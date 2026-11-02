Vietri sul Mare, stretta sui B&B: il Consiglio comunale vota nuove regole per difendere la casa dei residenti

di Redazione ZON

In sintesi. Il Consiglio comunale di Vietri sul Mare ha approvato all’unanimità il 2 novembre 2026 un atto di indirizzo sulle strutture extra-alberghiere come i bed & breakfast. Il Comune annuncia un nuovo regolamento, criteri più rigorosi per le nuove aperture e controlli rafforzati sulle strutture esistenti, per tutelare il diritto alla casa dei residenti.

I punti chiave Il Consiglio comunale di Vietri sul Mare ha approvato all’unanimità, il 2 novembre 2026, un atto di indirizzo su bed & breakfast e strutture extra-alberghiere.

Il Comune di Vietri sul Mare annuncia tre misure: un nuovo regolamento comunale, criteri più rigorosi e differenziati per le nuove attività e controlli rafforzati contro l’abusivismo.

L’atto di indirizzo approvato a Vietri sul Mare non contiene ancora regole operative: il contenuto dei nuovi criteri non è stato reso noto.

Il Comune di Vietri sul Mare non ha diffuso dati sul numero di B&B e affitti turistici né sull’aumento di prezzi e canoni.

Il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone ha promesso il nuovo regolamento «in tempi rapidi», senza indicare una data.

Il Consiglio comunale di Vietri sul Mare ha approvato all’unanimità, nella seduta del 2 novembre 2026, un atto di indirizzo per fissare nuove regole sull’apertura di bed & breakfast e altre strutture ricettive extra-alberghiere.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione di Vietri sul Mare è proteggere il diritto alla casa dei residenti. La crescita dell’offerta turistica, secondo il Comune, non deve impedire alle famiglie del posto di continuare a vivere nel proprio territorio.

Perché Vietri sul Mare vuole frenare i nuovi B&B

Il Comune di Vietri sul Mare collega la diffusione delle attività di ospitalità turistica alla pressione sul mercato immobiliare locale. Secondo l’amministrazione, negli ultimi anni il fenomeno ha ridotto le abitazioni disponibili a prezzi accessibili per le famiglie residenti.

Il Comune non ha diffuso numeri a sostegno della decisione. Non è stato reso noto quanti B&B e affitti turistici operino oggi a Vietri sul Mare, né di quanto siano cresciuti prezzi e canoni negli ultimi anni.

Cosa prevede l’atto approvato dal Consiglio comunale

Il documento votato il 2 novembre 2026 è un atto di indirizzo e non contiene ancora le regole operative. L’atto traccia la direzione politica che la giunta del sindaco Giovanni De Simone dovrà seguire nei prossimi passaggi.

I punti annunciati dal Comune di Vietri sul Mare sono tre:

un nuovo regolamento comunale per le strutture ricettive extra-alberghiere;

per le strutture ricettive extra-alberghiere; criteri più rigorosi e differenziati per l’avvio di nuove attività;

per l’avvio di nuove attività; controlli rafforzati sulle strutture già aperte, per verificare il rispetto delle norme in vigore e contrastare l’abusivismo.

Il contenuto dei nuovi criteri non è ancora noto. Non è stato chiarito se il regolamento introdurrà limiti numerici, zone vietate o requisiti diversi per quartiere, né se le nuove regole toccheranno anche le attività già autorizzate.

Cosa ha detto il sindaco Giovanni De Simone

Il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, ha descritto la scelta come un modello di turismo compatibile con la vita dei residenti:

«Vogliamo promuovere un modello che valorizzi le nostre bellezze territoriali senza compromettere le funzioni residenziali e l’identità dei nostri quartieri».

Giovanni De Simone ha poi legato la delibera alla tutela della comunità locale:

«Con questo provvedimento difendiamo le nostre famiglie, le nostre radici e il futuro della nostra comunità, bilanciando l’accoglienza turistica con il diritto fondamentale alla casa».

Cosa succede adesso a Vietri sul Mare

Il prossimo passaggio è la stesura del nuovo regolamento comunale sulle strutture extra-alberghiere. Il sindaco Giovanni De Simone ha promesso un intervento «in tempi rapidi», ma il Comune di Vietri sul Mare non ha indicato una data per la presentazione del testo.

La partita riguarda la città della ceramica, porta d’ingresso della Costiera Amalfitana. La sfida per l’amministrazione sarà tenere insieme le entrate legate all’accoglienza turistica, la tutela del territorio e la possibilità per i cittadini di restare a vivere a Vietri sul Mare.

Domande frequenti Cosa ha deciso il Comune di Vietri sul Mare sui B&B? Il 2 novembre 2026 il Consiglio comunale di Vietri sul Mare ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo sulle strutture ricettive extra-alberghiere. L’atto prevede un nuovo regolamento comunale, criteri più rigorosi e differenziati per aprire nuove attività e controlli rafforzati su quelle già aperte. Perché Vietri sul Mare vuole limitare i nuovi B&B? Secondo l’amministrazione di Vietri sul Mare, la diffusione delle attività di ospitalità turistica ha ridotto negli ultimi anni le abitazioni disponibili a prezzi accessibili per le famiglie residenti. L’obiettivo dichiarato dal Comune è proteggere il diritto alla casa dei residenti. Quando arriva il nuovo regolamento sui B&B a Vietri sul Mare? Il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone ha promesso un intervento «in tempi rapidi». Al 2 novembre 2026 il Comune non ha indicato una data per la presentazione del testo del nuovo regolamento sulle strutture extra-alberghiere. Ci saranno limiti al numero di B&B a Vietri sul Mare? Non è ancora noto. L’atto di indirizzo approvato dal Consiglio comunale di Vietri sul Mare il 2 novembre 2026 non chiarisce se il nuovo regolamento introdurrà limiti numerici, zone vietate o requisiti diversi per quartiere. Le nuove regole valgono anche per i B&B già aperti a Vietri sul Mare? Il Comune di Vietri sul Mare ha annunciato controlli rafforzati sulle strutture già aperte, per verificare il rispetto delle norme in vigore e contrastare l’abusivismo. Non è stato chiarito se i nuovi criteri del regolamento si applicheranno anche alle attività già autorizzate.