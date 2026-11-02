Midterm Usa 2026 in tv: Vespa, Mentana, Porro e tutti gli orari della notte elettorale

di Redazione ZON

In sintesi. Le elezioni di midterm negli Stati Uniti vanno in onda sulla tv italiana nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre 2026. Bruno Vespa conduce Porta a Porta su Rai 1 dalle 23.45. Nicola Porro conduce lo Speciale Quarta Repubblica su Retequattro dalle 00.25. Enrico Mentana conduce la Maratona Mentana su La7 dalle 00.30. Sky Tg24 parte alle 22.30.

I punti chiave Sky Tg24 inizia la diretta «Midterm 2026, America al Voto» alle 22.30 del 3 novembre 2026, con Liliana Faccioli Pintozzi e Marco Congiu.

Bruno Vespa conduce «Porta a Porta Speciale Midterm 2026» su Rai 1 dalle 23.45 alle 4.00, in collaborazione con il Tg1.

Nicola Porro conduce «Speciale Quarta Repubblica – Midterm» su Retequattro dalle 00.25 alle 6.00 del 4 novembre 2026.

La Maratona Mentana di Enrico Mentana su La7 dura sette ore, dalle 00.30 alle 7.30 del 4 novembre 2026.

Cesara Buonamici conduce «Speciale Tg5 – Midterm, quale America?» su Canale 5 dalle 6.00 alle 8.00 del 4 novembre 2026.

Bruno Vespa su Rai 1, Enrico Mentana su La7 e Nicola Porro su Retequattro guidano la notte televisiva del voto di midterm negli Stati Uniti, tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre 2026.

Accanto ai tre volti di punta lavorano le reti all news: Rai News 24 e Sky Tg24 seguono le elezioni di metà mandato americane in diretta, con risultati e analisi fino al mattino.

Chi va in onda nella notte tra il 3 e il 4 novembre 2026

Canale Programma Conduzione Orario Sky Tg24 Midterm 2026, America al Voto Liliana Faccioli Pintozzi e Marco Congiu dalle 22.30 del 3 novembre Rai 1 Porta a Porta Speciale Midterm 2026 Bruno Vespa 23.45-4.00 Rai 3 Tg3 Linea Notte non indicata dalla mezzanotte Retequattro Speciale Quarta Repubblica – Midterm Nicola Porro 00.25-6.00 La7 Maratona Mentana Enrico Mentana 00.30-7.30 Rai 1 Linea a Rai News 24 non indicata dalle 4.50 Canale 5 Speciale Tg5 – Midterm, quale America? Cesara Buonamici 6.00-8.00 Rai 1 Speciale Tg1 non indicata dalle 7.10

Il Porta a Porta Speciale Midterm 2026 di Bruno Vespa nasce in collaborazione con il Tg1. Rai News 24 resta in diretta senza interruzioni sul proprio canale con i risultati in tempo reale.

La Maratona Mentana su La7 dura sette ore. Enrico Mentana, direttore del Tg La7, si prepara a lasciare l’incarico il 23 dicembre 2026: quella sul midterm è quindi una delle sue ultime maratone elettorali da direttore.

Come Sky Tg24 legge i dati con lo Sky Cube

Sky Tg24 trasforma lo Sky Cube in una data room, dove Roberto Palladino e Alberto Giuffrè raccontano exit poll e risultati. La copertura di Sky Tg24 si avvale della collaborazione di YouTrend e di Lorenzo Pregliasco.

Gli inviati di Sky Tg24 negli Stati Uniti sono tre: Federico Leoni da Washington, Cristiana Mancini dal Texas e Iacopo Luzi dal Michigan.

Gli speciali sul midterm in onda mercoledì 4 novembre 2026

Su Rai 2 il Tg2 propone due edizioni speciali sul midterm, alle 10.00 e alle 18.00, più il Tg2 Post delle 21.00. Su Rai 3 il Tg3 manda in onda due edizioni speciali, alle 12.25 e alle 16.15.

Su Canale 5 arriva un nuovo Speciale Tg5 in seconda serata, dopo la fiction Viola come il mare. Su Retequattro, in prima serata, anche È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer dedica spazio al voto americano.

Dove seguire il voto Usa in radio e online

Il Giornale Radio Rai ha un inviato negli Stati Uniti e racconta le elezioni in tutte le edizioni di Gr1, Gr2 e Gr3. Radio1 trasmette uno speciale dalle 9.00 alle 10.00 del 4 novembre 2026.

Sul sito RaiNews.it è prevista una maratona multimediale con aggiornamenti minuto per minuto, oltre allo streaming degli speciali Rai e agli aggiornamenti sul canale YouTube e sui profili social della Rai.

Domande frequenti Dove vedere le elezioni midterm 2026 in diretta tv? Le elezioni di midterm negli Stati Uniti si seguono in diretta nella notte tra il 3 e il 4 novembre 2026 su Rai 1, Rai 3, Retequattro, La7, Canale 5, Rai News 24 e Sky Tg24. Le maratone principali sono condotte da Bruno Vespa su Rai 1, da Nicola Porro su Retequattro e da Enrico Mentana su La7. A che ora inizia la maratona Mentana sulle midterm? La Maratona Mentana sulle elezioni di midterm negli Stati Uniti va in onda su La7 dalle 00.30 alle 7.30 del 4 novembre 2026. Dura sette ore ed è condotta da Enrico Mentana, direttore del Tg La7. A che ora va in onda Porta a Porta speciale midterm? Porta a Porta Speciale Midterm 2026 di Bruno Vespa va in onda su Rai 1 dalle 23.45 del 3 novembre alle 4.00 del 4 novembre 2026. Lo speciale è realizzato in collaborazione con il Tg1. Quali speciali sulle midterm ci sono il 4 novembre 2026? Mercoledì 4 novembre 2026 il Tg2 su Rai 2 propone edizioni speciali alle 10.00 e alle 18.00 e il Tg2 Post alle 21.00. Il Tg3 su Rai 3 va in onda con edizioni speciali alle 12.25 e alle 16.15. Su Canale 5 è previsto un nuovo Speciale Tg5 in seconda serata. Dove seguire le elezioni midterm 2026 in streaming e in radio? Il sito RaiNews.it propone una maratona multimediale con aggiornamenti minuto per minuto e lo streaming degli speciali Rai sulle elezioni di midterm 2026. In radio il Giornale Radio Rai segue il voto in tutte le edizioni di Gr1, Gr2 e Gr3, e Radio1 trasmette uno speciale dalle 9.00 alle 10.00 del 4 novembre 2026.