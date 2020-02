In Basilicata emessa una nuova ordinanza cautelativa. Quarantena per tutti i lucani provenienti dalle regioni dei focolai Coronavirus. Ad annunciarlo il governatore Bardi, chiuse anche le università

La Basilicata è l’ennesima regione che assume provvedimenti cautelativi contro l’emergenza nazionale Coronavirus. L’ordinanza del governatore Bardi annuncia 14 giorni di quarantena per i lucani provenienti dalle regioni focolaio. Dunque per chi rientrasse in Basilicata e dovesse provenire da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria, dovrà spontaneamente rimanere presso il proprio domicilio per 14 giorni.

La decisione deriva dalla chiusura delle università e dall’interruzione di tutte le attività scolastiche, misura per la quale si prevede un massiccio rientro per tutti i lucani residenti nelle regioni a rischio. Le persone interessate dall’ordinanza, dovranno comunicare la propria presenza alle autorità competenti attraverso i numeri verdi. Potranno digitare il numero del Ministero della Salute, il 1500 o il 118.

Il governatore Bardi ha inoltre predisposto ai sindaci di tutti i comuni della Basilicata, in collaborazione con le altre istituzioni, di censire i cittadini provenienti appunto dalle regioni indicate. L’ordinanza del 23 febbraio è stata inoltrata ai prefetti competenti per territorio, ai quale spetterà la notifica ai comuni. È inoltre possibile consultare il provvedimento sul sito web della Regione Basilicata.

