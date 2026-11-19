di Redazione ZON

In sintesi. Con un contratto da 3 kW, il contatore elettronico e-distribuzione regge senza limiti di tempo fino a 3,3 kW e stacca entro due minuti oltre i 4 kW: forno e lavatrice accesi insieme, che sommati arrivano a circa 4-4,5 kW, superano la potenza. A novembre 2026, passare da 3 a 4 kW costa 91,53 euro una tantum, secondo ARERA.

I punti chiave Un contatore e-distribuzione con contratto da 3 kW regge senza limiti di tempo fino a 3,3 kW e stacca entro due minuti oltre i 4 kW.

Forno e lavatrice accesi insieme assorbono circa 4-4,5 kW, secondo le stime dei siti specializzati.

Il messaggio «DISTACCO IMPOSTO SUPERO POTENZA» sul display indica un supero di potenza; se salta solo il salvavita, la causa è un guasto o una dispersione.

La richiesta di aumento di potenza si presenta al venditore di energia, non al distributore, e per le forniture fino a 6 kW monofase il distributore interviene entro 5 giorni lavorativi negli interventi semplici.

Il passaggio da 3 a 4 kW costa 91,53 euro una tantum, più circa 26 euro l’anno per ogni kW di potenza impegnata in più, secondo ARERA.

Ti salta la luce perché forno e lavatrice, accesi insieme, superano la potenza del tuo contratto. Con un contratto da 3 kW, il più diffuso, il contatore regge senza limiti di tempo fino a 3,3 kW e stacca entro 2 minuti oltre i 4 kW. Se succede spesso, chiedi al tuo venditore di luce un aumento di potenza (ad esempio a 4,5 kW). Se succede di rado, basta non usare i due apparecchi nello stesso momento.

Se invece la corrente salta con pochi apparecchi accesi, la causa può essere un guasto: in quel caso fai controllare l’impianto da un elettricista.

Perché il contatore stacca quando accendo forno e lavatrice insieme?

La potenza impegnata è quella scritta nel contratto. La potenza disponibile è il massimo che puoi prelevare prima che il contatore scatti da solo. Per la maggior parte delle abitazioni la potenza impegnata è di 3 kW.

Lo scatto per supero di potenza non è un guasto. Dipende da quanta potenza chiedi nello stesso istante, non da quanto consumi in un mese. Forno e lavatrice hanno entrambi una fase di riscaldamento molto esigente, e se partono insieme i loro assorbimenti si sommano.

A che potenza stacca un contatore da 3 kW?

La guida tecnica di e-distribuzione sul contatore elettronico monofase indica queste soglie per un contratto da 3 kW. La potenza disponibile senza limiti di tempo arriva fino al 10% oltre quella impegnata, cioè 3,3 kW.

Potenza prelevata Cosa fa il contatore Fino a 3,3 kW Regge senza limiti di tempo Tra 3,3 e 4 kW Regge per almeno tre ore. Sul display compare «RIDURRE CARICO SUPERO POTENZA» dopo 2 minuti e «RISCHIO DISTACCO SUPERO POTENZA» dopo 92 minuti Oltre 4 kW Scatta entro due minuti. I messaggi sul display arrivano dopo circa 1 secondo e dopo 1 minuto

Quando il contatore stacca, sul display compare «DISTACCO IMPOSTO SUPERO POTENZA». Il messaggio resta finché non riattivi l’interruttore, così capisci la causa del distacco.

Queste soglie valgono per il contratto da 3 kW e per i contatori e-distribuzione. Con altre potenze impegnate cambiano: con 4,5 kW impegnati, ad esempio, la potenza disponibile è circa 4,95 kW. Per il trifase i valori sono diversi, e altri distributori possono usare guide proprie.

Quanto assorbono davvero forno e lavatrice?

Apparecchio Assorbimento indicativo Quando Forno elettrico da incasso Circa 3 kW (altre stime: 2-2,5 kW) In fase di riscaldamento Forno con autopulizia pirolitica Fino a 4 kW Durante l’autopulizia Lavatrice 1,5-2,3 kW (altre stime: circa 2 kW) Quando scalda l’acqua

Sommati, i due apparecchi arrivano a circa 4-4,5 kW secondo le stime dei siti specializzati. Sono sopra i 3,3 kW disponibili con un contratto da 3 kW.

