Come prendersi cura dell’auto in inverno

di Redazione ZON

La manutenzione è fondamentale per mantenere un’auto sempre in ottime condizioni, riducendo il rischio di inconvenienti e preservando l’efficienza e il valore della vettura.

Questi accorgimenti sono importanti tutto l’anno, tuttavia, in inverno bisogna prendersi cura dell’auto con più attenzione rispetto alle altre stagioni, in quanto le temperature basse e le intemperie possono compromettere maggiormente l’integrità della macchina.

Per evitare che il clima invernale causi danni e guasti al veicolo è opportuno adottare alcuni accorgimenti, preparando la vettura per affrontare al meglio i mesi freddi e tutelandosi dagli imprevisti che potrebbero verificarsi.

In questo modo non solo è possibile preservare l’auto d’inverno, ma si può viaggiare con maggiore sicurezza anche in presenza di condizioni ambientali difficili.

Quando le temperature si abbassano e le condizioni meteorologiche peggiorano è di fondamentale importanza sostituire le gomme estive e montare gli pneumatici invernali.

Grazie a un battistrada progettato appositamente, con una lamellatura più fitta e scanalature più profonde, questi pneumatici offrono performance migliori sulle superfici scivolose, per esempio in presenza di acqua, neve o ghiaccio, ma le prestazioni sono elevate anche quando si guida su una strada asciutta.

Assicurando un’aderenza ottimale quando le temperature scendono sotto i 7°C, le gomme invernali offrono una maggiore sicurezza, consentendo di ridurre gli spazi di frenata rispetto agli pneumatici estivi.

Ovviamente bisogna mantenere le gomme in ottimo stato, controllando la pressione almeno una volta al mese o prima di affrontare un lungo viaggio in macchina, ricordandosi inoltre che gli esperti consigliano uno spessore minimo del battistrada di 4 mm per evitare cali delle prestazioni e rischi per la sicurezza.

L’antigelo è una sostanza speciale che protegge il motore, evitando che il liquido di raffreddamento si congeli quando le temperature sono particolarmente basse per scongiurare danni al propulsore. Bisogna quindi sempre controllare l’antigelo dell’auto durante i mesi invernali, soprattutto quando in estate è stata aggiunta della semplice acqua nel liquido di raffreddamento.

In questi casi è opportuno usare un prodotto originale, scegliendo l’antigelo raccomandato dal costruttore del veicolo come indicato nel libretto di manutenzione.

Solitamente basta fare un rabbocco prima dell’inverno per affrontare la stagione fredda senza inconvenienti, un’operazione che può essere effettuata in autonomia o presso un’officina specializzata.

L’antigelo per il radiatore permette al motore di funzionare correttamente in inverno, nella maggioranza dei casi fino a una temperatura di -25°C, ricordandosi però che in genere va cambiato completamente ogni 2 anni o 60mila Km.

Durante i mesi invernali è opportuno aggiungere l’antigelo nel liquido dei tergicristalli, un accorgimento che evita il congelamento con il conseguente rischio di appannamento del parabrezza. In questi casi è possibile scegliere tra due opzioni: utilizzare un detergente già dotato di antigelo durante l’inverno, oppure mettere questo additivo nel liquido per i tergicristalli in una quantità sufficiente tale da prevenire il congelamento del detergente all’interno degli ugelli e dei condotti.

Chi abita in zone con un clima molto freddo, ad esempio le aree di montagna, dovrebbe anche avere alcuni accessori utili. Si tratta di strumenti che aiutano a togliere il ghiaccio dal parabrezza, come lo spray deghiacciante e il raschietto, oppure il copri parabrezza.

Se necessario bisogna anche cambiare le spazzole tergicristalli, ricordandosi di pulire regolarmente il parabrezza sia dentro che fuori usando un detergente specifico e un panno in microfibra.

Durante i mesi invernali aumentano le possibilità che possano verificarsi degli eventi climatici avversi, soprattutto in alcune zone d’Italia più soggette ai fenomeni meteorologici particolarmente intensi.

Si tratta di eventi naturali come grandine, ghiaccio, inondazioni, trombe d’aria, frane, mareggiate ed esondazioni, che spesso arrivano all’improvviso e possono causare danni anche molto ingenti.

In questi casi, una tutela dal punto di vista economico può arrivare dall’assicurazione auto, che permette di integrare alla copertura di Responsabilità Civile la garanzia accessoria Eventi naturali, con cui è possibile ottenere l’indennizzo delle spese sostenute per la riparazione della vettura qualora dovesse danneggiarsi a causa di un evento meteorologico.

Per usufruire di un prodotto personalizzato in modo semplice e veloce, al giorno d’oggi è possibile rivolgersi alle compagnie digitali, che permettono di accedere a prospetti su misura in pochi click.

Per esempio, con una realtà di riferimento del settore come Verti, bastano 15 secondi per un preventivo online per l’assicurazione auto: è sufficiente inserire nell’apposito form sul sito web ufficiale la targa del mezzo e la data di nascita del suo proprietario.

In particolare, la garanzia accessoria Eventi naturali di Verti tutela contro i danni causati dai principali fenomeni atmosferici straordinari, dalla grandine che danneggia la carrozzeria ai problemi provocati da trombe d’aria e alluvioni.

In caso di sinistro è possibile inviare la richiesta di rimborso tramite il sito, bisogna soltanto aprire un sinistro online dall’area personale my Verti e caricare i relativi documenti e fotografie, trovando inoltre i riferimenti del perito assegnato dalla compagnia assicurativa e scegliendo la carrozzeria convenzionata dove effettuare la riparazione dell’auto danneggiata.

Un inconveniente molto comune nei mesi freddi è ritrovarsi con la batteria dell’auto scarica. Questo imprevisto capita spesso d’inverno, quando le basse temperature rendono più difficile l’accensione del motore.

Per evitarlo è necessario controllare la batteria prima della stagione invernale, per verificarne il livello di carica e capire se bisogna sostituirla. Di solito la batteria va sostituita ogni 5-6 anni circa, ma potrebbe essere necessario farlo prima se si guida l’auto soprattutto in città.

Iniziare l’inverno con una batteria in ottime condizioni permette di affrontare i mesi freddi con maggiore serenità, basta un semplice controllo dello stato di carica che si può effettuare da soli o presso un’officina.

Per evitare brutte sorprese è preferibile acquistare comunque un caricabatterie per auto, un dispositivo portatile che consente di ripristinare la carica della batteria della macchina in poco tempo senza dover collegare le batterie di due veicoli con i cavetti.