Salernitana-Savoia, il derby torna all’Arechi dopo 12 anni: tutti i precedenti a Salerno dal 1921
In sintesi. Il derby tra l’Unione Sportiva Salernitana 1919 e il Savoia di Torre Annunziata torna allo stadio Arechi di Salerno dopo oltre dodici anni: l’ultimo precedente a Salerno è del 14 ottobre 2014, vinto 2-0 dalla Salernitana. Dal 18 dicembre 1921 le sfide giocate a Salerno sono venti: tredici vittorie della Salernitana, tre pareggi e quattro successi del Savoia.
I punti chiave
- Il bilancio di Salernitana-Savoia a Salerno conta 20 partite: 13 vittorie della Salernitana, 3 pareggi e 4 vittorie del Savoia, compresi la Coppa della Liberazione del 1944 e il torneo regionale misto del 1945.
- Il primo Salernitana-Savoia si giocò il 18 dicembre 1921 al campo di Piazza d’Armi di Salerno e finì 0-2, con i gol di Bonansea al 67′ e di Sacchi al 69′.
- Nel 1944, nella Coppa della Liberazione, la Salernitana batté 8-0 la Torrese, nome assunto dal club di Torre Annunziata per motivi politici, con una tripletta di Margiotta.
- Nella stagione 1999/2000 di Serie B il Savoia vinse 3-1 all’Arechi, nella prima sfida tra le due squadre in quello stadio.
- L’ultimo Salernitana-Savoia a Salerno si giocò il 14 ottobre 2014 all’Arechi e finì 2-0 per la Salernitana di Menichini, con i gol di Nalini all’11’ e di Negro al 40′.
Il derby tra l’Unione Sportiva Salernitana 1919 e il Savoia di Torre Annunziata torna allo stadio Arechi dopo oltre dodici anni. L’ultimo precedente a Salerno risale al 14 ottobre 2014. La data della nuova sfida non è indicata nel materiale disponibile.
Il Savoia dominò le prime sfide degli anni Venti
Il Savoia nacque a Torre Annunziata nel 1906. Negli anni Venti del Novecento il club torrese, guidato dalla famiglia Voiello, titolare dell’omonimo pastificio, fu una delle squadre più forti della Campania. In quegli anni il Savoia arrivò a giocare una finale scudetto, persa contro il Genoa.
Il primo Salernitana-Savoia si giocò il 18 dicembre 1921 al campo di Piazza d’Armi di Salerno. Gli ospiti vinsero 2-0 con i gol di Bonansea al 67′ e di Sacchi al 69′. Il Savoia vinse anche le due sfide successive a Salerno, nelle stagioni 1923/24 e 1924/25.
La prima vittoria della Salernitana nel derby arrivò nella stagione 1930/31, con i gol di Brioschi e Adinolfi. Da quel momento il bilancio delle partite giocate a Salerno ha preso una direzione nettamente granata.
Gli anni Quaranta furono i più larghi per la Salernitana
Nel 1944, nella Coppa della Liberazione, la Salernitana superò 8-0 il club di Torre Annunziata, che per motivi politici aveva cambiato nome in Torrese. Margiotta firmò una tripletta. Nel torneo regionale misto del 1945 la Salernitana segnò sette gol, tre dei quali ancora di Margiotta.
Nella stagione 1971/72 la Salernitana vinse il derby a tavolino per decisione della Commissione d’Appello Federale (CAF), a causa della posizione irregolare del giocatore del Savoia Bruno. A fine stagione il Savoia retrocesse e la sfida sparì dal calendario fino al 1999/2000.
L’1-3 del 1999 e il 2-0 del 2014 sono gli ultimi precedenti
Nella stagione 1999/2000, in Serie B, il Savoia vinse 3-1 all’Arechi, alla prima sfida tra le due squadre in quello stadio. La settimana precedente il presidente Aniello Aliberti aveva esonerato Cagni per richiamare Cadregari. Dopo la sconfitta Aliberti licenziò Cadregari e riportò Cagni in panchina.
Il 14 ottobre 2014 la Salernitana allenata da Menichini vinse all’Arechi con i gol di Nalini all’11’ e di Negro al 40′. A fine stagione i granata tornarono in Serie B.
|Stagione
|Competizione
|Risultato a Salerno
|1921/22
|Campionato
|Salernitana-Savoia 0-2
|1924/25
|Campionato
|Salernitana-Savoia 1-3
|1932/33
|Campionato
|Salernitana-Savoia 3-1
|1944
|Coppa della Liberazione
|Salernitana-Torrese 8-0
|1999/2000
|Serie B
|Salernitana-Savoia 1-3
|2014/15
|Campionato
|Vittoria Salernitana (Nalini, Negro)
Il bilancio delle sfide giocate a Salerno conta tredici vittorie della Salernitana, tre pareggi e quattro vittorie del Savoia. Il conteggio include la Coppa della Liberazione del 1944 e il torneo regionale misto del 1945.
Domande frequenti
Quando si è giocato l’ultimo Salernitana-Savoia a Salerno?
L’ultimo Salernitana-Savoia a Salerno si è giocato il 14 ottobre 2014 allo stadio Arechi. La Salernitana, allenata da Menichini, vinse 2-0 con i gol di Nalini all’11’ e di Negro al 40′.
Qual è il bilancio dei derby Salernitana-Savoia giocati a Salerno?
Le partite tra Salernitana e Savoia giocate a Salerno sono 20: 13 vittorie della Salernitana, 3 pareggi e 4 vittorie del Savoia. Il conteggio include la Coppa della Liberazione del 1944 e il torneo regionale misto del 1945.
Quando si è giocato il primo Salernitana-Savoia?
Il primo Salernitana-Savoia si giocò il 18 dicembre 1921 al campo di Piazza d’Armi di Salerno. Il Savoia vinse 2-0 con i gol di Bonansea al 67′ e di Sacchi al 69′.
Quando la Salernitana ha battuto 8-0 il Savoia?
La Salernitana batté 8-0 il club di Torre Annunziata nel 1944, nella Coppa della Liberazione. In quel periodo il Savoia aveva cambiato nome in Torrese per motivi politici, e Margiotta segnò una tripletta.
Chi vinse Salernitana-Savoia in Serie B nel 1999?
Nella stagione 1999/2000 di Serie B il Savoia vinse 3-1 allo stadio Arechi di Salerno. Dopo la sconfitta il presidente della Salernitana Aniello Aliberti esonerò l’allenatore Cadregari e richiamò Cagni in panchina.
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