibile solo agli utenti con accesso da editor. Chi ha ricevuto un doc condiviso con accesso da viewer deve chiedere al proprietario l’accesso in modifica. Il pulsante «Export» non compare nemmeno davanti a un file generato in chat: per i file creati in chat il comando corretto è «Download». Claude Docs è gratis? Al lancio, il 16 settembre 2026, Claude Docs era in beta solo sui piani a pagamento, a partire da Pro e Max. A fine ottobre 2026 la tabella prezzi ufficiale di Anthropic indica Claude Docs come incluso anche nel piano Free, oltre che in Pro, Max, Ultra, Team ed Enterprise. Anthropic avverte che prezzi e piani possono cambiare. Si può scaricare un documento di Claude in Word dal telefono? Sulle app di Claude per iOS e Android si può chiedere un Claude Doc in qualsiasi conversazione, ma non è stato chiarito se dall’app mobile si possa anche esportarlo in Word. I file .docx creati in chat si scaricano invece con «Download» e si aprono nell’app Word, da cui si possono salvare o inoltrare.

Foto: Moisés Rockembach (CC BY)

Fonte: Claude Help Center (Anthropic) – Get started with Claude Docs ·