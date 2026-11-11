Scossa di terremoto 4.1 nel Tirreno, avvertita a Palermo, Messina e alle Eolie: la sequenza conta 306 eventi

di Redazione ZON

In sintesi. L’11 novembre 2026 alle 6:12 una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nel Tirreno meridionale, a circa 30 km a nord-ovest di Alicudi, a 8,2 km di profondità. La scossa è stata avvertita alle Isole Eolie, a Palermo e a Messina. Al momento non risultano danni a persone né a cose.

I punti chiave La Sala sismica dell’INGV di Roma ha localizzato l’epicentro della scossa di magnitudo 4.1 dell’11 novembre 2026 a circa 30 km a nord-ovest di Alicudi, a 8,2 km di profondità.

Dopo la scossa principale dell’11 novembre 2026 sono state registrate altre cinque scosse in due ore, con magnitudo comprese tra 2.1 e 2.6.

La sequenza sismica iniziata il 20 ottobre 2026 nel Tirreno meridionale conta 306 terremoti all’11 novembre 2026.

La scossa più forte della sequenza è quella del 23 ottobre 2026, di magnitudo 5.5.

L’INGV esclude una correlazione tra i terremoti in corso e il vulcano sottomarino Marsili, che si trova a oltre 200 km dall’area della sequenza.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 6:12 dell’11 novembre 2026 nel Tirreno meridionale, al largo della Sicilia, ed è stata avvertita alle Isole Eolie, a Palermo e a Messina.

La Sala sismica dell’INGV di Roma ha localizzato l’epicentro a circa 30 km a nord-ovest di Alicudi, a 8,2 km di profondità. L’epicentro dista circa 91 km da Bagheria e circa 95 km a nord-est di Palermo.

Dopo la scossa principale sono state registrate altre cinque scosse nella stessa area, a circa 10 km di profondità, nell’arco di due ore. Le repliche hanno magnitudo comprese tra 2.1 e 2.6.

Quanti terremoti ha prodotto la sequenza iniziata il 20 ottobre 2026

All’11 novembre 2026 la sequenza sismica nel Tirreno meridionale conta 306 terremoti. La scossa più forte è quella del 23 ottobre 2026, di magnitudo 5.5, localizzata poco a nord-est rispetto all’epicentro dell’11 novembre.

Magnitudo Numero di eventi 5 o superiore 2 Tra 4 e 5 6 Tra 3 e 4 34 Totale della sequenza 306

Perché il Tirreno meridionale è un’area soggetta a terremoti

A grande scala, la causa è la convergenza tra la placca Africana e la placca Eurasiatica. A livello locale si tratta di terremoti superficiali, innescati dalla rottura di diverse porzioni della stessa faglia.

L’INGV descrive così la zona a ovest dell’arcipelago eoliano:

«L’area interessata dalla sequenza a ovest dell’arcipelago eoliano è caratterizzata da una tettonica complessa e da una sismicità crostale frequente.»

I terremoti non sono collegati al vulcano Marsili

Il vulcano sottomarino Marsili si trova a oltre 200 km dall’area della sequenza, e l’INGV esclude una correlazione con i terremoti in corso.

Il meccanismo di rottura di questi eventi è di tipo compressivo, mentre il vulcanismo del Marsili è legato a un regime distensivo. In termini semplici, i due fenomeni agiscono in modo opposto: uno spinge, l’altro tira.

Danni e prossime scosse: cosa si sa finora

Le scosse dell’11 novembre 2026 non hanno causato particolari disagi alla popolazione. Al momento non sono stati registrati danni né a persone né a cose.

Non è possibile dire come evolverà la sequenza né quando arriverà la prossima scossa. L’elenco aggiornato degli eventi è consultabile sul sito dell’INGV.