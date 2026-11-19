di Redazione ZON

In sintesi. Renato Zero pubblica il disco Le mie radici venerdì 4 dicembre 2026 per Tattica: venti tracce, tra cui 18 classici internazionali con testi in italiano. Il singolo «L’applauso è per noi!», versione italiana di «The Winner Takes It All» degli Abba, è disponibile dalla mezzanotte tra il 20 e il 21 novembre 2026.

I punti chiave Renato Zero pubblica l’album Le mie radici venerdì 4 dicembre 2026 per Tattica.

Le mie radici contiene venti tracce, di cui 18 sono classici internazionali con nuovi testi in italiano scritti da Renato Zero.

Il singolo «L’applauso è per noi!», versione italiana di «The Winner Takes It All» degli Abba, esce dalla mezzanotte tra il 20 e il 21 novembre 2026.

Gli arrangiatori di Le mie radici sono tre: Adriano Pennino, Danilo Madonia e Alterisio Paoletti.

Le mie radici di Renato Zero è già disponibile in preorder.

Renato Zero pubblica Le mie radici venerdì 4 dicembre 2026 per Tattica: venti tracce, di cui 18 classici internazionali con nuovi testi in italiano. Il singolo «L’applauso è per noi!» esce il 21 novembre 2026.

Il disco di Renato Zero è già disponibile in preorder. Il progetto è presentato come una dichiarazione d’amore alla grande musica internazionale e agli artisti che hanno lasciato un’impronta nel suo immaginario.

Il singolo «L’applauso è per noi!» arriva dalla mezzanotte del 21 novembre 2026

Il primo assaggio di Le mie radici è «L’applauso è per noi!», nuova interpretazione in italiano di «The Winner Takes It All» degli Abba. Il brano è disponibile dalla mezzanotte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026.

Appuntamento Data Cosa esce Singolo Dalla mezzanotte tra il 20 e il 21 novembre 2026 «L’applauso è per noi!», da «The Winner Takes It All» degli Abba Album Venerdì 4 dicembre 2026 Le mie radici, venti tracce, per Tattica

Da Louis Armstrong a Whitney Houston: cosa contiene la tracklist

Le mie radici attraversa oltre mezzo secolo di musica internazionale. Nel disco Renato Zero rilegge brani di Louis Armstrong, Elvis Presley ed Etta James, poi di Elton John, Dionne Warwick e Barry Manilow.

La tracklist comprende anche Whitney Houston e Bob Marley, insieme a formazioni come gli Abba, i Chicago e le Supremes. Per ogni brano internazionale Renato Zero scrive un nuovo testo in italiano.

Le interpretazioni dei classici sono 18. A chiudere il disco c’è il brano «I miei miti» e «La mia generazione» in una versione in studio inedita.

Tra i titoli della tracklist circolati online ci sono «Si può impazzire», che riprende «Don’t Make Me Over», e «Sarai», che riprende «At Last».

Un progetto nato sul palco di Roma nel novembre 2024

Le mie radici è un progetto in divenire. Secondo la presentazione ufficiale, ha trovato il primo slancio nel novembre 2024 dal palco di Roma, città di Renato Zero.

In due anni il lavoro si è arricchito di nuove suggestioni e di interpretazioni inedite. Ha raggiunto la forma definitiva nelle venti tracce della raccolta.

Per annunciare il disco Renato Zero ha affidato la parola al piccolo Renatino, il bambino che è stato, come immagine di una passione rimasta intatta. Le sue parole:

«La musica è stata mia compagna di giochi prima e la mia fedele maestra poi… Quanti grandi esempi mi hanno fatto da guida. Grazie illustrissimi ispiratori per la splendida compagnia! È lì che si sono formate “Le mie radici”…»

Chi ha lavorato al disco con Renato Zero

Nella realizzazione di Le mie radici Renato Zero è stato affiancato dai suoi storici musicisti. Gli arrangiatori sono tre: Adriano Pennino, Danilo Madonia e Alterisio Paoletti.