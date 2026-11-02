MillionDay, estrazione serale del 2 novembre 2026: i numeri vincenti e quelli dell’Extra MillionDay

di Redazione ZON

In sintesi. Nell’estrazione serale del MillionDay di lunedì 2 novembre 2026, alle ore 20:30, sono stati estratti i numeri 9, 21, 33, 34 e 51. Per l’Extra MillionDay della stessa estrazione sono usciti 5, 19, 28, 41 e 44. Le quote dei premi e gli eventuali vincitori di prima categoria non sono ancora stati resi noti.

I punti chiave I numeri del MillionDay estratti lunedì 2 novembre 2026 alle 20:30 sono 9, 21, 33, 34 e 51.

I numeri dell’Extra MillionDay estratti lunedì 2 novembre 2026 alle 20:30 sono 5, 19, 28, 41 e 44.

Le quote dei premi dell’estrazione serale del MillionDay del 2 novembre 2026 non sono state rese note.

Non è noto se l’estrazione serale del MillionDay del 2 novembre 2026 abbia vincitori di prima categoria.

Non risultano informazioni su vincite in provincia di Salerno o in Campania legate all’estrazione serale del MillionDay del 2 novembre 2026.

I numeri vincenti del MillionDay estratti lunedì 2 novembre 2026 alle 20:30 sono 9, 21, 33, 34 e 51. Per l’Extra MillionDay della stessa estrazione serale sono usciti 5, 19, 28, 41 e 44.

Quali sono i numeri estratti la sera del 2 novembre 2026

La combinazione principale dell’estrazione serale del MillionDay di lunedì 2 novembre 2026 è composta da cinque numeri: 9, 21, 33, 34 e 51.

L’Extra MillionDay è il gioco aggiuntivo abbinato all’estrazione. Per la serata di lunedì 2 novembre 2026 la cinquina dell’Extra MillionDay è 5, 19, 28, 41 e 44.

Gioco Data e ora Numeri estratti MillionDay 2 novembre 2026, ore 20:30 9 – 21 – 33 – 34 – 51 Extra MillionDay 2 novembre 2026, ore 20:30 5 – 19 – 28 – 41 – 44

Cosa non è ancora noto sull’estrazione del 2 novembre 2026

Per l’estrazione serale del MillionDay del 2 novembre 2026 non sono state rese note le quote dei premi. Non è nemmeno noto se ci siano vincitori della prima categoria.

Non risultano al momento informazioni su eventuali vincite registrate in provincia di Salerno o in Campania legate all’estrazione serale del MillionDay del 2 novembre 2026.

Chi ha giocato la schedina per l’estrazione delle 20:30 di lunedì 2 novembre 2026 farebbe bene a confrontare i numeri anche con i canali ufficiali del gioco, prima di dare per certa una vincita.

Quando ci sarà il prossimo aggiornamento

ZON.it aggiornerà il pezzo sull’estrazione serale del MillionDay del 2 novembre 2026 se saranno diffuse le quote dei premi o la notizia di vincite in provincia di Salerno.

Domande frequenti Quali sono i numeri del MillionDay di stasera 2 novembre 2026? I numeri del MillionDay estratti lunedì 2 novembre 2026 alle 20:30 sono 9, 21, 33, 34 e 51. È la combinazione principale dell’estrazione serale. Quali sono i numeri dell’Extra MillionDay del 2 novembre 2026? I numeri dell’Extra MillionDay dell’estrazione serale di lunedì 2 novembre 2026, alle 20:30, sono 5, 19, 28, 41 e 44. L’Extra MillionDay è il gioco aggiuntivo abbinato all’estrazione del MillionDay. Ci sono vincitori della prima categoria al MillionDay del 2 novembre 2026? Non è noto se l’estrazione serale del MillionDay del 2 novembre 2026 abbia vincitori della prima categoria. Anche le quote dei premi di questa estrazione non sono state rese note. Qualcuno ha vinto al MillionDay a Salerno il 2 novembre 2026? Non risultano informazioni su vincite registrate in provincia di Salerno o in Campania legate all’estrazione serale del MillionDay del 2 novembre 2026. ZON.it aggiornerà la notizia se saranno diffuse informazioni su vincite in provincia di Salerno.