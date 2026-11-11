Scossa di terremoto 4.1 nel Tirreno, avvertita a Palermo, Messina e alle Eolie: la sequenza conta 306 eventi
In sintesi. L’11 novembre 2026 alle 6:12 una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nel Tirreno meridionale, a circa 30 km a nord-ovest di Alicudi, a 8,2 km di profondità. La scossa è stata avvertita alle Isole Eolie, a Palermo e a Messina. Al momento non risultano danni a persone né a cose.
I punti chiave
- La Sala sismica dell’INGV di Roma ha localizzato l’epicentro della scossa di magnitudo 4.1 dell’11 novembre 2026 a circa 30 km a nord-ovest di Alicudi, a 8,2 km di profondità.
- Dopo la scossa principale dell’11 novembre 2026 sono state registrate altre cinque scosse in due ore, con magnitudo comprese tra 2.1 e 2.6.
- La sequenza sismica iniziata il 20 ottobre 2026 nel Tirreno meridionale conta 306 terremoti all’11 novembre 2026.
- La scossa più forte della sequenza è quella del 23 ottobre 2026, di magnitudo 5.5.
- L’INGV esclude una correlazione tra i terremoti in corso e il vulcano sottomarino Marsili, che si trova a oltre 200 km dall’area della sequenza.
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 6:12 dell’11 novembre 2026 nel Tirreno meridionale, al largo della Sicilia, ed è stata avvertita alle Isole Eolie, a Palermo e a Messina.
La Sala sismica dell’INGV di Roma ha localizzato l’epicentro a circa 30 km a nord-ovest di Alicudi, a 8,2 km di profondità. L’epicentro dista circa 91 km da Bagheria e circa 95 km a nord-est di Palermo.
Dopo la scossa principale sono state registrate altre cinque scosse nella stessa area, a circa 10 km di profondità, nell’arco di due ore. Le repliche hanno magnitudo comprese tra 2.1 e 2.6.
Quanti terremoti ha prodotto la sequenza iniziata il 20 ottobre 2026
All’11 novembre 2026 la sequenza sismica nel Tirreno meridionale conta 306 terremoti. La scossa più forte è quella del 23 ottobre 2026, di magnitudo 5.5, localizzata poco a nord-est rispetto all’epicentro dell’11 novembre.
|Magnitudo
|Numero di eventi
|5 o superiore
|2
|Tra 4 e 5
|6
|Tra 3 e 4
|34
|Totale della sequenza
|306
Perché il Tirreno meridionale è un’area soggetta a terremoti
A grande scala, la causa è la convergenza tra la placca Africana e la placca Eurasiatica. A livello locale si tratta di terremoti superficiali, innescati dalla rottura di diverse porzioni della stessa faglia.
L’INGV descrive così la zona a ovest dell’arcipelago eoliano:
«L’area interessata dalla sequenza a ovest dell’arcipelago eoliano è caratterizzata da una tettonica complessa e da una sismicità crostale frequente.»
I terremoti non sono collegati al vulcano Marsili
Il vulcano sottomarino Marsili si trova a oltre 200 km dall’area della sequenza, e l’INGV esclude una correlazione con i terremoti in corso.
Il meccanismo di rottura di questi eventi è di tipo compressivo, mentre il vulcanismo del Marsili è legato a un regime distensivo. In termini semplici, i due fenomeni agiscono in modo opposto: uno spinge, l’altro tira.
Danni e prossime scosse: cosa si sa finora
Le scosse dell’11 novembre 2026 non hanno causato particolari disagi alla popolazione. Al momento non sono stati registrati danni né a persone né a cose.
Non è possibile dire come evolverà la sequenza né quando arriverà la prossima scossa. L’elenco aggiornato degli eventi è consultabile sul sito dell’INGV.
Domande frequenti
Dove è stato l’epicentro del terremoto dell’11 novembre 2026?
La Sala sismica dell’INGV di Roma ha localizzato l’epicentro nel Tirreno meridionale, a circa 30 km a nord-ovest di Alicudi, a 8,2 km di profondità. La scossa, di magnitudo 4.1, è stata avvertita alle Isole Eolie, a Palermo e a Messina.
Quanti terremoti ci sono stati nel Tirreno meridionale dal 20 ottobre 2026?
All’11 novembre 2026 la sequenza sismica nel Tirreno meridionale conta 306 terremoti. La scossa più forte è quella del 23 ottobre 2026, di magnitudo 5.5.
I terremoti nel Tirreno sono collegati al vulcano Marsili?
No, l’INGV esclude una correlazione. Il Marsili si trova a oltre 200 km dall’area della sequenza, e il meccanismo di rottura dei terremoti è di tipo compressivo, mentre il vulcanismo del Marsili è legato a un regime distensivo.
Ci sono stati danni dopo la scossa di magnitudo 4.1 nel Tirreno?
Le scosse dell’11 novembre 2026 non hanno causato particolari disagi alla popolazione. Al momento non sono stati registrati danni né a persone né a cose.
Perché il Tirreno meridionale è soggetto a terremoti?
A grande scala la causa è la convergenza tra la placca Africana e la placca Eurasiatica. A livello locale si tratta di terremoti superficiali, innescati dalla rottura di diverse porzioni della stessa faglia.
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