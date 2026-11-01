Salernitana-Savoia, il derby torna all’Arechi dopo 12 anni: tutti i precedenti a Salerno dal 1921

In sintesi. Il derby tra l’Unione Sportiva Salernitana 1919 e il Savoia di Torre Annunziata torna allo stadio Arechi di Salerno dopo oltre dodici anni: l’ultimo precedente a Salerno è del 14 ottobre 2014, vinto 2-0 dalla Salernitana. Dal 18 dicembre 1921 le sfide giocate a Salerno sono venti: tredici vittorie della Salernitana, tre pareggi e quattro successi del Savoia.