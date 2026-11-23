di Redazione ZON

In sintesi. Luiza Prochet è una cantante brasiliana ed è la fidanzata di Teo Bok, concorrente di X Factor 2026 nella squadra di Francesco Gabbani. Al quinto Live Teo Bok le ha dedicato parole d’amore in portoghese, mentre la cantante era a Miami. Il 20 novembre 2026, giorno del loro anniversario, Luiza Prochet ha risposto con un carosello su Instagram.

I punti chiave Luiza Prochet ha partecipato a The Voice Kids Brasil a 13 anni e ha scelto come coach Ivete Sangalo.

Teo Bok ha mandato un bacio in portoghese a Luiza Prochet durante il quinto Live di X Factor 2026.

Il 20 novembre 2026 era l’anniversario di Luiza Prochet e Teo Bok, e quel giorno lei ha pubblicato un carosello su Instagram.

Teo Bok, all’anagrafe Matteo Markus Bok, è nato a Milano nel 2003 e vive a Miami dal 2020.

Teo Bok è rimasto in gara a X Factor 2026 dopo il ballottaggio con camilla, deciso dal Tilt, 200 secondi di televoto.

Luiza Prochet è una cantante brasiliana ed è la fidanzata di Teo Bok, concorrente di X Factor 2026 che al quinto Live le ha dedicato parole d’amore in portoghese.

Che cosa ha detto Teo Bok a Luiza Prochet in diretta

Teo Bok, della squadra di Francesco Gabbani, ha portato Always dei Bon Jovi nella seconda manche. Dopo i commenti dei giudici ha salutato e ha mandato un bacio in portoghese alla fidanzata, che era a Miami. Il 20 novembre 2026 era il loro anniversario.

Più tardi Teo Bok è finito al ballottaggio con camilla, della squadra di Paola Iezzi. I giudici si sono divisi due contro due e ha deciso il Tilt, i 200 secondi di televoto. È uscita camilla, mentre Teo Bok resta in gara.

Come ha risposto Luiza Prochet su Instagram

Luiza Prochet ha pubblicato un carosello per l’anniversario del 20 novembre 2026. Dentro ci sono il video della dedica di X Factor e un secondo video in cui piange, commossa dalle parole di Teo Bok. Nella didascalia, scritta in inglese, scrive: «Ho ricevuto il regalo più grande del mondo».

La cantante brasiliana spiega anche perché la coppia posta di rado sulla relazione:

«Siamo sempre stati molto riservati, semplicemente perché preferiamo vivere ogni momento insieme fino in fondo, senza sentire il bisogno di immortalare tutto.»

Per descrivere Teo Bok, Luiza Prochet racconta un gesto quotidiano: dice di non aver «MAI» dovuto toccare la maniglia della portiera della sua auto. Aggiunge che lui «mette sempre gli altri al primo posto». Chiude chiamandolo col nome all’anagrafe: «Ti amo tantissimo, Matteo! Buon anniversario!!».

Chi è Luiza Prochet e che cosa ha in comune con Teo Bok

Luiza Prochet, da ragazzina, è passata da un talent per giovanissimi: a 13 anni ha partecipato a The Voice Kids Brasil e ha scelto come coach Ivete Sangalo. Anche Teo Bok ha un passato in un talent per ragazzi, in Germania.

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Teo Bok, all’anagrafe Matteo Markus Bok, è nato a Milano nel 2003 da madre italiana e padre tedesco. Vive a Miami dal 2020. Con la band Los Wizzards è stato candidato ai Grammy Awards 2026 nella categoria Best Latin Rock or Alternative Album.

Al quinto Live Teo Bok ha presentato anche il suo inedito Believe Me, pubblicato da Warner Music Italy. Il brano racconta la sua storia d’amore con la musica, che ha cercato e seguito in giro per il mondo.