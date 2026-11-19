di Redazione ZON

In sintesi. Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, ha raccontato di aver promesso al padre Enrico che avrebbe fatto Sanremo, quando la conduzione non era ancora sicura. Enrico De Martino è morto il 19 gennaio 2026, a 61 anni, dopo una malattia.

I punti chiave Stefano De Martino ha detto al padre Enrico che avrebbe fatto il Festival di Sanremo, quando la conduzione non era ancora sicura.

Enrico De Martino è morto il 19 gennaio 2026, a 61 anni, dopo una malattia.

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026 è stato comunicato che Stefano De Martino sarebbe diventato conduttore e direttore artistico del Festival.

Stefano De Martino raccoglie il testimone da Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo 2027.

Nel luglio 2026, alla consegna del primo Premio Speciale Grandi Eventi Enrico De Martino, Stefano De Martino ha ricordato il carattere riservato del padre.

Stefano De Martino ha raccontato la promessa fatta al padre Enrico, morto il 19 gennaio 2026, quando non era ancora certo di condurre il Festival di Sanremo 2027.

Cosa disse De Martino a suo padre sul Festival

Stefano De Martino ha spiegato di aver detto a suo padre Enrico che avrebbe fatto Sanremo, anche se in quel momento la conduzione non era sicura. Lo scopo era dargli una ragione in più per non arrendersi.

«Per dargli un motivo in più per resistere, per tenere duro, gli ho detto: “Guarda che faccio il Festival di Sanremo”»

Secondo il racconto di De Martino, Enrico accolse la notizia con grande entusiasmo e con l’orgoglio di vedere il figlio vicino a uno dei traguardi più prestigiosi della televisione italiana. Le condizioni di Enrico, però, continuarono a peggiorare. Morì il 19 gennaio 2026, a 61 anni, dopo una malattia.

L’annuncio arrivato dopo la scomparsa di Enrico

Alcune settimane dopo la morte di Enrico De Martino, durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, fu comunicato che Stefano De Martino sarebbe diventato conduttore e direttore artistico della manifestazione. Raccoglie il testimone da Carlo Conti.

De Martino ha detto di voler vivere Sanremo 2027 con uno spirito diverso, senza farsi condizionare dalla paura delle critiche. A suo dire, la scomparsa del padre ha cambiato la sua scala delle priorità.

«Affronto questo Festival a braccia aperte perché non ho niente da perdere»

Il ricordo di Enrico, uomo riservato e presente nei momenti importanti

Nel luglio 2026, alla consegna del primo Premio Speciale Grandi Eventi Enrico De Martino, Stefano De Martino aveva ricordato in pubblico il carattere riservato del padre. Lo aveva descritto come un uomo poco incline alle grandi dichiarazioni, ma sempre presente nei momenti importanti.

Per il conduttore, la vicinanza di Enrico passava soprattutto dai gesti e dagli sguardi. Anche Enrico aveva lavorato nel mondo della danza, una passione condivisa con il figlio e legata al suo percorso artistico.

Domande frequenti Chi conduce il Festival di Sanremo 2027? Il Festival di Sanremo 2027 è condotto da Stefano De Martino, che ne è anche direttore artistico. La notizia è stata comunicata durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026. De Martino raccoglie il testimone da Carlo Conti. Cosa promise Stefano De Martino al padre Enrico su Sanremo? Stefano De Martino disse al padre Enrico che avrebbe fatto il Festival di Sanremo, anche se la conduzione non era ancora sicura. Voleva dargli un motivo in più per resistere e tenere duro. Secondo il suo racconto, Enrico accolse la notizia con grande entusiasmo. Quando è morto Enrico De Martino? Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, è morto il 19 gennaio 2026. Aveva 61 anni e la morte è arrivata dopo una malattia. Come affronta Stefano De Martino il Festival di Sanremo 2027? Stefano De Martino ha detto di voler vivere il Festival di Sanremo 2027 con uno spirito diverso, senza farsi condizionare dalla paura delle critiche. Ha dichiarato di affrontarlo «a braccia aperte» perché non ha niente da perdere. A suo dire, la scomparsa del padre ha cambiato la sua scala delle priorità. Chi era Enrico De Martino, il padre di Stefano? Enrico De Martino era il padre di Stefano De Martino. Nel luglio 2026 il figlio lo ha descritto come un uomo riservato, poco incline alle grandi dichiarazioni ma sempre presente nei momenti importanti. Aveva lavorato nel mondo della danza, passione condivisa con il figlio.

Immagine di repertorio

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