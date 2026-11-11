Vortice polare in rallentamento a novembre: che inverno aspetta l’Italia

di Redazione ZON

In sintesi. All’11 novembre 2026 il vortice polare artico sta rallentando e le simulazioni ipotizzano un riscaldamento stratosferico improvviso. Secondo gli scienziati dell’ECMWF, la perturbazione del vortice stratosferico del 2026 è la più precoce mai osservata. Per l’Italia non ci sono ancora elementi per prevedere gelo: le previsioni indicano una perturbazione atlantica con temperature in linea con novembre.

I punti chiave Gli scienziati del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) definiscono la perturbazione del vortice stratosferico del 2026 la più precoce mai osservata.

Un riscaldamento stratosferico maggiore a novembre si è verificato tre volte nelle serie storiche che partono dagli anni Cinquanta: nel 1958, nel 1968 e nel 2025.

Il Met Office britannico ritiene che l’arrivo anticipato dell’evento possa limitarne gli effetti sul freddo al suolo.

I ricercatori non concordano sul ruolo di El Niño: alcuni lo ritengono un fattore dell’indebolimento del vortice polare, altri indicano un’alta pressione intensa tra Scandinavia e Russia nordoccidentale.

Le previsioni disponibili all’11 novembre 2026 indicano per l’Italia una perturbazione dall’Atlantico, con temperature in linea con quelle attese a novembre.

Il vortice polare sta rallentando e le simulazioni ipotizzano un riscaldamento stratosferico improvviso già a novembre 2026: per l’Italia non ci sono ancora elementi per prevedere gelo.

Per ora si tratta solo di ipotesi, ma gli esperti sono in allerta. Il fenomeno, se confermato, avrebbe un solo precedente recente: quello del 2025.

Che cos’è il vortice polare e come si comporta di solito

Il vortice polare è una vasta circolazione di venti occidentali che si sviluppa nella stratosfera, a decine di chilometri di altezza sopra le regioni artiche. Al suo interno racchiude una grande massa di aria molto fredda.

In autunno, con il raffreddamento del Polo Nord, il vortice polare tende a rafforzarsi e raggiunge il massimo sviluppo intorno a gennaio. Nella seconda parte della stagione fredda può perdere intensità, e talvolta questo favorisce la discesa di masse d’aria artica verso latitudini più meridionali.

Perché il riscaldamento stratosferico di novembre 2026 è osservato con attenzione

Il fenomeno si chiama Sudden Stratospheric Warming (SSW), cioè riscaldamento stratosferico improvviso. Consiste in un rapido riscaldamento della stratosfera polare e, nei casi maggiori, nell’inversione dei venti zonali medi da occidentali a orientali.

Secondo gli scienziati del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), la perturbazione del vortice stratosferico di quest’anno è la più precoce mai osservata, per quanto risulta dalle osservazioni disponibili.

Un riscaldamento stratosferico maggiore a novembre si è verificato soltanto tre volte nelle serie storiche che partono dagli anni Cinquanta: nel 1958, nel 1968 e nel 2025.

Onde planetarie ed El Niño: le ipotesi sulle cause

La spiegazione principale riguarda le onde planetarie. Sono grandi ondulazioni della circolazione atmosferica che nascono nella troposfera, lo strato più basso dell’atmosfera, e possono salire fino alla stratosfera.

Quando le onde planetarie diventano particolarmente intense, trasferiscono energia alla circolazione stratosferica. Così rallentano i venti occidentali e modificano la struttura del vortice polare.

Sul ruolo di El Niño i ricercatori non sono tutti d’accordo. El Niño è il riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico equatoriale, quest’anno particolarmente elevato. Alcuni studiosi ritengono che abbia favorito l’indebolimento del vortice. Altri attribuiscono il ruolo principale a un’alta pressione eccezionalmente intensa tra la Scandinavia e la Russia nordoccidentale.

Quali effetti può avere sull’inverno italiano

Perché un disturbo stratosferico produca effetti al suolo, le anomalie devono propagarsi verso gli strati atmosferici inferiori. Il processo può richiedere diverse settimane e non sempre si verifica.

Secondo gli esperti del Met Office britannico, l’arrivo così anticipato dell’evento potrebbe limitarne gli effetti sul freddo al suolo. Le regioni artiche e la Siberia, infatti, non hanno ancora raggiunto le temperature molto basse tipiche del pieno inverno.

Sempre secondo il Met Office, la forte influenza di El Niño potrebbe mitigare alcune delle conseguenze fredde e rendere più complessa l’evoluzione della stagione.

Le previsioni disponibili all’11 novembre 2026 indicano l’arrivo di una perturbazione dall’Atlantico, non dall’Artico. Colpirà in particolare le regioni del centro, con precipitazioni intense e venti forti. Le temperature dovrebbero restare in linea con quelle attese a novembre.