di Redazione ZON

In sintesi. A novembre 2026, secondo il Centro assistenza di WhatsApp, ultimo accesso e spunte blu si nascondono con due impostazioni separate in Impostazioni > Privacy. Per l’ultimo accesso si sceglie «Nessuno» in «Ultimo accesso e online»; per le spunte blu si disattiva «Conferme di lettura». Chi nasconde queste due informazioni non vede più quelle degli altri.

I punti chiave L’ultimo accesso su WhatsApp si nasconde da Impostazioni > Privacy > «Ultimo accesso e online», scegliendo «Nessuno».

Le spunte blu su WhatsApp si tolgono disattivando «Conferme di lettura» in Impostazioni > Privacy.

L’opzione «I miei contatti eccetto…» permette di escludere singole persone dall’ultimo accesso, mentre le spunte blu non si tolgono a una persona sola.

Chi nasconde ultimo accesso e conferme di lettura su WhatsApp non vede più quelli degli altri utenti.

Il Centro assistenza WhatsApp precisa che le conferme di lettura dei gruppi non si possono disattivare.

Su WhatsApp ultimo accesso e spunte blu si cambiano separatamente, ma entrambi da Impostazioni > Privacy. Per l’ultimo accesso si apre «Ultimo accesso e online» e si sceglie «Nessuno»; per le spunte blu si disattiva «Conferme di lettura». Valgono per tutti i contatti insieme e, nascondendole, non vedi più quelle degli altri.

Cosa serve

Servono solo l’app WhatsApp aggiornata e il telefono in mano. Le modifiche conviene farle dal telefono, non dal computer (ne parliamo più sotto).

A novembre 2026 le pagine del Centro assistenza WhatsApp indicano il percorso «Impostazioni > Privacy». Alcune guide più vecchie scrivono «Impostazioni > Account > Privacy»: i menu cambiano con versione e sistema operativo, quindi se non trovi la voce cerca «Privacy» dalle impostazioni dell’app.

Come si nasconde l’ultimo accesso su Android?

Apri WhatsApp. Tocca «Altre opzioni» (i tre puntini verticali). Tocca «Impostazioni», poi «Privacy». Tocca «Ultimo accesso e online». Scegli «Nessuno».

Le scelte disponibili sono quattro: «Tutti», «I miei contatti», «I miei contatti eccetto…» e «Nessuno». Con «Nessuno» l’ultimo accesso e lo stato online sono nascosti ai contatti in rubrica.

E su iPhone?

Apri WhatsApp. Tocca la scheda «Impostazioni» in basso a destra. Tocca «Privacy». Tocca «Ultimo accesso e online». Scegli «Nessuno».

Questo percorso per iPhone viene da guide di testate specializzate, non da una pagina ufficiale di WhatsApp dedicata all’iPhone. Se le voci non coincidono, cerca «Privacy» dalle impostazioni dell’app.

Come si nasconde anche la scritta «Online»?

Nella stessa schermata c’è «Chi può vedere quando sono online». Diverse testate italiane indicano di impostarlo su «Identico a ultimo accesso»: con l’ultimo accesso su «Nessuno», allora, nessuno ti vede online.

Questa opzione non compare nelle pagine ufficiali WhatsApp consultate, ma due testate la descrivono allo stesso modo. Le scelte per lo stato online sono «Tutti» oppure «Identico a ultimo accesso».

«Online» significa che WhatsApp è aperta sul dispositivo e il telefono è connesso a Internet. Non significa che la persona abbia letto il messaggio.

Come si tolgono le spunte blu?

Le spunte blu sono le conferme di lettura. Su iPhone:

Apri WhatsApp. Tocca «Impostazioni» oppure l’immagine del profilo. Tocca «Privacy». Disattiva «Conferme di lettura».

Su Android il Centro assistenza indica la stessa via: «Impostazioni» > «Privacy», poi si disattiva «Conferme di lettura». Si parte dal pulsante con i tre puntini (⋮) in alto a destra e si sposta l’interruttore su OFF.

Che differenza c’è tra le due impostazioni?

Aspetto Ultimo accesso e online Spunte blu Dove si trova Impostazioni > Privacy > «Ultimo accesso e online» Impostazioni > Privacy > «Conferme di lettura» Opzioni «Tutti», «I miei contatti», «I miei contatti eccetto…», «Nessuno» Interruttore ON/OFF Escludere una sola persona Sì, con «I miei contatti eccetto…» No Se le nascondi Non vedi l’ultimo accesso e lo stato online degli altri Non vedi le conferme di lettura degli altri

Posso farlo solo per una persona?

Per l’ultimo accesso sì. Scegli «I miei contatti eccetto…» e seleziona le persone da escludere. Questa opzione è tra quelle elencate dal Centro assistenza.

Per le spunte blu no: secondo PC Professionale l’app non permette di toglierle a una persona sola. L’impostazione vale per tutti i contatti.

