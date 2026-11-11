HBO Max e Paramount+ in un unico abbonamento dal 2027: cosa prevede l’offerta di Skydance

di Redazione ZON

In sintesi. Dall’inizio del 2027 gli utenti potranno abbonarsi con una sola sottoscrizione sia a HBO Max sia a Paramount+. Skydance, che ha concluso l’acquisizione di Warner Bros. Discovery e ha come amministratore delegato David Ellison, ha confermato l’offerta e la presenta come primo passo verso un servizio di streaming unificato.

I punti chiave Dall’inizio del 2027 HBO Max e Paramount+ saranno disponibili in un unico abbonamento.

Con una sola sottoscrizione gli utenti accederanno all’offerta di entrambe le piattaforme di streaming.

Skydance ha concluso l’acquisizione di Warner Bros. Discovery e il pacchetto è uno dei suoi primi passi operativi.

David Ellison, amministratore delegato di Skydance, definisce il pacchetto un primo passo verso un servizio completamente unificato.

L’offerta combinata riunisce franchise cinematografici, serie televisive cult e grandi eventi sportivi.

HBO Max e Paramount+ arriveranno in un unico abbonamento dall’inizio del 2027. Con una sola sottoscrizione gli utenti potranno accedere all’offerta di entrambe le piattaforme di streaming.

Cosa prevede il pacchetto unico di HBO Max e Paramount+

La conferma ufficiale dell’iniziativa recita:

«A partire dall’inizio del 2027, i consumatori potranno abbonarsi a entrambi i servizi di streaming di alto livello, beneficiando di un valore ancora maggiore»

L’offerta combinata riunisce in un’unica proposta commerciale franchise cinematografici di grande successo, serie televisive cult e grandi eventi sportivi.

L’ipotesi del pacchetto era stata anticipata nei giorni precedenti la conferma ufficiale.

Perché Skydance punta a un servizio di streaming unificato

Il pacchetto è uno dei primi passi operativi compiuti da Skydance dopo aver concluso l’acquisizione di Warner Bros. Discovery. L’obiettivo è valorizzare i due cataloghi con un’integrazione commerciale.

David Ellison, amministratore delegato di Skydance, ha parlato durante una conferenza con gli investitori. Ha spiegato che il nuovo pacchetto è soltanto un primo passo verso un percorso più ampio, destinato a sfociare nel tempo in un servizio completamente unificato.

Ellison ha anche sottolineato che i due cataloghi sono complementari e che i rispettivi pubblici si integrano a vicenda. Le due piattaforme hanno una forte presa su fasce diverse di abbonati, soprattutto nel mercato nordamericano.

Domande frequenti Quando arriva l’abbonamento unico HBO Max e Paramount+? L’abbonamento unico a HBO Max e Paramount+ arriverà dall’inizio del 2027. Con una sola sottoscrizione gli utenti potranno accedere all’offerta di entrambe le piattaforme. Cosa include il pacchetto HBO Max e Paramount+? Il pacchetto riunisce in un’unica proposta commerciale franchise cinematografici di grande successo, serie televisive cult e grandi eventi sportivi. Gli utenti accedono ai contenuti di entrambi i servizi con un solo abbonamento. Perché Skydance unisce HBO Max e Paramount+? Skydance, che ha concluso l’acquisizione di Warner Bros. Discovery, vuole valorizzare i due cataloghi con un’integrazione commerciale. L’amministratore delegato David Ellison sostiene che i cataloghi siano complementari e che i rispettivi pubblici si integrino a vicenda. HBO Max e Paramount+ diventeranno un unico servizio di streaming? È l’obiettivo di lungo periodo indicato da David Ellison, amministratore delegato di Skydance. Ellison ha spiegato che il pacchetto è soltanto un primo passo verso un servizio completamente unificato, che arriverà nel tempo.