«Da noi… a ruota libera», Simona Ventura, Anna Pettinelli e Sergio Friscia ospiti di Francesca Fialdini

di Redazione ZON

In sintesi. Simona Ventura, Anna Pettinelli e Sergio Friscia sono ospiti di «Da noi… a ruota libera», il programma di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini in onda alle 17:20, per parlare di carriera e vita privata. Nella stessa puntata compare Idanna Abignente, che a 83 anni detiene il primato di ballerina di pole dance più anziana del mondo.

I punti chiave «Da noi… a ruota libera» è il programma di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini, in onda alle 17:20.

Simona Ventura, Anna Pettinelli e Sergio Friscia sono i 3 ospiti in studio di Francesca Fialdini.

Secondo la presentazione della puntata, Simona Ventura, Anna Pettinelli e Sergio Friscia parlano di carriera e vita privata.

Idanna Abignente, 83 anni, detiene il primato di ballerina di pole dance più anziana del mondo e trova spazio nella puntata.

Il materiale diffuso da Rai 1 non indica la data della puntata né l’ente che ha certificato il primato di Idanna Abignente.

Simona Ventura, Anna Pettinelli e Sergio Friscia sono gli ospiti di «Da noi… a ruota libera», il programma di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini, in onda alle 17:20. Il materiale diffuso non indica la data della puntata.

Chi sono gli ospiti della puntata di Francesca Fialdini

Nel salotto di «Da noi… a ruota libera» siedono tre volti noti dello spettacolo italiano: Simona Ventura, Anna Pettinelli e Sergio Friscia. Secondo la presentazione della puntata, la conversazione con Francesca Fialdini tocca sia la carriera sia la vita privata dei tre ospiti.

Gli argomenti precisi dei racconti di Simona Ventura, Anna Pettinelli e Sergio Friscia non sono stati anticipati. Non è quindi possibile sapere in anticipo quali episodi o progetti verranno affrontati in studio.

Ospite Tema annunciato Simona Ventura Carriera e vita privata Anna Pettinelli Carriera e vita privata Sergio Friscia Carriera e vita privata Idanna Abignente Il primato nella pole dance a 83 anni

Idanna Abignente, la ballerina di pole dance più anziana del mondo

Nella puntata di «Da noi… a ruota libera» trova spazio anche Idanna Abignente. A 83 anni, Idanna Abignente ha conquistato il primato di ballerina di pole dance più anziana del mondo.

La presentazione del programma non specifica quale ente abbia certificato il primato di Idanna Abignente, né quando sia stato ottenuto. Non è stato reso noto nemmeno se la ballerina si esibirà in studio su Rai 1.

Quando e dove vedere «Da noi… a ruota libera»

«Da noi… a ruota libera» va in onda su Rai 1 alle 17:20, con la conduzione di Francesca Fialdini. Per conoscere la data esatta della puntata con Simona Ventura, Anna Pettinelli e Sergio Friscia conviene consultare la guida dei programmi di Rai 1.

Domande frequenti Chi sono gli ospiti di Da noi a ruota libera con Simona Ventura? Gli ospiti in studio di «Da noi… a ruota libera» sono Simona Ventura, Anna Pettinelli e Sergio Friscia, intervistati da Francesca Fialdini su carriera e vita privata. Nella stessa puntata trova spazio anche Idanna Abignente, ballerina di pole dance di 83 anni. A che ora va in onda Da noi a ruota libera? «Da noi… a ruota libera» va in onda su Rai 1 alle 17:20, con la conduzione di Francesca Fialdini. La data della puntata con Simona Ventura, Anna Pettinelli e Sergio Friscia non è indicata nel materiale diffuso ed è consultabile nella guida dei programmi di Rai 1. Chi è Idanna Abignente? Idanna Abignente è una ballerina che, a 83 anni, ha conquistato il primato di ballerina di pole dance più anziana del mondo. La presentazione di «Da noi… a ruota libera» su Rai 1 non specifica quale ente abbia certificato il primato né quando sia stato ottenuto. Idanna Abignente balla in studio a Da noi a ruota libera? Non è stato reso noto se Idanna Abignente si esibirà in studio a «Da noi… a ruota libera». La presentazione del programma di Rai 1 indica soltanto che la ballerina di pole dance di 83 anni trova spazio nella puntata. Di cosa parlano Simona Ventura, Anna Pettinelli e Sergio Friscia da Francesca Fialdini? Secondo la presentazione della puntata di «Da noi… a ruota libera», Simona Ventura, Anna Pettinelli e Sergio Friscia parlano con Francesca Fialdini della loro carriera e della vita privata. Gli argomenti precisi dei racconti non sono stati anticipati.