I valori variano molto per modello e programma. Il dato affidabile è la potenza targata sull’apparecchio, insieme alla massima potenza prelevata che trovi in bolletta.

Cosa serve per capire il problema e chiedere più potenza?

L’ultima bolletta, con la potenza impegnata (nei dati tecnici della fornitura) e la «potenza massima prelevata» degli ultimi 12 mesi.

La potenza targata degli apparecchi che usi insieme.

Per la richiesta: intestatario del contratto, codice POD, codice cliente e potenza desiderata.

Un budget per il costo una tantum dell’aumento e per il maggior costo fisso annuo, indicati più sotto.

Come si capisce di cosa serve e come si chiede l’aumento, passo per passo?

Quando il contatore stacca, leggi il display. Se compare «DISTACCO IMPOSTO SUPERO POTENZA», è un supero di potenza. Se il display non lo dice e nel quadro salta solo l’interruttore differenziale (il salvavita), la causa è un’altra: guasto o dispersione. Controlla in bolletta la potenza impegnata e la «massima potenza prelevata» degli ultimi 12 mesi. Ti dice quanto ti avvicini al limite nell’uso reale. Stima i kW che ti servono: elenca gli apparecchi che usi insieme, somma i watt, dividi per 1.000 e confronta il risultato con la potenza impegnata. Presenta la richiesta di aumento al tuo venditore di energia, non al distributore. Sarà il venditore a inoltrarla al distributore della tua zona (ad esempio e-distribuzione). Indica i dati richiesti: intestatario, codice POD, codice cliente e potenza desiderata. Per le forniture fino a 6 kW di potenza disponibile il venditore ti propone direttamente un preventivo. Dopo la tua conferma del preventivo, il venditore trasmette la pratica al distributore, che interviene sul contatore.

Puoi scegliere livelli intermedi: per i clienti domestici la potenza impegnata sale a scatti di 0,5 kW fino a 6 kW. Esistono quindi 3,5, 4 o 4,5 kW, non solo 3 o 6.

Quanto costa aumentare la potenza e quanto ci vuole?

Il costo ha due parti. La prima è una tantum: un contributo fisso al venditore più una quota per ogni kW aggiuntivo. Nell’esempio pubblicato da ARERA per il passaggio da 3 a 4 kW sono 23 € fissi più 1,1 × 62,30 € per il kW in più.

Il fattore 1,1 nasce dal fatto che il contributo si calcola sulla potenza disponibile, cioè con il 10% in più. A novembre 2026 e-distribuzione indica 62,30 €/kW per le utenze domestiche, se l’aumento richiesto non supera i 6 kW. Conta l’aumento richiesto, non la potenza finale.

Passaggio Costo una tantum (IVA esclusa) Calcolo Da 3 a 4 kW 91,53 € 23 € + 1,1 × 62,30 € Da 3 a 4,5 kW 125,80 € (stima) 23 € + 1,65 kW × 62,30 € Da 3 a 6 kW 228,59 € (stima) Stima di un sito di settore

La seconda parte è ricorrente. ARERA indica circa 26 € l’anno per ogni kW di potenza impegnata in più. Per un aumento da 3 a 4,5 kW (1,5 kW in più) fanno circa 39 € l’anno applicando quella cifra.

Per i tempi, negli interventi semplici, solo sul contatore e in telegestione, il distributore aumenta la potenza entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta ricevuta dal fornitore. Vale per le forniture fino a 6 kW monofase. Sopra i 6 kW monofase serve un preventivo del distributore, con tempi diversi.

Si può evitare l’aumento?

Se il problema è occasionale, sì. Non usare insieme forno e lavatrice, soprattutto mentre la lavatrice scalda l’acqua, ed evita altri apparecchi ad alto assorbimento nello stesso momento.

Se invece ti ritrovi a spegnere qualcosa ogni giorno, la «massima potenza prelevata» in bolletta ti dice se il limite è davvero troppo stretto per le tue abitudini.

E se salta con pochi apparecchi accesi?

In quel caso difficilmente è un supero di potenza. Può trattarsi di un guasto o di un apparecchio difettoso. Se sul display non compare il messaggio di supero e salta il salvavita, fai controllare l’impianto da un elettricista prima di pensare al contatore.

