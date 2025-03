Castel San Giorgio, ordigno esplosivo davanti al Comune: distrutto il portone

di Redazione ZON

Castel San Giorgio – Un’esplosione ha squarciato la quiete della notte, scatenando paura e indignazione tra i cittadini. Questa mattina, intorno alle 2:05, una bomba è esplosa davanti all’ingresso principale del Comune, distruggendo gran parte del portone di legno. Il boato è stato avvertito distintamente in diverse zone del paese, destando immediatamente l’allarme.

Come riportato da molte testate giornalistiche locali, non si tratta di un episodio isolato. L’8 aprile 2023 un altro ordigno era stato piazzato sotto l’abitazione della sindaca Paola Lanzara, mentre nel Natale 2022 un’esplosione aveva colpito la porta d’ingresso della residenza del vicesindaco. Una preoccupante sequenza di atti intimidatori che pone inquietanti interrogativi sulla sicurezza delle istituzioni locali.

L’episodio ha suscitato una forte reazione da parte della politica e della comunità. Il senatore Antonio Iannone ha espresso massima solidarietà ai cittadini e all’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio, dichiarando: “Già oggi presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ed informerò la Presidenza della Commissione Antimafia. È un fatto gravissimo che non va assolutamente sottovalutato, anche perché non è il primo che si verifica. I cittadini onesti di Castel San Giorgio devono sapere che non sono soli.”

Anche il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha voluto manifestare sui canali social la propria vicinanza alla collega Lanzara: “Esprimo piena solidarietà alla sindaca di Castel San Giorgio. Questo ignobile gesto preoccupa tutti coloro che ricoprono ruoli di responsabilità nelle pubbliche amministrazioni. Mi auguro che gli inquirenti possano individuare quanto prima i responsabili di questo atto intimidatorio, condannabile senza mezzi termini.”

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell’attentato. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per analizzare i resti dell’ordigno e raccogliere elementi utili alle indagini. La comunità di Castel San Giorgio, seppur scossa, si stringe intorno alle istituzioni locali, ribadendo con forza il rifiuto di ogni forma di violenza e intimidazione.

Fonte: RTAlive, SET TV, Gruppo Telenuova