Cosa si vede ancora anche con tutto nascosto?

Il «Sta scrivendo…» resta visibile. Il Centro assistenza precisa che gli utenti online in una chat con te possono vedere quando stai scrivendo, anche se hai nascosto ultimo accesso e stato online.

Anche le spunte blu possono tradirti se cambi solo quelle. Se togli le conferme di lettura ma mostri l’ultimo accesso, gli altri possono capire che sei stato su WhatsApp. Per essere davvero discreto vanno cambiate tutte e due le impostazioni.

Le spunte blu nei gruppi si possono togliere?

Secondo il Centro assistenza, no: le conferme di lettura dei gruppi e le conferme di riproduzione dei vocali non si disattivano e non esiste un modo per farlo. Quindi nelle chat singole gli altri non vedono più la conferma, ma nei gruppi sì.

Una guida meno autorevole sostiene invece che gli aggiornamenti recenti abbiano uniformato i gruppi ai messaggi di testo. Le due versioni si contraddicono: verifica nell’app con un gruppo di prova.

Che prezzo si paga nascondendo queste informazioni?

La reciprocità. Se non condividi il tuo ultimo accesso e lo stato online, non puoi vedere quelli degli altri utenti. Lo stesso vale per le spunte blu: se disattivi le conferme di lettura, non vedi quelle degli altri.

Potresti anche non vedere chi ha visualizzato il tuo stato. Non esiste invece, secondo la pagina ufficiale sulla privacy, un modo per vedere chi ha visitato il tuo profilo.

Perché non vedo più l’ultimo accesso dei miei contatti?

Una causa possibile è che hai nascosto il tuo. Le altre indicate dal Centro assistenza sono quattro:

non hai mai chattato con quella persona;

non l’hai salvata in rubrica;

ti ha bloccato;

ha nascosto la sua informazione.

Se è stato il contatto a nasconderlo, non esiste una funzione ufficiale per vederlo.

Come si torna indietro?

Si può cambiare idea quando vuoi. Vai in «Impostazioni» > «Privacy» e rimetti su ON l’interruttore «Conferme di lettura». Per l’ultimo accesso scegli di nuovo «Tutti», «I miei contatti» oppure «I miei contatti eccetto…».

Si può fare da computer?

Meglio di no. Sul client desktop per Windows e macOS la possibilità di cambiare le conferme di lettura potrebbe non esserci più: una guida specializzata dice che non permette più di attivarle o disattivarle. Per WhatsApp Web la stessa guida descrive ancora la casella in «Impostazioni» > «Privacy». WhatsApp non ha una pagina ufficiale su questo punto: fai la modifica dal telefono.

Domande frequenti Come si nasconde l’ultimo accesso su WhatsApp? Si apre WhatsApp, si va in Impostazioni, poi in Privacy e si tocca «Ultimo accesso e online». Qui si sceglie «Nessuno». Su Android le Impostazioni si raggiungono dai tre puntini verticali, su iPhone dalla scheda in basso a destra. Come si tolgono le spunte blu su WhatsApp? Si va in Impostazioni > Privacy e si disattiva l’interruttore «Conferme di lettura». Le spunte blu sono proprio le conferme di lettura. La modifica vale per tutti i contatti insieme. Si possono togliere le spunte blu solo a una persona su WhatsApp? No. Secondo PC Professionale, WhatsApp non permette di togliere le spunte blu a una persona sola, e l’impostazione vale per tutti i contatti. Solo per l’ultimo accesso esiste l’opzione «I miei contatti eccetto…». Cosa succede se nascondo l’ultimo accesso e le spunte blu su WhatsApp? Non puoi più vedere l’ultimo accesso, lo stato online e le conferme di lettura degli altri utenti. Potresti anche non vedere chi ha visualizzato il tuo stato. Il «Sta scrivendo…» resta comunque visibile a chi è online nella chat con te. Le spunte blu nei gruppi WhatsApp si possono disattivare? Secondo il Centro assistenza WhatsApp no: le conferme di lettura dei gruppi e quelle di riproduzione dei vocali non si disattivano. Una guida meno autorevole sostiene il contrario, quindi conviene verificare nell’app con un gruppo di prova.

Fonte: WhatsApp – Centro assistenza (Informazioni su ultimo accesso e stato online, Android) · WhatsApp – Centro assistenza (Come modificare le impostazioni sulla privacy) · WhatsApp – Centro assistenza (Conferme di lettura, iPhone) · WhatsApp – Centro assistenza (Conferme di lettura, Android) · Aranzulla.it · Aranzulla.it (Come vedere il mio ultimo accesso su WhatsApp) · Aranzulla.it (Come disattivare spunte blu, desktop e Web) · Aranzulla.it (opzione «Identico a ultimo accesso») · FASTWEBPLUS · PC Professionale · Manuale del Web · Italia Globale · Navigaweb · Fanpage.it