Quali errori e avvertenze tenere presenti prima di chiedere l’aumento?

Non rivolgerti direttamente al distributore. La richiesta passa dal venditore con cui hai il contratto.

La richiesta passa dal venditore con cui hai il contratto. Le cifre cambiano. ARERA le aggiorna ogni anno. In giro trovi importi più vecchi, come 77,49 €/kW e 61,26 €/kW, contro i 78,81 €/kW e 62,30 €/kW indicati da e-distribuzione per il 2026. Chiedi al fornitore il preventivo aggiornato.

ARERA le aggiorna ogni anno. In giro trovi importi più vecchi, come 77,49 €/kW e 61,26 €/kW, contro i 78,81 €/kW e 62,30 €/kW indicati da e-distribuzione per il 2026. Chiedi al fornitore il preventivo aggiornato. Il contributo fisso può variare. I 23 € sono l’esempio ARERA, e nel mercato libero il venditore può applicare un importo diverso. I contributi per kW sono invece fissati da ARERA e uguali per tutti.

I 23 € sono l’esempio ARERA, e nel mercato libero il venditore può applicare un importo diverso. I contributi per kW sono invece fissati da ARERA e uguali per tutti. Attenzione ai calcoli online. Alcune stime moltiplicano i kW aggiuntivi per 62,30 € senza il fattore 1,1. ARERA applica 1,1 × 62,30 € per kW più il contributo fisso.

Alcune stime moltiplicano i kW aggiuntivi per 62,30 € senza il fattore 1,1. ARERA applica 1,1 × 62,30 € per kW più il contributo fisso. IVA e accise. Le fonti discordano se le cifre siano comprensive di IVA. Per un residente, superare i 3 kW può incidere anche sull’accisa: chiedi conferma al fornitore.

Le fonti discordano se le cifre siano comprensive di IVA. Per un residente, superare i 3 kW può incidere anche sull’accisa: chiedi conferma al fornitore. L’impianto deve essere idoneo. Il distributore può rifiutare l’aumento se quadro o sezione dei cavi non vanno bene. In quel caso serve prima un elettricista abilitato, e in alcuni casi una dichiarazione di conformità aggiornata.

Per sapere se l’aumento conviene nel tuo caso, ti serve un preventivo del tuo fornitore o il parere di un elettricista: questa guida spiega come funziona, non sostituisce una valutazione sul tuo impianto.

Domande frequenti A quanti kW salta il contatore da 3 kW? Con un contratto da 3 kW, il contatore e-distribuzione regge senza limiti di tempo fino a 3,3 kW. Tra 3,3 e 4 kW regge per almeno tre ore, mentre oltre i 4 kW scatta entro due minuti. Come capisco se la luce salta per supero di potenza o per un guasto? Se il display del contatore mostra «DISTACCO IMPOSTO SUPERO POTENZA», la causa è un supero di potenza. Se il display non lo indica e nel quadro salta solo l’interruttore differenziale (il salvavita), la causa è un guasto o una dispersione e conviene far controllare l’impianto da un elettricista. Quanto costa passare da 3 a 4,5 kW? Il costo una tantum stimato è di 125,80 euro, calcolato come 23 euro fissi più 1,65 kW per 62,30 euro. A questo si aggiungono circa 39 euro l’anno di maggior costo fisso, applicando i circa 26 euro per kW indicati da ARERA. Le fonti discordano sull’IVA, quindi conviene chiedere un preventivo aggiornato al fornitore. Come si chiede l’aumento di potenza della luce? La richiesta si presenta al venditore di energia con cui si ha il contratto, non al distributore. Servono intestatario, codice POD, codice cliente e potenza desiderata. Dopo la conferma del preventivo, il venditore trasmette la pratica al distributore, che interviene sul contatore. Quanto tempo ci vuole per aumentare la potenza del contatore? Negli interventi semplici, solo sul contatore e in telegestione, il distributore aumenta la potenza entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta ricevuta dal fornitore. Vale per le forniture fino a 6 kW monofase. Sopra i 6 kW monofase serve un preventivo del distributore, con tempi diversi.

Fonte: Aumento di potenza del contatore: costi e tempi · Aumento potenza contatore 2026: da 3 a 4,5 kW costa 138 €, a 6 kW 251 € ·