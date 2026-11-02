MillionDay, estrazione serale del 2 novembre 2026: i numeri vincenti e quelli dell’Extra MillionDay
In sintesi. Nell’estrazione serale del MillionDay di lunedì 2 novembre 2026, alle ore 20:30, sono stati estratti i numeri 9, 21, 33, 34 e 51. Per l’Extra MillionDay della stessa estrazione sono usciti 5, 19, 28, 41 e 44. Le quote dei premi e gli eventuali vincitori di prima categoria non sono ancora stati resi noti.
I punti chiave
- I numeri del MillionDay estratti lunedì 2 novembre 2026 alle 20:30 sono 9, 21, 33, 34 e 51.
- I numeri dell’Extra MillionDay estratti lunedì 2 novembre 2026 alle 20:30 sono 5, 19, 28, 41 e 44.
- Le quote dei premi dell’estrazione serale del MillionDay del 2 novembre 2026 non sono state rese note.
- Non è noto se l’estrazione serale del MillionDay del 2 novembre 2026 abbia vincitori di prima categoria.
- Non risultano informazioni su vincite in provincia di Salerno o in Campania legate all’estrazione serale del MillionDay del 2 novembre 2026.
I numeri vincenti del MillionDay estratti lunedì 2 novembre 2026 alle 20:30 sono 9, 21, 33, 34 e 51. Per l’Extra MillionDay della stessa estrazione serale sono usciti 5, 19, 28, 41 e 44.
Quali sono i numeri estratti la sera del 2 novembre 2026
La combinazione principale dell’estrazione serale del MillionDay di lunedì 2 novembre 2026 è composta da cinque numeri: 9, 21, 33, 34 e 51.
L’Extra MillionDay è il gioco aggiuntivo abbinato all’estrazione. Per la serata di lunedì 2 novembre 2026 la cinquina dell’Extra MillionDay è 5, 19, 28, 41 e 44.
|Gioco
|Data e ora
|Numeri estratti
|MillionDay
|2 novembre 2026, ore 20:30
|9 – 21 – 33 – 34 – 51
|Extra MillionDay
|2 novembre 2026, ore 20:30
|5 – 19 – 28 – 41 – 44
Cosa non è ancora noto sull’estrazione del 2 novembre 2026
Per l’estrazione serale del MillionDay del 2 novembre 2026 non sono state rese note le quote dei premi. Non è nemmeno noto se ci siano vincitori della prima categoria.
Non risultano al momento informazioni su eventuali vincite registrate in provincia di Salerno o in Campania legate all’estrazione serale del MillionDay del 2 novembre 2026.
Chi ha giocato la schedina per l’estrazione delle 20:30 di lunedì 2 novembre 2026 farebbe bene a confrontare i numeri anche con i canali ufficiali del gioco, prima di dare per certa una vincita.
Quando ci sarà il prossimo aggiornamento
ZON.it aggiornerà il pezzo sull’estrazione serale del MillionDay del 2 novembre 2026 se saranno diffuse le quote dei premi o la notizia di vincite in provincia di Salerno.
Domande frequenti
Quali sono i numeri del MillionDay di stasera 2 novembre 2026?
I numeri del MillionDay estratti lunedì 2 novembre 2026 alle 20:30 sono 9, 21, 33, 34 e 51. È la combinazione principale dell’estrazione serale.
Quali sono i numeri dell’Extra MillionDay del 2 novembre 2026?
I numeri dell’Extra MillionDay dell’estrazione serale di lunedì 2 novembre 2026, alle 20:30, sono 5, 19, 28, 41 e 44. L’Extra MillionDay è il gioco aggiuntivo abbinato all’estrazione del MillionDay.
Ci sono vincitori della prima categoria al MillionDay del 2 novembre 2026?
Non è noto se l’estrazione serale del MillionDay del 2 novembre 2026 abbia vincitori della prima categoria. Anche le quote dei premi di questa estrazione non sono state rese note.
Qualcuno ha vinto al MillionDay a Salerno il 2 novembre 2026?
Non risultano informazioni su vincite registrate in provincia di Salerno o in Campania legate all’estrazione serale del MillionDay del 2 novembre 2026. ZON.it aggiornerà la notizia se saranno diffuse informazioni su vincite in provincia di Salerno.
Immagine di repertorio
Lascia un commento