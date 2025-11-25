Estrazione Million Day delle ore 13:00: i numeri vincenti di oggi, 25 novembre 2025
La redazione di Zon.it rinnova l’appuntamento quotidiano con il Million Day, uno dei giochi più seguiti in Italia. I numeri vincenti dell’estrazione delle ore 13:00 di oggi sono disponibili in tempo reale su questa pagina.
Million Day – Numeri vincenti
Come si gioca al Million Day
Il Million Day è il gioco quotidiano del lotto che consente di tentare la fortuna scegliendo 5 numeri tra 1 e 55. Selezionata la combinazione, basta attendere l’estrazione: con 5 numeri indovinati si può vincere fino a un milione di euro.
È possibile giocare online compilando la schedina digitale oppure in ricevitoria. La stessa combinazione può essere giocata per più giorni consecutivi, fino a un massimo di 20 volte. Il costo di una giocata singola è pari a 1 euro.
Numeri ritardatari e frequenti
Dall’analisi delle estrazioni precedenti, il numero 31 risulta attualmente il più ritardatario, con 47 assenze. Seguono i numeri 21 e 22 con 42 assenze.
Tra i numeri più frequenti troviamo invece il 9, presente per 44 estrazioni.
Continua a seguire questa pagina per tutti gli aggiornamenti in diretta sulle estrazioni Million Day.
