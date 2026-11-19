di Redazione ZON

In sintesi. Su Windows 11 si usa Copilot Vision aprendo l’app Copilot, avviando una chiamata vocale e selezionando «Condividi schermo». Si sceglie lo schermo o l’app, al massimo due, e si fanno domande a voce. Copilot Vision guida con voce ed evidenziazioni ma non clicca al posto dell’utente. Informazioni verificate a novembre 2026 sulle fonti Microsoft.

I punti chiave Copilot Vision su Windows 11 si avvia dall’app Copilot, con una chiamata vocale e il pulsante «Condividi schermo».

Copilot Vision può guardare al massimo due app alla volta, secondo la pagina di supporto italiana di Microsoft.

Copilot Vision non clicca e non agisce al posto dell’utente: risponde con la voce e con le evidenziazioni (Highlights).

La pagina di supporto italiana di Microsoft indica Microsoft 365 Personal, Family o Premium per accedere a Copilot Vision, mentre articoli del 2025 parlavano di uso gratuito.

Microsoft non elenca i paesi in cui Copilot Vision è disponibile e per l’Italia non c’è una conferma ufficiale recente.

Per usare Copilot Vision su Windows 11 apri l’app Copilot, avvia una chiamata vocale e seleziona «Condividi schermo». Scegli lo schermo o l’app da condividere (al massimo due app), fai le domande a voce e chiudi con «Interrompi» nella barra mobile. Vision guida con la voce e con evidenziazioni, ma non clicca al posto tuo.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Cosa serve per usare Copilot Vision?

Serve l’app Copilot per Windows aggiornata dal Microsoft Store e l’accesso con un account Microsoft personale. Non serve un Copilot+ PC: le fonti di stampa del 2025 indicano che Vision è accessibile da tutti i dispositivi Windows 11 con l’app Copilot.

Sul costo e sulla disponibilità per paese le fonti non concordano. La tabella riassume lo stato delle informazioni a novembre 2026.

Voce Cosa risulta Affidabilità Dispositivo PC con Windows 11 e app Copilot; non serve un Copilot+ PC Stampa italiana, 2025 Account Account Microsoft personale Microsoft Abbonamento La pagina di supporto italiana indica Microsoft 365 Personal, Family o Premium In conflitto con articoli del 2025 che parlavano di uso gratuito Account di lavoro o scuola Una pagina di Microsoft dice che non sono supportati, un’altra cita un account di lavoro con licenza Microsoft Copilot Pagine Microsoft discordanti App condivisibili Fino a due alla volta Pagina di supporto italiana Paesi Microsoft non elenca i paesi Non confermato

Come si avvia una sessione di Copilot Vision?

I passaggi che seguono sono quelli della guida ufficiale italiana. Alcune fonti giornalistiche descrivono un percorso un po’ diverso, spiegato subito dopo l’elenco.

Controlla di aver effettuato l’accesso con un account Microsoft personale e che l’app Copilot sia aggiornata dal Microsoft Store. Verifica nelle impostazioni dell’app Copilot che l’opzione per Vision sia attiva. Microsoft non indica in modo chiaro il nome esatto della voce, quindi cercala nelle impostazioni. Apri l’app Copilot. Puoi premere il tasto Windows, scrivere Copilot e premere Invio. In alternativa usa il tasto Copilot o la scorciatoia Win+C. Avvia una chiamata vocale in Copilot. Per aggiungere la visione alla sessione vocale, seleziona «Condividi schermo». Scegli lo schermo o l’app da condividere. Intorno a ciò che condividi compare un contorno. Quando compare la barra degli strumenti mobile con i controlli di Voce e Visione, Copilot riproduce un saluto audio. Da quel momento puoi parlare e fare domande su ciò che vedi.

Secondo fonti giornalistiche italiane del settembre 2025, in alcune versioni dell’app il pulsante è invece l’icona degli occhiali accanto al campo di testo. In quel caso serve almeno una finestra aperta oltre a Copilot.

