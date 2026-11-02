Festival Liberi Libri, dal 13 al 15 novembre 2026 ad Ancona con Porro, Ferrara e Nordio

di Redazione ZON

In sintesi. Il Festival Liberi Libri, rassegna della casa editrice Liberi Libri di Macerata, si tiene per la prima volta ad Ancona dal 13 al 15 novembre 2026 alla Mole Vanvitelliana. Tra gli ospiti annunciati figurano Nicola Porro, Giuliano Ferrara, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, Marco Minniti e Marcello Veneziani. L’edizione coincide con i 40 anni dalla fondazione dell’editore.

I punti chiave Il Festival Liberi Libri si svolge alla Mole Vanvitelliana di Ancona dal 13 al 15 novembre 2026, per la prima volta in città.

La casa editrice Liberi Libri di Macerata, presieduta da Nicola Porro e diretta da Michele Silenzi, compie 40 anni e ha un catalogo di oltre 330 titoli.

Il 13 novembre 2026 il ministro della Giustizia Carlo Nordio partecipa all’incontro «Visioni di Libertà» con Marcello Veneziani e Serena Sileoni, moderato da Nicola Porro.

Il 14 novembre 2026 intervengono Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, e Levan Davitashvili, amministratore delegato di IP, e Marco Minniti viene intervistato da Ginevra Leganza.

Gli organizzatori del Festival Liberi Libri non hanno ancora reso noti orari, modalità di ingresso e programma del 15 novembre 2026.

Il Festival Liberi Libri arriva per la prima volta ad Ancona, dal 13 al 15 novembre 2026, alla Mole Vanvitelliana. Tra gli ospiti annunciati ci sono Nicola Porro, Giuliano Ferrara, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, Marco Minniti e Marcello Veneziani.

Che cos’è il Festival Liberi Libri e chi lo organizza

Il Festival Liberi Libri è organizzato dalla casa editrice Liberi Libri di Macerata, che ha lo stesso nome della rassegna. La casa editrice è presieduta dal giornalista Nicola Porro e diretta da Michele Silenzi.

L’edizione di Ancona del novembre 2026 coincide con i 40 anni dalla fondazione della casa editrice Liberi Libri. Il catalogo dell’editore maceratese conta oltre 330 titoli. Il legame con il territorio marchigiano viene presentato come un elemento della sua indipendenza intellettuale.

Il Festival Liberi Libri ad Ancona è stato presentato il 2 novembre 2026 dall’assessora alla Cultura del Comune di Ancona, Marta Paraventi, insieme al direttore della casa editrice, Michele Silenzi.

Di cosa si parlerà alla Mole Vanvitelliana

Il tema che lega gli incontri del Festival Liberi Libri è la libertà di pensiero. Il calendario tocca questi argomenti:

la libertà individuale;

le trasformazioni dell’Occidente;

la geopolitica;

l’intelligenza artificiale;

l’economia;

il rapporto tra cultura e potere.

Il programma dei primi due giorni del festival di Ancona

Il Festival Liberi Libri si apre con l’inaugurazione affidata a Michele Silenzi e Nicola Porro. Subito dopo Nicola Porro modera il primo incontro, intitolato «Visioni di Libertà», con il giornalista Marcello Veneziani, la giurista Serena Sileoni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Nella seconda giornata del Festival Liberi Libri il tema è l’economia. Un incontro è dedicato all’imprenditoria marchigiana e al Mare Adriatico come motore di crescita. Intervengono Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, e Levan Davitashvili, amministratore delegato di IP.

Sempre nel programma del Festival Liberi Libri c’è uno spazio sugli scenari geopolitici: la giornalista Ginevra Leganza intervista il politico Marco Minniti.

Data Incontro Ospiti 13 novembre 2026 Inaugurazione Michele Silenzi, Nicola Porro 13 novembre 2026 «Visioni di Libertà» Marcello Veneziani, Serena Sileoni, Carlo Nordio; modera Nicola Porro 14 novembre 2026 Imprenditoria marchigiana e Mare Adriatico Pierroberto Folgiero (Fincantieri), Levan Davitashvili (IP) 14 novembre 2026 Scenari geopolitici Marco Minniti intervistato da Ginevra Leganza 15 novembre 2026 Programma non reso noto Non reso noto

Cosa non si sa ancora del Festival Liberi Libri

Giuliano Ferrara figura tra gli ospiti del Festival Liberi Libri di Ancona, ma non è stato reso noto in quale giornata e in quale incontro interverrà. Non sono stati comunicati nemmeno gli appuntamenti del 15 novembre 2026 né l’incontro dedicato all’intelligenza artificiale.

Per il Festival Liberi Libri non sono stati resi noti gli orari degli incontri. Non è stato comunicato se l’ingresso alla Mole Vanvitelliana sia gratuito, a pagamento o su prenotazione. Il calendario completo dovrebbe essere diffuso dagli organizzatori prima del 13 novembre 2026.

Domande frequenti Quando e dove si svolge il Festival Liberi Libri ad Ancona? Il Festival Liberi Libri si svolge ad Ancona dal 13 al 15 novembre 2026, alla Mole Vanvitelliana. È la prima volta che la rassegna arriva nel capoluogo marchigiano. Chi sono gli ospiti del Festival Liberi Libri 2026? Tra gli ospiti annunciati del Festival Liberi Libri 2026 ad Ancona ci sono Nicola Porro, Giuliano Ferrara, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, Marco Minniti e Marcello Veneziani. Partecipano anche Serena Sileoni, Ginevra Leganza, Pierroberto Folgiero di Fincantieri e Levan Davitashvili di IP. Chi organizza il Festival Liberi Libri? Il Festival Liberi Libri è organizzato dalla casa editrice Liberi Libri di Macerata, presieduta dal giornalista Nicola Porro e diretta da Michele Silenzi. L’edizione di Ancona del novembre 2026 coincide con i 40 anni dalla fondazione dell’editore. Quando interviene Carlo Nordio al Festival Liberi Libri di Ancona? Il ministro della Giustizia Carlo Nordio interviene il 13 novembre 2026 all’incontro «Visioni di Libertà» del Festival Liberi Libri, insieme a Marcello Veneziani e Serena Sileoni. L’incontro è moderato da Nicola Porro. L’orario non è stato ancora reso noto. L’ingresso al Festival Liberi Libri di Ancona è gratuito? Gli organizzatori del Festival Liberi Libri non hanno ancora comunicato se l’ingresso alla Mole Vanvitelliana sia gratuito, a pagamento o su prenotazione. Il calendario completo dovrebbe essere diffuso prima del 13 novembre 2026.

Fonte: ANSA