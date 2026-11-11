Chi l’ha visto?, anticipazioni dell’11 novembre 2026: i casi Plicchi, Gregori e Grosso

di Redazione ZON

In sintesi. La puntata di «Chi l’ha visto?» di mercoledì 11 novembre 2026 va in onda alle 21.20 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Tratta tre casi: la morte di Vincent Plicchi a Bologna il 9 ottobre 2023, la scomparsa di Mirella Gregori a Roma nel 1983 e la scomparsa di Donatella Grosso a Francavilla al Mare nel 1996.

I punti chiave «Chi l’ha visto?» va in onda mercoledì 11 novembre 2026 alle 21.20 su Rai 3.

Le puntate di «Chi l’ha visto?» sono disponibili in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Vincent Plicchi, 23 anni, di Bologna, si è tolto la vita il 9 ottobre 2023 dopo una campagna di insulti e false accuse online.

L’udienza davanti al gip di Bologna sul caso Plicchi, fissata al 9 ottobre 2026, è stata rinviata al 15 gennaio 2027 per un problema di notifica all’unica persona indagata.

Mirella Gregori aveva 15 anni quando è scomparsa a Roma il 7 maggio 1983; Donatella Grosso è scomparsa da Francavilla al Mare il 26 luglio 1996.

Attenzione: spoiler. Mercoledì 11 novembre 2026, alle 21.20 su Rai 3, la nuova puntata di «Chi l’ha visto?» tratta tre casi: la morte di Vincent Plicchi, la scomparsa di Mirella Gregori e quella di Donatella Grosso.

I tre casi della puntata in sintesi

Caso Data Luogo Vincent Plicchi 9 ottobre 2023 Bologna Mirella Gregori 7 maggio 1983 Roma Donatella Grosso 26 luglio 1996 Francavilla al Mare

La storia di Vincent Plicchi e la campagna di odio online

Vincent Plicchi, conosciuto sui social come Inquisitor Ghost, aveva 23 anni ed era di Bologna. Si è tolto la vita il 9 ottobre 2023, dopo essere stato travolto da insulti e false accuse, comprese quelle di pedofilia.

In puntata parla il padre di Vincent. Racconta il dolore e la battaglia della famiglia e critica l’anonimato garantito dalle piattaforme e la facilità con cui, dietro uno schermo, si può colpire una persona.

Sul piano giudiziario, l’udienza davanti al gip di Bologna del 9 ottobre 2026 è stata rinviata al 15 gennaio 2027 per un problema nella notifica all’unica persona attualmente indagata. I legali della famiglia chiedono nuovi accertamenti e di approfondire il coinvolgimento di altre persone nella campagna diffamatoria.

Mirella Gregori, a oltre quarant’anni dalla scomparsa emergono nuovi elementi

Mirella Gregori aveva 15 anni quando sparì a Roma il 7 maggio 1983, dopo essere uscita di casa in seguito a una misteriosa citofonata. La puntata propone testimonianze e particolari inediti.

Tra gli ultimi luoghi in cui fu vista c’è il bar della famiglia dell’amica Sonia De Vito, in via Nomentana. Sotto quel locale è stata individuata una botola murata che conduce a un ambiente sotterraneo.

La Commissione parlamentare d’inchiesta ha rivolto l’attenzione all’identità di «Alessandro», l’autore della citofonata, e ha ascoltato un conoscente di Mirella. C’è anche l’appello della suora che preparò Mirella alla prima comunione: non smettere di cercarla.

Donatella Grosso, scomparsa da Francavilla al Mare nel 1996

Nella notte del 26 luglio 1996 Donatella Grosso, allora giovane laureata in lingue, lasciò la propria abitazione di Francavilla al Mare con due grosse valigie. Il fidanzato raccontò di averla accompagnata alla stazione di Pescara, ma quella sera nessuno confermò di averla vista arrivare.

Nel 2009, dopo una nuova riapertura del caso, l’ex fidanzato risultò indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Le indagini non hanno portato a una ricostruzione definitiva. A distanza di tre decenni, la trasmissione ripercorre l’intera storia.

Dove vedere Chi l’ha visto? in tv e in streaming

La puntata va in onda mercoledì 11 novembre 2026 su Rai 3, a partire dalle 21.20. Le puntate del programma sono disponibili in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.