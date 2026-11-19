Renato Zero, Le mie radici: singolo il 21 novembre, disco il 4 dicembre
In sintesi. Renato Zero pubblica il disco Le mie radici venerdì 4 dicembre 2026 per Tattica: venti tracce, tra cui 18 classici internazionali con testi in italiano. Il singolo «L’applauso è per noi!», versione italiana di «The Winner Takes It All» degli Abba, è disponibile dalla mezzanotte tra il 20 e il 21 novembre 2026.
I punti chiave
- Renato Zero pubblica l’album Le mie radici venerdì 4 dicembre 2026 per Tattica.
- Le mie radici contiene venti tracce, di cui 18 sono classici internazionali con nuovi testi in italiano scritti da Renato Zero.
- Il singolo «L’applauso è per noi!», versione italiana di «The Winner Takes It All» degli Abba, esce dalla mezzanotte tra il 20 e il 21 novembre 2026.
- Gli arrangiatori di Le mie radici sono tre: Adriano Pennino, Danilo Madonia e Alterisio Paoletti.
- Le mie radici di Renato Zero è già disponibile in preorder.
Renato Zero pubblica Le mie radici venerdì 4 dicembre 2026 per Tattica: venti tracce, di cui 18 classici internazionali con nuovi testi in italiano. Il singolo «L’applauso è per noi!» esce il 21 novembre 2026.
Il disco di Renato Zero è già disponibile in preorder. Il progetto è presentato come una dichiarazione d’amore alla grande musica internazionale e agli artisti che hanno lasciato un’impronta nel suo immaginario.
Il singolo «L’applauso è per noi!» arriva dalla mezzanotte del 21 novembre 2026
Il primo assaggio di Le mie radici è «L’applauso è per noi!», nuova interpretazione in italiano di «The Winner Takes It All» degli Abba. Il brano è disponibile dalla mezzanotte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026.
|Appuntamento
|Data
|Cosa esce
|Singolo
|Dalla mezzanotte tra il 20 e il 21 novembre 2026
|«L’applauso è per noi!», da «The Winner Takes It All» degli Abba
|Album
|Venerdì 4 dicembre 2026
|Le mie radici, venti tracce, per Tattica
Da Louis Armstrong a Whitney Houston: cosa contiene la tracklist
Le mie radici attraversa oltre mezzo secolo di musica internazionale. Nel disco Renato Zero rilegge brani di Louis Armstrong, Elvis Presley ed Etta James, poi di Elton John, Dionne Warwick e Barry Manilow.
La tracklist comprende anche Whitney Houston e Bob Marley, insieme a formazioni come gli Abba, i Chicago e le Supremes. Per ogni brano internazionale Renato Zero scrive un nuovo testo in italiano.
Le interpretazioni dei classici sono 18. A chiudere il disco c’è il brano «I miei miti» e «La mia generazione» in una versione in studio inedita.
Tra i titoli della tracklist circolati online ci sono «Si può impazzire», che riprende «Don’t Make Me Over», e «Sarai», che riprende «At Last».
Un progetto nato sul palco di Roma nel novembre 2024
Le mie radici è un progetto in divenire. Secondo la presentazione ufficiale, ha trovato il primo slancio nel novembre 2024 dal palco di Roma, città di Renato Zero.
In due anni il lavoro si è arricchito di nuove suggestioni e di interpretazioni inedite. Ha raggiunto la forma definitiva nelle venti tracce della raccolta.
Per annunciare il disco Renato Zero ha affidato la parola al piccolo Renatino, il bambino che è stato, come immagine di una passione rimasta intatta. Le sue parole:
«La musica è stata mia compagna di giochi prima e la mia fedele maestra poi… Quanti grandi esempi mi hanno fatto da guida. Grazie illustrissimi ispiratori per la splendida compagnia! È lì che si sono formate “Le mie radici”…»
Chi ha lavorato al disco con Renato Zero
Nella realizzazione di Le mie radici Renato Zero è stato affiancato dai suoi storici musicisti. Gli arrangiatori sono tre: Adriano Pennino, Danilo Madonia e Alterisio Paoletti.
Domande frequenti
Quando esce Le mie radici di Renato Zero?
Le mie radici esce venerdì 4 dicembre 2026 per Tattica. Il disco ha venti tracce, di cui 18 sono classici internazionali con nuovi testi in italiano. È già disponibile in preorder.
Quando esce il singolo «L’applauso è per noi!» di Renato Zero?
Il singolo «L’applauso è per noi!» è disponibile dalla mezzanotte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026. È la nuova interpretazione in italiano di «The Winner Takes It All» degli Abba.
Quali canzoni internazionali rilegge Renato Zero in Le mie radici?
Nel disco Renato Zero rilegge brani di Louis Armstrong, Elvis Presley, Etta James, Elton John, Dionne Warwick, Barry Manilow, Whitney Houston e Bob Marley. Ci sono anche brani degli Abba, dei Chicago e delle Supremes. Per ognuno scrive un nuovo testo in italiano.
Chi ha arrangiato il disco Le mie radici di Renato Zero?
Gli arrangiatori di Le mie radici sono tre: Adriano Pennino, Danilo Madonia e Alterisio Paoletti. Renato Zero ha lavorato con i suoi storici musicisti.
Quante tracce ha Le mie radici di Renato Zero?
Le mie radici ha venti tracce. Diciotto sono interpretazioni di classici internazionali con testi italiani. Il disco si chiude con «I miei miti» e con «La mia generazione» in una versione in studio inedita.
ARTICOLO PRECEDENTE
Cosa significa «wetter» e che tempo fa a Berlino: freddo e forse prima neve
ARTICOLO SUCCESSIVO
Vortice polare invertito: il riscaldamento stratosferico più precoce di sempre
Lascia un commento