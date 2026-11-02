Libera, anticipazioni dell’ultima puntata dell’8 novembre 2026: come finisce il caso Elena Palma

di Redazione ZON

In sintesi. L’ultima puntata di Libera – Il caso Elena Palma va in onda su Rai 1 domenica 8 novembre 2026 con gli episodi 5 e 6, che chiudono la seconda stagione. La giudice Libera cade in una trappola e si risveglia in ospedale. Il processo al rapper Omar Alami si chiude con un’assoluzione, ma il caso resta aperto.

I punti chiave Rai 1 trasmette in prima visione l’ultima serata di Libera – Il caso Elena Palma domenica 8 novembre 2026, con gli episodi 5 e 6.

Libera – Il caso Elena Palma è la seconda stagione della serie con Lunetta Savino e Matteo Martari, in onda la domenica dal 25 ottobre 2026 in 3 appuntamenti.

Nell’episodio 6 di Libera il processo per femminicidio si conclude con l’assoluzione del rapper Omar Alami e con la liberazione di Nina.

Il caso Elena Palma non si chiude con la sentenza: nel finale di Libera un ultimo indizio porta i protagonisti verso una nuova verità.

La sera dell’8 novembre 2026 Canale 5 propone in prima serata un nuovo appuntamento della serie turca Racconto di una Notte.

Attenzione: spoiler. Domenica 8 novembre 2026 Rai 1 trasmette in prima visione l’ultima serata di Libera – Il caso Elena Palma. La giudice finisce in una trappola e si risveglia in ospedale. Il processo ad Omar Alami si chiude con un’assoluzione, ma il caso non è risolto.

Libera – Il caso Elena Palma è la seconda stagione della serie con Lunetta Savino e Matteo Martari. Rai 1 la manda in onda la domenica a partire dal 25 ottobre 2026, in tre appuntamenti. L’orario di messa in onda non è indicato nel materiale disponibile.

Nella seconda stagione la protagonista, presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste, indaga su un femminicidio. Dell’omicidio è accusato Omar Alami, un giovane rapper.

Cosa succede nell’episodio 5 di Libera

Nina esce dal nascondiglio in cui si era rifugiata per raggiungere il figlio. Franco la aggredisce. Prima che Nina venga arrestata, Libera la convince a registrare una dichiarazione che si rivelerà preziosa per il processo.

Nell’episodio 5 Cesare rivela a Libera la vera natura della sua indagine. Nel finale dell’episodio la giudice cade in una trappola pericolosa e Pietro corre a salvarla.

Come si chiude il processo nell’episodio 6

Nell’episodio 6 Libera si risveglia in ospedale. È debilitata, ma vuole portare a termine il processo. Pietro recupera una prova decisiva contro Franco.

Cesare confessa a Libera il doloroso motivo che lo lega alla caccia al Carnaru e sceglie di allearsi con lei. Il processo si conclude con l’assoluzione di Omar Alami e con la liberazione di Nina.

Il caso Elena Palma, però, non si chiude con la sentenza. Un ultimo indizio porta i protagonisti verso una nuova verità, che le anticipazioni non svelano.

Chi sfida Libera la sera dell’8 novembre 2026

La stessa domenica Canale 5 propone in prima serata un nuovo appuntamento della serie turca Racconto di una Notte. In quella puntata Ferman Yilmaz scopre, grazie a un test del DNA, di non essere il figlio biologico di Asaf e Afet.

Canale Programma Data Rai 1 Libera – Il caso Elena Palma (episodi 5 e 6) 8 novembre 2026 Canale 5 Racconto di una Notte 8 novembre 2026

Cosa resta da sapere dopo il finale

Il finale lascia aperto il caso Elena Palma. Rai non ha comunicato, nel materiale disponibile, se la serie Libera tornerà con una terza stagione. Non sono note nemmeno le piattaforme su cui rivedere gli episodi.

Domande frequenti Quando va in onda l’ultima puntata di Libera? L’ultima puntata di Libera – Il caso Elena Palma va in onda in prima visione su Rai 1 domenica 8 novembre 2026. La serata comprende gli episodi 5 e 6, che chiudono la seconda stagione. Come finisce il processo a Omar Alami in Libera? Nell’episodio 6 di Libera – Il caso Elena Palma il processo si conclude con l’assoluzione del rapper Omar Alami e con la liberazione di Nina. Una prova decisiva contro Franco viene recuperata da Pietro. Il caso Elena Palma si risolve nel finale di Libera? No, il caso Elena Palma non si chiude con la sentenza. Nel finale della seconda stagione di Libera un ultimo indizio porta i protagonisti verso una nuova verità, che le anticipazioni non svelano. Ci sarà una terza stagione di Libera? Rai non ha comunicato, nel materiale disponibile, se la serie Libera con Lunetta Savino e Matteo Martari tornerà con una terza stagione. Il finale della seconda stagione lascia comunque aperto il caso Elena Palma. Cosa c’è su Canale 5 contro Libera l’8 novembre 2026? Domenica 8 novembre 2026 Canale 5 propone in prima serata un nuovo appuntamento della serie turca Racconto di una Notte. Nella puntata Ferman Yilmaz scopre, grazie a un test del DNA, di non essere il figlio biologico di Asaf e Afet.

Immagine di repertorio

Fonte: Davide Maggio · Davide Maggio