Racconto di una notte, anticipazioni: Mahir e Canfeza seguono un indirizzo per trovare Gokce

In sintesi. Secondo le anticipazioni riportate da ZON.it il 1° novembre 2026, nella nuova puntata di Racconto di una notte, in prima serata su Canale 5, Mahir e Canfeza ricevono un messaggio con un indirizzo che potrebbe condurre a Gokce. Mahir e Canfeza raggiungono il luogo, ma Canfeza non trova ciò che si aspettava. La data di messa in onda non è nota.