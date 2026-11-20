di Redazione ZON

In sintesi. Camilla Guerini, cantante di 23 anni della squadra di Paola Iezzi, è stata eliminata da X Factor 2026 nel quinto Live Show, andato in onda giovedì 19 novembre 2026 su Sky Uno e in streaming su NOW. Restano in gara sei concorrenti verso la finale del 3 dicembre 2026.

I punti chiave Camilla Guerini, 23 anni, di Rudiano (Brescia), è stata eliminata nel quinto Live Show di X Factor 2026, andato in onda il 19 novembre 2026.

Camilla Guerini ha presentato il suo primo inedito «Solo noi» e ha cantato «When We Were Young» di Adele nella manche dedicata alle cover.

Paola Iezzi ha un solo concorrente ancora in gara, Mad-Dog, dopo le uscite di Manu nel Live precedente e di Camilla Guerini il 19 novembre 2026.

Sei concorrenti restano in corsa per la finale della ventesima edizione di X Factor, fissata per il 3 dicembre 2026.

Il sesto Live Show di X Factor 2026 è in programma giovedì 26 novembre 2026.

Camilla Guerini è stata eliminata da X Factor 2026 nel quinto Live Show, andato in onda giovedì 19 novembre 2026 su Sky Uno e in streaming su NOW. La cantante faceva parte della squadra di Paola Iezzi.

Chi è Camilla Guerini e cosa ha cantato nel quinto Live

Camilla Guerini ha 23 anni ed è originaria di Rudiano, in provincia di Brescia. Nella serata del 19 novembre 2026 ha presentato il suo primo inedito, intitolato «Solo noi».

Il testo di «Solo noi» porta le firme di Riccardo Schiara e J4rk. La musica e la produzione sono di Giordano Colombo.

Nella manche dedicata alle cover, Camilla Guerini ha interpretato «When We Were Young» di Adele. Non ha ottenuto l’accesso al sesto Live.

«Sei una perla. Non mi spiego come mai tu non sia stata tra i più votati»

È il commento che la giudice Paola Iezzi aveva rivolto a Camilla Guerini durante la serata.

Come era strutturata la serata degli inediti del 19 novembre 2026

Il quinto Live di X Factor 2026 si è diviso in due manche. Nella prima i concorrenti hanno presentato i loro inediti, nella seconda sono tornati a cantare cover scelte insieme ai giudici.

Il pubblico ha avuto un ruolo decisivo nello stabilire chi dovesse affrontare il momento più delicato della serata. Artemas ha aperto la puntata, mentre Settembre, vincitore tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025, è stato il super ospite.

Perché l’uscita di Camilla Guerini pesa sulla squadra di Paola Iezzi

Camilla Guerini è la seconda eliminata della squadra di Paola Iezzi in due puntate consecutive. Nel Live precedente era uscita Manu.

Dopo l’eliminazione del 19 novembre 2026, Paola Iezzi ha in gara un solo concorrente, Mad-Dog. Irama e Francesco Gabbani ne hanno due ciascuno, Jake La Furia uno.

Chi resta in gara e quando va in onda il prossimo Live

I concorrenti ancora in corsa per la finale della ventesima edizione di X Factor sono sei, divisi tra le squadre dei giudici come nella tabella.

Concorrente Giudice Mad-Dog Paola Iezzi Alex Fontana Jake La Furia Patrizia Irama Le Distanze Irama Giacomo Calò Francesco Gabbani Teo Bok Francesco Gabbani

Il sesto Live Show di X Factor 2026 è in programma giovedì 26 novembre 2026. La finale è fissata per il 3 dicembre 2026.

Domande frequenti Chi è stato eliminato al quinto Live di X Factor 2026? Al quinto Live di X Factor 2026, andato in onda giovedì 19 novembre 2026, è stata eliminata Camilla Guerini, 23 anni, di Rudiano in provincia di Brescia. Faceva parte della squadra della giudice Paola Iezzi. Quando va in onda il prossimo Live di X Factor 2026? Il sesto Live Show di X Factor 2026 è in programma giovedì 26 novembre 2026. La finale della ventesima edizione è fissata per il 3 dicembre 2026. Chi resta in gara a X Factor 2026 dopo il quinto Live? In gara restano sei concorrenti: Mad-Dog (squadra di Paola Iezzi), Alex Fontana (Jake La Furia), Patrizia e Le Distanze (Irama), Giacomo Calò e Teo Bok (Francesco Gabbani). Quale inedito ha cantato Camilla Guerini a X Factor 2026? Nel quinto Live del 19 novembre 2026 Camilla Guerini ha presentato il suo primo inedito, «Solo noi». Il testo è firmato da Riccardo Schiara e J4rk, mentre musica e produzione sono di Giordano Colombo. Dove si vede X Factor 2026 in tv e in streaming? Il quinto Live Show di X Factor 2026 è andato in onda su Sky Uno e in streaming su NOW.

Immagine di repertorio

Fonte: BadTaste