di Redazione ZON

In sintesi. «L’essenziale» di Marco Mengoni è una ballad d’amore con un risvolto sociale, scritta da Roberto Casalino, Francesco De Benedittis e Marco Mengoni. Secondo la scheda promozionale per le radio, il testo auspica un ritorno all’essenzialità per aprirsi a nuovi sogni. La canzone ha vinto il 63° Festival di Sanremo il 16 febbraio 2013.

I punti chiave «L’essenziale» di Marco Mengoni ha vinto il 63° Festival di Sanremo il 16 febbraio 2013, quando Mengoni aveva 24 anni.

Gli autori di «L’essenziale» sono Roberto Casalino, Francesco De Benedittis e Marco Mengoni, e il produttore è Michele Canova.

«L’essenziale» è il primo singolo dell’album «#prontoacorrere» di Marco Mengoni, uscito il 19 marzo 2013.

Marco Mengoni ha portato «L’essenziale» all’Eurovision a Malmö il 18 maggio 2013 e si è classificato settimo tra 26 finalisti.

Il singolo «L’essenziale» ha debuttato al primo posto della classifica FIMI dei singoli e vi è rimasto per otto settimane consecutive.

«L’essenziale» di Marco Mengoni è una ballad d’amore con un risvolto sociale. Parla del tornare a ciò che conta davvero per aprirsi a nuovi sogni e superare le difficoltà del mondo. Mengoni l’ha definita una ballad all’italiana sul confine tra amore e temi sociali. Ha vinto il Festival di Sanremo il 16 febbraio 2013.

Di cosa parla «L’essenziale» in breve?

Secondo la scheda promozionale diffusa alle radio, il testo di Roberto Casalino auspica un ritorno all’essenzialità. È la strada indicata per aprirsi a nuovi sogni e superare le difficoltà del mondo così com’è.

Mengoni, in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ha spiegato che nelle parole ritrova le sue radici più profonde. Per lui è una ballad, non un manifesto.

Il concetto, racconta Casalino, era già nella sua testa prima della scrittura. Pochi giorni prima della sessione di lavoro aveva annotato sul taccuino proprio la parola «essenziale».

Come è nata la canzone e chi l’ha scritta?

Gli autori sono Roberto Casalino, Francesco De Benedittis e Marco Mengoni. Il produttore è Michele Canova, l’etichetta Sony. Il brano è il primo singolo di «#prontoacorrere», secondo album in studio di Mengoni, uscito il 19 marzo 2013. Secondo Sony Music Italy i pezzi dell’album sono stati registrati tra Los Angeles e Milano.

Dato Informazione Autori Roberto Casalino, Francesco De Benedittis, Marco Mengoni Testo Roberto Casalino (secondo la scheda per le radio) Produttore Michele Canova Album «#prontoacorrere», 19 marzo 2013 Inizio rotazione radiofonica 13 febbraio 2013 Vittoria a Sanremo 16 febbraio 2013 Eurovision (Malmö) 18 maggio 2013, settimo posto

Due ricostruzioni, non del tutto coincidenti

Casalino ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni (2014) che nel settembre 2011 era a Fano, nello studio di De Benedittis, per una sessione di scrittura con altri autori Universal. Lì hanno trovato il vestito musicale e inciso un demo. Mengoni è intervenuto dopo aver ricevuto il brano e lo ha modificato secondo il proprio gusto.

Un’altra cronologia, indicata da Wikipedia, colloca l’interesse di Mengoni all’inizio del 2012, dopo l’ascolto della registrazione di Casalino. A ottobre 2012 i due si sarebbero incontrati per riscrivere parte di musica e testo.

Noemi ha raccontato al Messaggero di aver ascoltato il provino e di non averlo inciso. Il brano è poi arrivato a Mengoni. Lei lo considera un rimpianto.

Cosa raccontano la musica e il tono del brano?

La scheda per le radio descrive un arrangiamento che valorizza le sfumature della voce, con un inciso su una partitura d’archi molto emozionale. È la veste di una ballad costruita sull’interpretazione.

Nel comunicato per l’uscita radiofonica Mengoni parla del tempo dedicato al lavoro: ricerca musicale, scrittura, avvio della collaborazione con il nuovo produttore. Aggiunge il tempo servito per assorbire i colori della vita. Lo definisce imprevedibile, spesso frenetico, ma vissuto, e dice di averlo messo nel brano.

Il testo non viene riportato né citato qui, perché protetto da diritto d’autore.

Cosa è dichiarazione dell’artista e cosa è lettura?

Dalle fonti ufficiali e dalle interviste emergono tre elementi: il ritorno all’essenzialità, l’amore, le radici. Sono parole di Mengoni, di Casalino e della scheda per le radio.

L’interpretazione più marcatamente sociale, che parla di crisi e di «disintossicazione dai falsi bisogni», compare invece in analisi di blog. È una lettura possibile, non una dichiarazione degli autori. Si appoggia però alla formula usata dallo stesso Mengoni, quella del confine tra amore e temi sociali.

Nel decennale della vittoria, in un’intervista a Ciociaria Oggi, gli è stato chiesto cosa sia essenziale. Ha risposto: divertirsi, riflettere meno, fare ciò che ci fa stare bene. È la sua risposta personale, non una chiave di lettura del testo.

Che accoglienza ha avuto «L’essenziale»?

Mengoni l’ha cantata per la prima volta a Sanremo il 12 febbraio 2013, insieme a «Bellissimo». Nella prima serata «L’essenziale» ha prevalso con il 52,17% tra televoto e giuria di giornalisti. Quattro giorni dopo ha vinto il 63° Festival: Mengoni aveva 24 anni.

La RAI l’ha confermata per l’Eurovision il 18 marzo 2013. A Malmö, il 18 maggio, Mengoni ha cantato una versione ridotta, di circa tre minuti, e si è classificato settimo tra 26 finalisti. Era la prima volta dal 1997 (Jalisse, «Fiumi di parole») che l’Italia portava il brano vincitore di Sanremo.

Classifiche e premi

Il singolo ha debuttato al primo posto della classifica FIMI dei singoli, restandoci per otto settimane consecutive. A dicembre 2014 è stato certificato quattro volte disco di platino. Secondo Sorrisi.com è stato il singolo più venduto dei primi sei mesi del 2013 e, a fine anno, il terzo, primo tra gli italiani.

Il videoclip, diretto da Giuseppe La Spada, è uscito il 15 febbraio 2013 sul canale Vevo di Mengoni. Il 3 aprile 2013 aveva superato i 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. Nello stesso anno ha vinto il Premio Roma Videoclip, sezione «Il cinema incontra la musica».

Dal vivo il brano chiude la scaletta del tour omonimo, prima del bis. Nel marzo 2013 Mengoni lo ha eseguito anche in versione acustica a «Che tempo che fa».