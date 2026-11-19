di Redazione ZON

In sintesi. «Wetter» significa «tempo atmosferico» in tedesco ed è in tendenza su Google Italia con oltre mille ricerche. A Berlino il 19 novembre 2026 piove, con massima di circa 9 gradi. Secondo il Deutscher Wetterdienst (DWD), le notti su venerdì 20 e sabato 21 novembre portano rischio ghiaccio, mentre la notte su lunedì 23 novembre sono possibili brevi nevicate.

I punti chiave «Wetter» significa «tempo atmosferico» in tedesco e ha oltre mille ricerche su Google Italia.

A Berlino il 19 novembre 2026 la pioggia è persistente, con massima di circa 9 gradi e raffiche fino a 49 km/h secondo wetter.com.

Il Deutscher Wetterdienst avverte di possibile ghiaccio a Berlino nelle notti tra il 19 e il 20 novembre e tra il 20 e il 21 novembre 2026.

Il Deutscher Wetterdienst prevede brevi rovesci di neve locali a Berlino nella notte tra il 22 e il 23 novembre 2026, con minima tra 0 e -2 °C.

Lunedì 23 novembre 2026 a Berlino è la giornata più fredda del periodo, con massima di 3 °C.

«Wetter», che in tedesco significa «tempo atmosferico», è in tendenza su Google Italia con oltre mille ricerche. A Berlino il 19 novembre 2026 piove e il freddo aumenta fino alla possibile neve.

A Berlino il 19 novembre 2026 piove e il vento è forte

Secondo il Deutscher Wetterdienst (DWD), il servizio meteorologico tedesco, e wetter.com, giovedì 19 novembre 2026 a Berlino la pioggia è persistente. La massima è di circa 9 gradi.

La pioggia arriva da ovest a partire da mezzogiorno. Le raffiche raggiungono i 49 km/h secondo wetter.com e la temperatura percepita è di circa 7 gradi.

Come cambia il tempo a Berlino fino al 23 novembre 2026

Le previsioni del DWD indicano un calo graduale delle temperature da giovedì 19 a lunedì 23 novembre 2026.

Giorno Temperature Previsione Giovedì 19 novembre massima circa 9 °C pioggia persistente, raffiche fino a 49 km/h Notte su venerdì 20 novembre minima circa 1 °C molto nuvoloso, pioggia a tratti, possibile ghiaccio Venerdì 20 novembre massima tra 4 e 7 °C nuvole dense, pioggia a tratti Notte su sabato 21 novembre minima fino a -1 °C possibile ghiaccio in alcune zone Sabato 21 e domenica 22 novembre massima tra 5 e 7 °C nuvole e rovesci sparsi Notte su lunedì 23 novembre minima tra 0 e -2 °C possibili brevi rovesci di neve locali Lunedì 23 novembre massima 3 °C giornata più fredda del periodo

Il rischio di ghiaccio e la possibile prima neve

Il DWD avverte che nelle notti tra il 19 e il 20 novembre e tra il 20 e il 21 novembre 2026 a Berlino può formarsi ghiaccio. Il motivo è l’acqua che gela sul terreno bagnato.

La possibile prima neve riguarda la notte tra domenica 22 e lunedì 23 novembre 2026. Il DWD prevede in quel caso brevi rovesci nevosi locali.

Secondo il DWD, sopra Berlino passano ripetutamente aree di bassa pressione. Per questo il tempo resta variabile e ventoso.

Cosa era successo il 18 novembre 2026 tra Berlino e Brandenburg

Mercoledì 18 novembre 2026 il DWD ha avvertito di una situazione di vento forte a Berlino. L’allerta per tempesta valeva dalle 13 alle 21, soprattutto in prossimità dei temporali, con temperature tra 10 e 13 gradi.

Nel Brandenburg, il Land tedesco che comprende l’area intorno a Berlino, il DWD ha previsto raffiche fino a 60 km/h in gran parte del territorio. Nel nord della regione, nel pomeriggio, ha indicato raffiche temporanee intorno ai 70 km/h.

Il DWD non escludeva brevi temporali con raffiche tra 80 e 90 km/h. A queste velocità possono spezzarsi rami e volare oggetti non fissati.

Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre 2026 il vento si è calmato e la pioggia è diminuita. Le temperature notturne a Berlino sono state indicate tra 4 e 8 gradi.

Per il Brandenburg, giovedì 19 novembre 2026, il DWD ha previsto massime tra 6 gradi nella Prignitz e 11 gradi nella Niederlausitz. A Berlino la massima è attesa intorno ai 9 gradi.

Domande frequenti Cosa significa «wetter» in tedesco? «Wetter» in tedesco significa «tempo atmosferico». Il termine è in tendenza su Google Italia con oltre mille ricerche, legate al freddo e alla possibile prima neve a Berlino. Che tempo fa a Berlino il 19 novembre 2026? Giovedì 19 novembre 2026 a Berlino la pioggia è persistente e la massima è di circa 9 gradi. Secondo wetter.com le raffiche raggiungono i 49 km/h e la temperatura percepita è di circa 7 gradi. Quando può nevicare a Berlino? Secondo il Deutscher Wetterdienst (DWD), la possibile prima neve a Berlino riguarda la notte tra domenica 22 e lunedì 23 novembre 2026. Il DWD prevede in quel caso brevi rovesci nevosi locali, con minima tra 0 e -2 °C. Ci sarà ghiaccio a Berlino nei prossimi giorni? Sì, il Deutscher Wetterdienst avverte che nelle notti tra il 19 e il 20 novembre e tra il 20 e il 21 novembre 2026 a Berlino può formarsi ghiaccio. Il motivo è l’acqua che gela sul terreno bagnato. Quanto è stato forte il vento a Berlino e nel Brandenburg il 18 novembre 2026? Mercoledì 18 novembre 2026 il Deutscher Wetterdienst ha emesso un’allerta per tempesta a Berlino, valida dalle 13 alle 21. Nel Brandenburg ha previsto raffiche fino a 60 km/h in gran parte del territorio e intorno a 70 km/h nel nord nel pomeriggio.

Immagine di repertorio

Fonte: t-online.de (Berlino) · Lausitzer Rundschau · Berlin.de