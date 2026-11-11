Ciclone Harry, onda record di 16,6 metri nel Mediterraneo: cosa l’ha amplificata

di Redazione ZON

In sintesi. Il ciclone Harry ha generato nel Mediterraneo, a gennaio 2026, un’onda alta 16,6 metri, la più alta mai registrata nel bacino. Secondo uno studio pubblicato su Communications Earth & Environment, canyon sottomarini, antichi alvei fluviali sommersi, pianure alluvionali costiere e urbanizzazione dei litorali hanno amplificato gli effetti su coste di Sicilia, Sardegna, Calabria e Malta.

I punti chiave Il ciclone Harry ha generato nel Mediterraneo, a gennaio 2026, un’onda alta 16,6 metri, la più alta mai registrata nel bacino.

Tra il 19 e il 22 gennaio 2026 il ciclone Harry ha devastato infrastrutture e stabilimenti balneari sulle coste italiane e ha cancellato tratti di litorale.

In alcuni casi le mareggiate del ciclone Harry sono penetrate per oltre 500 metri nell’entroterra.

I ricercatori del progetto WAVEGUARD hanno eseguito simulazioni in 19 siti costieri di Sicilia, Sardegna, Calabria e Malta.

Il Mediterraneo si sta riscaldando circa il 20% più velocemente della media globale a causa del cambiamento climatico.

A gennaio 2026 il ciclone Harry ha generato nel Mediterraneo un’onda alta 16,6 metri, la più alta mai registrata nel bacino. Un nuovo studio spiega quali fattori locali hanno amplificato gli effetti sulle coste.

Il ciclone Harry è l’evento ciclonico più intenso mai documentato nel Mediterraneo in termini di risposta delle acque marine. Tra il 19 e il 22 gennaio 2026 ha devastato infrastrutture e stabilimenti balneari sulle coste italiane e ha cancellato tratti di litorale.

Le coste più colpite sono state Sardegna, Sicilia e Malta

Gli effetti più gravi delle inondazioni si sono registrati in Sicilia, Sardegna e Calabria. In alcuni casi le mareggiate sono penetrate per oltre 500 metri nell’entroterra, un’estensione senza precedenti negli ultimi decenni.

Area Livello dell’acqua lungo la costa Superficie allagata Sardegna meridionale fino a 2 metri oltre 10 km² Sud-est della Sicilia dato non indicato nello studio oltre 7 km² Malta fino a 3 metri dato non indicato nello studio

Canyon sottomarini e pianure costiere hanno concentrato la forza dell’acqua

Secondo lo studio, a rendere onde e allagamenti così estesi non è stata solo l’intensità del ciclone. Hanno pesato anche le caratteristiche del territorio, sia naturali sia legate all’intervento umano.

Canyon sottomarini: sono profonde incisioni nella scarpata continentale. Deviano il percorso delle onde per rifrazione e ne concentrano l’energia, con livelli d’acqua più alti vicino alla costa, come a Catanzaro Lido, in Calabria.

sono profonde incisioni nella scarpata continentale. Deviano il percorso delle onde per rifrazione e ne concentrano l’energia, con livelli d’acqua più alti vicino alla costa, come a Catanzaro Lido, in Calabria. Antichi alvei fluviali sommersi: fanno da corsie preferenziali per l’acqua, che entra più facilmente nell’entroterra, come a Ognina, in Sicilia.

fanno da corsie preferenziali per l’acqua, che entra più facilmente nell’entroterra, come a Ognina, in Sicilia. Pianure alluvionali costiere: favoriscono l’ingresso e l’accumulo delle acque fino a 500 metri dalla costa, come nella piana del Simeto, in Sicilia orientale.

favoriscono l’ingresso e l’accumulo delle acque fino a 500 metri dalla costa, come nella piana del Simeto, in Sicilia orientale. Urbanizzazione dei litorali: la distribuzione di edifici e infrastrutture può modificare il deflusso delle acque e aggravare i danni.

Come i ricercatori hanno ricostruito l’evento anche con i sismografi

Lo studio è stato pubblicato su Communications Earth & Environment. Fa parte del progetto WAVEGUARD, che punta a migliorare monitoraggio e mitigazione del rischio costiero legato agli eventi meteo-marini estremi nel Canale di Sicilia.

Hanno partecipato l’Università degli Studi di Bari e quella di Catania, con il contributo di INGV, CNR, ISPRA, Università di Palermo, Università del Colorado e Royal Observatory del Belgio.

I ricercatori hanno analizzato i dati raccolti tra il 15 e il 25 gennaio 2026 e quelli dei decenni precedenti. Le fonti sono satelliti, boe, analisi meteorologiche e sismiche, rilievi topografici e batimetrici, combinati con simulazioni numeriche ad alta risoluzione.

Le analisi sismiche hanno riguardato 55 stazioni nel Mediterraneo. Hanno rilevato il “microseism”, un rumore sismico prodotto dall’interazione tra massa d’acqua e fondale. Permette di osservare più nel dettaglio gli eventi marini estremi, in tempo reale e nello storico, e di valutarne l’intensità.

Per capire dove gli effetti siano stati più gravi, il team ha eseguito simulazioni in 19 siti costieri di Sicilia, Sardegna, Calabria e Malta. I risultati indicano un ruolo chiaro della geomorfologia locale nell’amplificare gli effetti sulle coste.

Il riscaldamento del Mediterraneo rende questi eventi più frequenti

Il Mediterraneo è un bacino relativamente piccolo e semichiuso. A causa del cambiamento climatico si sta riscaldando circa il 20% più velocemente della media globale.

Secondo lo studio, queste temperature alimentano cicloni sempre più frequenti e intensi, con gravi conseguenze per le località costiere.

Per limitare i danni più gravi, i ricercatori indicano la necessità di una corretta pianificazione territoriale. Deve basarsi sulla conoscenza dei fattori che amplificano il rischio, individuabili in anticipo con monitoraggio e rilievi ad alta risoluzione.

Domande frequenti Quanto è stata alta l’onda del ciclone Harry nel Mediterraneo? A gennaio 2026 il ciclone Harry ha generato nel Mediterraneo un’onda alta 16,6 metri. È la più alta mai registrata nel bacino. Perché il ciclone Harry ha fatto così tanti danni sulle coste? Secondo lo studio pubblicato su Communications Earth & Environment, non ha pesato solo l’intensità del ciclone. Hanno contribuito canyon sottomarini, antichi alvei fluviali sommersi, pianure alluvionali costiere e urbanizzazione dei litorali, che hanno concentrato la forza dell’acqua o ne hanno favorito l’ingresso nell’entroterra. Fin dove sono arrivate le mareggiate del ciclone Harry? In alcuni casi le mareggiate sono penetrate per oltre 500 metri nell’entroterra, un’estensione senza precedenti negli ultimi decenni. Nella Sardegna meridionale la superficie allagata supera i 10 km², nel sud-est della Sicilia supera i 7 km². Come hanno studiato l’onda del ciclone Harry i ricercatori? Hanno analizzato dati di satelliti, boe, analisi meteorologiche e sismiche, rilievi topografici e batimetrici, combinati con simulazioni numeriche ad alta risoluzione. Le analisi sismiche hanno usato 55 stazioni nel Mediterraneo, che hanno rilevato il “microseism”, un rumore sismico prodotto dall’interazione tra massa d’acqua e fondale. Il Mediterraneo si sta riscaldando più del resto del mondo? Secondo lo studio, a causa del cambiamento climatico il Mediterraneo si sta riscaldando circa il 20% più velocemente della media globale. Queste temperature alimentano cicloni sempre più frequenti e intensi.