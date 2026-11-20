di Redazione ZON

In sintesi. Il Consiglio di amministrazione della Rai ha preso atto il 19 novembre 2026 dello schema dei palinsesti inverno-primavera 2027. Canzonissima tornerà su Rai 1, ma conduttore e date non sono ancora comunicati. Stefano De Martino condurrà il Festival di Sanremo dal 16 al 20 febbraio 2027.

I punti chiave Il Consiglio di amministrazione della Rai ha preso atto dello schema dei palinsesti inverno-primavera il 19 novembre 2026.

Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027.

Stefano De Martino condurrà Sarà Sanremo venerdì 11 dicembre 2026, la serata in cui verranno svelati i Big in gara.

Canzonissima tornerà su Rai 1 nel 2027, ma conduttore, date e formula dell’edizione non sono ancora stati comunicati.

Il tv movie Lucio, dedicato a Lucio Dalla, sarà in sala il 18, 19 e 20 gennaio 2027 e andrà in onda su Rai 1.

Canzonissima torna su Rai 1 nei palinsesti Rai 2027. Il Cda Rai ha preso atto dello schema inverno-primavera il 19 novembre 2026, con Stefano De Martino alla guida di Sanremo 2027.

Canzonissima torna nel 2027, ma conduttore e date non sono ancora comunicati

Milly Carlucci ha condotto l’edizione 2026 di Canzonissima, partita il 21 marzo 2026. Ha annunciato il ritorno del programma in apertura della finale del 25 aprile 2026, spiegando che il Prime Time Rai aveva commissionato la nuova edizione.

Conduttore, date e formula dell’edizione 2027 non sono ancora stati comunicati.

L’edizione 2026 ha riportato il varietà in prima serata dopo oltre cinquant’anni. Le puntate sono state sei e a gareggiare erano le canzoni, non i cantanti. Ha vinto Il mio canto libero di Lucio Battisti, portata in gara da Fabrizio Moro.

Stefano De Martino conduce Sanremo 2027 e i Latin Grammy Celebra

Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027. Prima del Festival condurrà Sarà Sanremo, la serata in cui verranno svelati i Big in gara, venerdì 11 dicembre 2026.

Al Festival sarà legato il lancio della nuova piattaforma RaiPlay. Lo ha anticipato l’amministratore delegato Giampaolo Rossi nella seduta del Cda che ha esaminato lo schema dei palinsesti.

De Martino condurrà anche Latin Grammy Celebra, il format internazionale sviluppato con la Latin Recording Academy. Il programma era già stato annunciato a luglio 2026 alla presentazione dei palinsesti Rai di Ancona.

Evento Europa porta la musica italiana a Madrid e a Parigi

Evento Europa è il progetto di Rai 1 per portare la musica italiana fuori dai confini nazionali. Prevede due appuntamenti, uno a Madrid e uno a Parigi. Gli artisti coinvolti e le date delle due serate non sono stati indicati.

Lucio Dalla su Rai 1 e Renzo Arbore su Rai 3: i due ritratti musicali

Lucio è il tv movie sulla vita di Lucio Dalla. Nel film Valentino Aquilano interpreta il cantautore e la regia è di Ambrogio Lo Giudice. Il film sarà in sala il 18, 19 e 20 gennaio 2027 e andrà in onda su Rai 1.

Su Rai 3, in seconda serata, andrà in onda Renzo Arbore – Una vita in scena, una serie biografica dedicata a Renzo Arbore.

Le date da segnare in calendario

Appuntamento Data Sarà Sanremo, con i Big in gara svelati 11 dicembre 2026 Lucio, il film su Lucio Dalla, in sala 18, 19 e 20 gennaio 2027 Festival di Sanremo 2027 dal 16 al 20 febbraio 2027

Domande frequenti Quando inizia il Festival di Sanremo 2027? Il Festival di Sanremo 2027 è in programma dal 16 al 20 febbraio 2027. Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico. Quando vengono svelati i Big di Sanremo 2027? I Big in gara al Festival di Sanremo 2027 verranno svelati venerdì 11 dicembre 2026 durante Sarà Sanremo. La serata sarà condotta da Stefano De Martino. Chi conduce Canzonissima 2027? Il conduttore di Canzonissima 2027 non è ancora stato comunicato, così come date e formula. L’edizione 2026 è stata condotta da Milly Carlucci ed è partita il 21 marzo 2026. Quando esce il film su Lucio Dalla? Il tv movie Lucio sarà in sala il 18, 19 e 20 gennaio 2027 e andrà in onda su Rai 1. Valentino Aquilano interpreta Lucio Dalla e la regia è di Ambrogio Lo Giudice. Che cos’è Evento Europa di Rai 1? Evento Europa è il progetto di Rai 1 per portare la musica italiana fuori dai confini nazionali. Prevede due appuntamenti, uno a Madrid e uno a Parigi, ma artisti e date non sono stati indicati.