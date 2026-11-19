di Redazione ZON

In sintesi. La seconda stagione della serie thriller di fantascienza Il problema dei 3 corpi uscirà il 14 gennaio 2027 su Netflix. La serie sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e, tramite app, su NOW Smart Stick. Nei nuovi episodi l’arrivo degli alieni è ormai vicino e l’umanità si organizza per affrontarlo, sulla Terra e oltre.

I punti chiave La seconda stagione de Il problema dei 3 corpi uscirà il 14 gennaio 2027 su Netflix.

La serie Il problema dei 3 corpi sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e, tramite app, su NOW Smart Stick.

La prima stagione de Il problema dei 3 corpi è uscita nel 2024 ed è basata sulla trilogia di romanzi Memoria del passato della Terra di Liu Cixin.

Nella seconda stagione arrivano due volti nuovi: Claudia Doumit interpreta il Capitano Van Rijn ed Ellie de Lange interpreta Ayla.

Liu Cixin ha detto che l’idea dei romanzi è nata da una partita tra la nazionale cinese e la Sampdoria allo Stadio dei Lavoratori di Pechino.

La seconda stagione de Il problema dei 3 corpi uscirà il 14 gennaio 2027 su Netflix. La serie thriller di fantascienza sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e, tramite app, su NOW Smart Stick.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione e dal trailer

Nei nuovi episodi de Il problema dei 3 corpi l’arrivo degli alieni è ormai vicino e l’umanità si organizza per affrontarlo, sulla Terra e oltre. Una flotta spaziale parte per una missione che dura secoli, mentre un segreto custodito nella mente di un uomo potrebbe essere l’ultima speranza di sopravvivenza.

Il trailer della seconda stagione mostra le forze ultraterrene mentre l’invasione si avvicina. Tra le devote seguaci dei San-Ti c’è Tatiana, interpretata da Marlo Kelly, che non si ferma davanti a nulla pur di aiutare gli alieni.

Cosa ricordare prima di rivedere la serie

La prima stagione de Il problema dei 3 corpi è uscita nel 2024. La serie è basata sulla trilogia di romanzi Memoria del passato della Terra dell’autore cinese Liu Cixin.

Il racconto segue la collaborazione tra un gruppo di scienziati e un detective, chiamati ad======= affrontare una minaccia planetaria all’indomani della Rivoluzione Culturale cinese degli anni Sessanta. La serie esplora questioni complesse sulla natura dell’universo.

La serie è creata e prodotta a livello esecutivo da David Benioff e DB Weiss, già autori de Il Trono di Spade, insieme ad Alexander Woo, noto per True Blood e The Terror.

Il cast: chi torna e chi arriva

Personaggio Interprete Tatiana Marlo Kelly Saul Durand Jovan Adepo Thomas Wade Liam Cunningham Auggie Salazar Eiza González Jin Cheng Jess Hong Da Shi Benedict Wong Sophon Sea Shimooka Raj Varma Saamer Usmani

Nella seconda stagione de Il problema dei 3 corpi arrivano due volti nuovi: Claudia Doumit, vista in SOULM8TE e The Boys, interpreta il Capitano Van Rijn, mentre Ellie de Lange, già in Run Away, Wolf Hall e The Serpent, è Ayla.

Nei ruoli ricorrenti compaiono Alfie Allen (Atomic, Il Trono di Spade, Rogue Heroes), David Yip (The Chinese Detective, 007 – Bersaglio mobile) e Jordan Sunshine (The Pitt, Wonder Pets).

La partita della Sampdoria che ha ispirato Liu Cixin

Liu Cixin ha raccontato al blog di John Scalzi, circa dodici anni fa, da dove è nata l’idea dei romanzi: “Una partita di calcio mi ha ispirato”. Era una sfida tra la nazionale cinese e la Sampdoria, allo Stadio dei Lavoratori di Pechino.

Per lo scrittore era la prima partita in un grande stadio. All’epoca aveva appena iniziato a lavorare e poteva permettersi solo un posto economico nell’ultima fila.

Da quella distanza i giocatori erano ridotti a una matrice mobile di 23 punti, uno dei quali era il pallone. Anche Ruud Gullit, la stella della partita, era solo un punto in movimento.

Liu Cixin ha spiegato di essersi pentito di non aver portato il binocolo, ma di aver capito che togliere i dettagli rivelava la struttura matematica del gioco. Lo stesso vale per le stelle: le distanze interstellari nascondono la complessità di ogni civiltà, che agli occhi di chi osserva appare, nelle sue parole, “solo come punti di luce”.

Domande frequenti Quando esce la seconda stagione de Il problema dei 3 corpi? La seconda stagione de Il problema dei 3 corpi uscirà il 14 gennaio 2027 su Netflix. La prima stagione era uscita nel 2024. Dove vedere la seconda stagione de Il problema dei 3 corpi? La seconda stagione de Il problema dei 3 corpi è su Netflix dal 14 gennaio 2027. La serie sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e, tramite app, su NOW Smart Stick. Chi sono i nuovi attori della seconda stagione de Il problema dei 3 corpi? Arrivano due volti nuovi: Claudia Doumit, vista in SOULM8TE e The Boys, interpreta il Capitano Van Rijn, mentre Ellie de Lange, già in Run Away, Wolf Hall e The Serpent, interpreta Ayla. Nei ruoli ricorrenti compaiono Alfie Allen, David Yip e Jordan Sunshine. Chi ha creato la serie Il problema dei 3 corpi? La serie è creata e prodotta a livello esecutivo da David Benioff e DB Weiss, già autori de Il Trono di Spade, insieme ad Alexander Woo, noto per True Blood e The Terror. Si basa sulla trilogia di romanzi Memoria del passato della Terra dell’autore cinese Liu Cixin. Che cosa c’entra la Sampdoria con Il problema dei 3 corpi? Liu Cixin ha raccontato al blog di John Scalzi che l’idea dei romanzi è nata da una partita di calcio tra la nazionale cinese e la Sampdoria, allo Stadio dei Lavoratori di Pechino. Da un posto nell’ultima fila i giocatori gli sembravano una matrice mobile di 23 punti, pallone compreso.