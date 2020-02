Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi a causa di una serie di scosse di terremoto che hanno colpito la Calabria. Cosenza e Rende le città colpite

Trema la terra in Calabria. Nel pomeriggio di oggi una serie di scosse di terremoto ha colpito la regione del sud Italia: ad essere interessate sono state nello specifico Cosenza e Rende.

Una prima scossa è stata avvertita alle ore 16:57 nei pressi del vulcano Marsili nel Mar Tirreno al largo di Paola, in provincia di Cosenza. Si è trattato di una scossa di magnitudo 3.4, secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, verificatasi ad una profondità di 7.1 km. La seconda, superiore di un grado di magnitudo e con una profondità di 10.3 km ha avuto epicentro a due chilometri ad est di Rende. Qui molte persone si sono riversate in strada dopo aver avvertito il tremore, ma per il momento non si hanno notizie relative a danni a cose o a persone rimaste ferite.

Sembra essersi verificata inoltre una terza scossa di terremoto di magnitudo 2.8 alle ore 17:25 nuovamente al largo del Tirreno, nei pressi del vulcano Marsili.

La seconda scossa è stata attribuita al 6° grado della scala Mercalli ed è stata avvertita in gran parte della Calabria, dal Pollino all’Aspromonte, e persino in Basilicata e Campania fino a Napoli e Salerno.