I nomi di pulsanti e icone cambiano tra le versioni: se non trovi «Condividi schermo», cerca l’icona degli occhiali.

Come si fa a fermare o silenziare la condivisione?

Per terminare la sessione seleziona «Interrompi» nella barra degli strumenti mobile. Subito dopo, Copilot smette di guardare il contenuto condiviso.

Per disattivare l’audio seleziona l’icona del microfono. Selezionala di nuovo per riprendere a parlare.

Come mi faccio guidare dentro un’app?

Condividi una sola finestra e chiedi, per esempio, «Mostrami come…» seguito dall’operazione. Copilot può mostrare sullo schermo un cursore di evidenziazione che indica dove cliccare. Questa funzione si chiama Highlights.

L’esempio indicato da Microsoft: condividi l’app Impostazioni di Windows e chiedi come attivare la luce notturna. Copilot evidenzia i punti da cliccare, ma il clic lo fai tu.

Le evidenziazioni funzionano con una sola finestra condivisa. Se hai due app in condivisione, il limite di due non vale per questa funzione.

Con Highlights attivo, il pulsante di stop ferma le evidenziazioni e riporta alla normale sessione Vision. Così risulta dal comunicato Insider del 12 maggio 2025.

Per ottenere risposte migliori, come conviene usarlo?

Il consiglio di Microsoft è tenere in primo piano ciò di cui chiedi e non cambiare finestra troppo in fretta.

Vision non analizza contenuti dannosi o protetti da DRM. Se la finestra condivisa è un video o un servizio protetto, aspettati quindi che Copilot non lo commenti.

Copilot Vision può cliccare o agire al posto mio?

No. Vision risponde con la voce ed evidenzia gli elementi sullo schermo, ma non interagisce con il contenuto al posto tuo. Microsoft lo ribadisce sia nella pagina di accessibilità sia in quella sull’avvio di Vision.

Funziona anche fuori dall’app Windows?

Sì. Microsoft indica come punti di accesso anche Edge, con l’account Microsoft personale, e l’app mobile per iOS e Android. I passaggi di questa guida riguardano però solo l’app Copilot su Windows 11.

Che cosa succede ai dati condivisi?

Vision non si attiva da solo: funziona solo durante una sessione che avvii tu. Alla fine della sessione Copilot smette subito di guardare il contenuto condiviso.

Microsoft scrive che le risposte possono essere registrate per monitorare interazioni non sicure. Secondo la pagina in inglese, non datata, i dati di sessione possono restare fino a 47 ore per il feedback e poi vengono cancellati se non c’è feedback.

Evita di condividere finestre con dati sensibili, come home banking o documenti personali. Puoi interrompere in qualsiasi momento.

Copilot Vision è gratis e disponibile in Italia?

Su questi due punti non c’è una risposta certa a novembre 2026. La pagina di supporto italiana di Microsoft dice che per accedere a Copilot Vision serve un abbonamento a Microsoft 365 Personal, Family o Premium. Nel 2025, invece, la stampa scriveva che Vision su Windows era gratuito. Microsoft non ha reso nota una cifra in queste fonti, e il quadro può cambiare: controlla le condizioni nella tua app.

Per l’Italia, una nota di settembre 2025 diceva che Vision era arrivato nell’app Windows, con la versione 1.25092.166.0 o successiva. Una conferma ufficiale più recente non c’è. La pagina italiana di Microsoft avverte che la disponibilità può variare durante l’implementazione e non elenca i paesi.

Il modo più sicuro per scoprirlo è aggiornare l’app dal Microsoft Store e cercare il pulsante nella chiamata vocale.

Quali funzioni potrebbero non essere ancora attive da noi?

Alcune funzioni furono annunciate nel 2025 solo per gli Stati Uniti: la condivisione dell’intero desktop, Vision avviato dalla conversazione vocale e Highlights. Non c’è una conferma ufficiale che siano attive in Italia. Se «Mostrami come…» non produce evidenziazioni sul tuo PC, questa è la spiegazione più probabile.