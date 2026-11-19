di Redazione ZON

In sintesi. La quarta e ultima stagione di Yellowjackets esce venerdì 20 novembre 2026 su Paramount+, con 10 episodi pubblicati ogni venerdì fino al finale di serie previsto il 22 gennaio 2027. In Italia la serie si vede anche su Sky Glass, Sky Q e, tramite app, su NOW Smart Stick. Il primo episodio si intitola «Hivemind».

I punti chiave La quarta e ultima stagione di Yellowjackets esce il 20 novembre 2026 su Paramount+ e ha 10 episodi.

Il finale di serie di Yellowjackets è previsto per il 22 gennaio 2027, con un episodio ogni venerdì.

Il primo episodio della quarta stagione di Yellowjackets si intitola «Hivemind».

Le riprese della quarta stagione di Yellowjackets sono durate dal 2 marzo 2026 al 27 luglio 2026 a Vancouver.

Il trailer ufficiale della quarta stagione di Yellowjackets è uscito il 5 novembre 2026.

La quarta e ultima stagione di Yellowjackets esce venerdì 20 novembre 2026 su Paramount+, con 10 episodi: il finale di serie è previsto per il 22 gennaio 2027.

Gli episodi arrivano ogni venerdì. Il primo si intitola «Hivemind». In Italia la stagione si vede anche su Sky Glass, su Sky Q e, tramite app, su NOW Smart Stick.

Dov’eravamo rimasti: il finale della terza stagione

Il riassunto che segue racconta il finale della terza stagione di Yellowjackets, già andata in onda. Non contiene anticipazioni sugli episodi nuovi.

Nel piano temporale del passato, Natalie scopre che è stata Misty a rompere il radiofaro di emergenza. Natalie colpisce Misty, ma non racconta la scoperta al resto del gruppo.

Nel presente, Misty affronta Callie, convinta che sia stata lei a uccidere Lottie. Sempre nel presente, Taissa seppellisce il corpo di Van nei boschi e impedisce a Shauna di toccarlo.

Che cosa promette l’ultima stagione

Secondo la sinossi ufficiale, nel passato le sopravvissute «si affrettano a seppellire i loro peccati» prima dell’arrivo dei soccorsi. Nel presente una vecchia fiamma torna in città, minaccia gli equilibri costruiti negli anni e riapre vecchie ferite.

Il trailer ufficiale di Yellowjackets 4, uscito il 5 novembre 2026, mostra il salvataggio e il ritorno a Wiskayok. In una battuta Taissa, interpretata da Jasmin Savoy Brown, dice che quando desideri qualcosa a lungo e poi accade, non sei mai davvero preparato.

Sophie Nélisse, che interpreta Shauna adolescente, dice che per la prima volta il suo personaggio fuori dai boschi sembrava una serie completamente diversa. Sul finale, Nélisse dice che si conclude in modo molto romantico e pieno di speranza, l’opposto di quanto visto finora.

Come è nata la serie e perché si chiude ora

Yellowjackets è stata creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson per Showtime. La storia segue una squadra di calcio femminile di adolescenti del New Jersey, sopravvissuta a un incidente aereo mentre andava a un torneo a Seattle. Le ragazze restano 19 mesi nei boschi canadesi. Il secondo piano temporale è ambientato 25 anni dopo, nel 2021.

Showtime ha rinnovato la serie per una quarta stagione il 20 maggio 2025. A ottobre 2025 è arrivata la conferma che sarebbe stata l’ultima. Lyle e Nickerson hanno annunciato che porteranno la storia alla sua «conclusione contorta», perché a un certo punto la storia avrebbe detto di voler finire. Per i due creatori, il compito di chi scrive è ascoltarla.

Il cast, tra volti storici e nuovi ingressi

Nel cast ci sono Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya, Jenna Burgess e Hilary Swank, due volte premio Oscar.

Hilary Swank interpreta Melissa, una delle sopravvissute, in un ruolo significativo nel presente. Tra le guest star ci sono June Squibb, Elijah Wood, Molly Ringwald, Devon Sawa, Sam Braun e Dulé Hill. Molly Ringwald è Vicky, la madre di Van, mentre Dulé Hill è il detective Rollins.

Le riprese sono iniziate il 2 marzo 2026 a Vancouver e sono finite il 27 luglio 2026. Paramount+ ha annunciato la data del 20 novembre il 20 agosto 2026 con un teaser, che contiene un finto servizio di MTV News con Kurt Loder sul ritrovamento delle ragazze in Canada.

Domande frequenti Quando esce Yellowjackets 4? La quarta stagione di Yellowjackets esce venerdì 20 novembre 2026 su Paramount+. Gli episodi arrivano ogni venerdì e il finale di serie è previsto per il 22 gennaio 2027. Dove vedere Yellowjackets 4 in Italia? In Italia la quarta stagione di Yellowjackets si vede su Paramount+. Si vede anche su Sky Glass, su Sky Q e, tramite app, su NOW Smart Stick. Quanti episodi ha la quarta stagione di Yellowjackets? La quarta stagione di Yellowjackets ha 10 episodi, pubblicati uno ogni venerdì dal 20 novembre 2026 al 22 gennaio 2027. Il primo episodio si intitola «Hivemind». Yellowjackets 4 è l’ultima stagione? Sì, la quarta stagione è l’ultima di Yellowjackets. Showtime ha rinnovato la serie per la quarta stagione il 20 maggio 2025 e a ottobre 2025 è arrivata la conferma che sarebbe stata l’ultima. Gli ideatori Ashley Lyle e Bart Nickerson hanno annunciato che porteranno la storia alla sua «conclusione contorta». Cosa è successo nel finale della terza stagione di Yellowjackets? Nel piano temporale del passato, Natalie scopre che Misty ha rotto il radiofaro di emergenza e la colpisce, senza dirlo al resto del gruppo. Nel presente, Misty affronta Callie, convinta che sia stata lei a uccidere Lottie, mentre Taissa seppellisce il corpo di Van nei boschi e impedisce a Shauna di toccarlo.

Fonte: Sky TG24 · Wikipedia · Gold Derby · Forbes · Tutto.tv · Deadline · FanBolt · The Hollywood Reporter